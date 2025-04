SHERRINGTON, QC, le 10 avril 2025 /CNW/ - Produits Frais FMS franchit une étape majeure avec un investissement de 25 M$, qui lui permettra de devenir le premier producteur à transformer et ensacher des mini carottes au Québec. Ce projet majeur affirme sa position de leader en production de carottes dans la province et contribuera concrètement à renforcer l'autonomie alimentaire du Québec.

Les mini carottes représentent 39 % des ventes de carottes à poids fixe au Canada, un marché de 377 millions de dollars par an[1]. Pourtant, elles étaient jusqu'ici entièrement importées au Québec. Pour cause, bien qu'un produit chouchou des consommateurs, leur production locale nécessite d'importants investissements en infrastructures et une gestion précise des conditions de culture, des sols et du climat. Garantir un approvisionnement constant demande également une logistique impeccable et des partenariats solides.

L'audace au service de l'innovation

À la tête de l'entreprise familiale depuis 2016, les frères Marc-Olivier et Steven Daigneault ne craignent pas de se mesurer à un marché dominé par des géants américains et poursuivent un objectif clair : faire du Québec un acteur incontournable dans la production de mini carottes. Ils sont convaincus que la production locale de mini carottes est non seulement possible, mais essentielle pour l'avenir de l'agriculture québécoise.

En plus de permettre aux Québécois.es de savourer des mini carottes d'ici, cette production réduit significativement la distance parcourue par ces légumes avant d'atteindre les tablettes des marchés d'alimentation. Une approche qui s'inscrit dans une volonté de limiter l'empreinte carbone du secteur agroalimentaire et d'offrir un produit plus frais aux consommateurs.

Par ailleurs, grâce à des équipements économes en eau et à une gestion responsable des ressources, l'entreprise prévoit revaloriser les carottes rejetées, offrant ainsi une solution à la fois économique et écoresponsable. Pour les frères Daigneault, cette production locale s'inscrit dans une vision à long terme répondant à la demande croissante du marché tout en préservant l'environnement et en renforçant la compétitivité de l'agriculture québécoise. « Ce projet représente bien plus qu'une simple production de mini carottes. Il s'agit de bâtir un modèle d'affaires durable pour l'avenir de notre secteur, tout en respectant nos engagements envers l'environnement et la communauté », expliquent Marc-Olivier et Steven Daigneault.

Un projet soutenu par de précieux partenaires d'ici

Ce projet qui totalise des investissements de près de 25 M$ se concrétisera avec le soutien de partenaires d'ici, soit Desjardins qui accorde un financement de plus de 17 M$, dont une partie est garantie par Exportation et développement Canada (EDC), et Investissement Québec qui octroie une somme de 5 M$. Cela permettra la construction d'une nouvelle usine d'emballage et de transformation de carottes de 70 000 pieds carrés à Sherrington, dont la mise en opération est prévue pour l'été 2025. Cette infrastructure moderne permettra à Produits Frais FMS d'élargir sa capacité de production et de réduire la dépendance aux importations.

Les premiers sacs de mini carottes seront disponibles en épicerie dès cet été, une étape clé marquant le début d'une nouvelle ère pour l'agriculture locale.

Citations

« Produits frais FMS est l'un des plus importants producteurs agricoles du Québec et du Canada. En plus de favoriser la croissance de l'entreprise et le développement économique de la Montérégie, ce projet contribuera à l'atteinte de cibles de la Politique bioalimentaire du Québec. Il renforcera notre autonomie alimentaire et l'accroissement de nos exportations, qui sont plus que jamais des priorités pour notre gouvernement dans le contexte actuel. »

- Carole Mallette, députée de Huntingdon

« Ce projet innovant renforce l'autonomie alimentaire du Québec et ouvre de nouvelles perspectives pour l'agriculture locale. Chez Desjardins, nous croyons fermement que l'accompagnement des entreprises dans leur modernisation et la diversification de leurs marchés est essentiel pour assurer leur compétitivité et leur résilience face aux turbulences économiques. Depuis le tout début, nous soutenons Produits Frais FMS dans ses initiatives. Ce nouvel appui permettra d'augmenter sa capacité de production et d'optimiser ses équipements pour répondre à la demande des consommateurs locaux »

- Jean-Yves-Bourgeois, premier vice-président Services aux entreprises du Mouvement Desjardins.

« EDC est ravi de faire partie de ce projet local révolutionnaire de Produits Frais FMS. En augmentant leur production de manière à compléter leurs ambitions de durabilité, FMS augmentera l'accès aux produits agricoles du Québec et améliorera la capacité future d'exportation de l'entreprise. Le soutien d'EDC renforce notre objectif d'aider les entreprises agroalimentaires canadiennes de taille moyenne à diversifier et à mettre en valeur la qualité des producteurs locaux du Canada. »

- Guillermo Freire, Vice-Président Senior, Groupe du marché intermédiaire, EDC.

À propos de Produits Frais FMS

Fondée en 2016, Produits Frais FMS est le plus important distributeur maraîcher au Québec. Basée à Sherrington, en Montérégie, l'entreprise est entièrement intégrée avec ses divisions de production agricole et de transport, lui permettant de maîtriser chaque étape de la chaîne d'approvisionnement. Elle commercialise plus de 5000 acres et compte plus de 200 employés. Produits Frais FMS se distingue par son expertise, sa rigueur opérationnelle et son engagement envers la qualité et la fraîcheur. Grâce à des infrastructures modernes et une gestion optimisée, elle dessert les marchés québécois, canadien et américain en respectant les plus hauts standards de l'industrie.

____________________________ 1 Nielsen IQ, Consumer Panel Services, Homescan, All shoppers, All Channels and Banners, Total Canada, Fixed Weight Carrots, 52 weeks ending August 3rd 2024

SOURCE Produits Frais FMS

Pour tout renseignement : Mara Hannan-Desjardins, 819 342-7064, [email protected]