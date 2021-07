Quand il est question d'atteindre ses objectifs, il existe deux types de personnalité : les « fonceurs » et les « rêveurs ». Selon les conclusions du sondage, près de la moitié (46 %) des Canadiens se considèrent comme des « rêveurs » et des « fonceurs » à parts égales, 28 % d'entre eux estiment être uniquement « fonceurs » alors que 23 % croient être seulement des « rêveurs ». Pour aider à combler l'écart, belairdirect s'est associé avec la docteure Brynn Winegard, experte du cerveau professionnel, pour qu'elle nous donne ses meilleurs conseils sur les façons de surmonter les obstacles qui nous empêchent d'atteindre nos buts, de réaliser nos rêves et d'optimiser notre cerveau pour nous aider à réaliser notre plein potentiel après la pandémie.

« La pandémie a relégué plusieurs projets, objectifs et rêves de vie aux oubliettes, les gens se sentent donc un peu rouillés quand il est temps de prendre des décisions importantes. Ils pourraient aussi trouver les changements de vie majeurs plus éreintants et intimidants qu'avant », a affirmé la docteure Brynn Winegard, experte du cerveau professionnel primée et porte-parole de la campagne Fonceur ou rêveur de belairdirect. Les résultats du sondage montrent que de nombreux Canadiens sont manifestement axés sur leurs objectifs, mais que de barrières psychologiques continuent de jouer un rôle central en les empêchant de réaliser leurs rêves.

Le sondage a révélé que bien que trois Canadiens sur cinq disent que leurs buts les orientent dans la vie, nombreux sont ceux qui considèrent ne pas avoir les bons plans, soutiens, états d'esprit et ressources pour les atteindre. Plus de la moitié des Canadiens ont indiqué qu'ils étaient incapables d'atteindre leurs buts à cause de barrières psychologiques comme la procrastination (33 %) et la peur de l'échec (24 %).

Cependant, malgré la pandémie, les Canadiens ont su faire preuve de persévérance et ont été en mesure de réaliser certains de leurs rêves. Au cours de la dernière année, 44 % des répondants qui voulaient rénover leur maison ou chalet ont été capables de le faire et, parmi ceux qui voulaient apprendre quelque chose de nouveau, 42 % y sont arrivés. De plus, 41 % des Canadiens qui voulaient améliorer leur forme physique ont franchi la ligne d'arrivée. Tout en réalisant leurs objectifs, six Canadiens sur dix affirmaient que leurs priorités avaient changé, dont 38 % des répondants qui ont affirmé que leur lieu de résidence idéal avait changé et la majorité des répondants de 25 à 34 ans qui ont déclaré que leur façon d'envisager leur carrière n'est désormais plus la même.

« Les conclusions du sondage révèlent que malgré les 15 derniers mois tumultueux, les Canadiens entretiennent toujours de grands rêves et souhaitent toujours réaliser des objectifs d'envergure. Qu'il s'agisse d'acheter votre première propriété ou votre voiture de rêve, réaliser ces rêves peut nécessiter beaucoup de travail », a affirmé Marie-Pierre Leclerc, vice-présidente, Marketing et Stratégie numérique chez belairdirect. « Peu importe si vous êtes de nature fonceuse ou rêveuse, choisir la bonne compagnie d'assurance peut sembler une lourde tâche, mais, chez belairdirect, nous vous facilitons la vie et nous vous offrons la tranquillité d'esprit. Nous voulons aider les Canadiens à atteindre leurs objectifs et nous assurer que leurs rêves sont protégés. »

Les trois meilleurs conseils de la docteure Brynn Winegard pour optimiser son cerveau :

Diviser les gros projets en plus petites tâches : Ce petit changement vous aidera à atteindre vos objectifs et c'est une petite habitude qui peut donner de gros résultats. Créez de petites listes de choses à faire qui vous aideront à lutter contre la procrastination et augmenteront votre sentiment d'être efficace, car vous aurez une preuve tangible des objectifs que vous atteignez continuellement et régulièrement. Commencer par les tâches les plus difficiles : Chaque matin, accomplissez la tâche la plus difficile et la plus importante de votre liste de choses à faire. Les petites tâches cléricales peuvent toujours être accomplies, mais elles deviendront prioritaires si vous ne faites pas un effort conscient pour d'abord vous attaquer aux tâches « importantes ». La présence d'un réseau de soutien professionnel pour se sentir confiant lors de la prise de décisions de vie majeures est aussi un facteur déterminant que vous devez prendre en considération. Par exemple, faire affaire avec belairdirect vous aidera à avoir confiance en vos décisions puisque vous pouvez être assuré que tout votre travail acharné sera protégé. Avoir une liste de choses à faire raisonnable Les listes de choses à faire sont des outils communs et pratiques pour les gens fonceurs et plein d'initiatives. Cependant, il est important de ne pas se faire écraser par une liste qui contient plus de tâches que ce qu'on peut réellement accomplir. Pour y arriver, jetez un coup d'œil à votre liste et décidez du nombre de tâches que vous pouvez accomplir de façon réaliste et sécuritaire aujourd'hui tout en ayant l'impression d'avoir fait suffisamment de progrès pour atteindre vos objectifs de vie.

En tant que compagnie d'assurance de confiance des Canadiens, la mission de belairdirect pour cette campagne est de mieux comprendre comment les gens à travers le pays se sentent par rapport au retour à la vie normale et à la poursuite de leurs objectifs, de connaître ce dont ils ont besoin pour se sentir soutenus et protégés et de leur offrir des conseils et des outils pratiques pour les aider à transformer leur nature « rêveuse » en nature « fonceuse ». Pour plus de conseils de la docteure Brynn Winegard sur les façons de réaliser ses rêves, visitez le blogue de belairdirect et pour obtenir une soumission d'assurance qui convient à votre style de vie en seulement quelques minutes, visitez le site www.belairdirect.com dès aujourd'hui.

À propos du sondage de belairdirect

Un total de 1 000 résidents adultes de partout au Canada ont été sondés en ligne entre le 29 avril et le 3 mai 2021. L'échantillon a été tiré au hasard du panel Web de répondants de sondage potentiels de Léger. Les données ont été pondérées pour assurer un échantillon représentatif par âge, sexe et province. La marge d'erreur associée pour un échantillon représentatif de 1 000 répondants serait de ±3,5 %, 19 fois sur 20.

À propos de belairdirect

Fondée au Québec en 1955, belairdirect offre des produits d'assurance auto et habitation directement aux consommateurs. Elle emploie présentement plus de 1 600 personnes. L'entreprise offre une solution simple, mais complète qui permet aux clients de communiquer avec un agent par téléphone, en ligne ou en personne. belairdirect a été le premier assureur de dommages en Amérique du Nord à vendre des produits d'assurance automobile en ligne (www.belairdirect.com), ce qui témoigne du caractère innovateur de l'entreprise. belairdirect est une filiale d'Intact Corporation financière, le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada et l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée en Amérique du Nord (TSX : IFC -- www.intactfc.com). belairdirect est fière d'être un partenaire du Club des petits déjeuners . Pour plus d'informations, visitez https://www.belairdirect.com ou suivez belairdirect sur Facebook, Instagram et Twitter.

