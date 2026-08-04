Un partenariat mené par des Inuits renforce la capacité du Canada dans l'Arctique grâce à l'arrivée d'un brise-glace de classe polaire

IQALUIT, NU, le 4 août 2026 /CNW/ -- Qikiqtaaluk Horizon Arctic Services (QHAS) a le plaisir d'annoncer qu'elle livrera le brise-glace Nordica de classe polaire, qui sera exploité dans les eaux de l'Arctique canadien au cours de la prochaine saison et contribuera à accroître la capacité maritime ainsi qu'à assurer une navigation sécuritaire dans l'ensemble de l'Inuit Nunangat.

Ce partenariat inédit entre une entreprise dirigée par des Inuits et la Garde côtière canadienne constitue une étape cruciale pour renforcer les capacités dans le Nord et soutenir la présence grandissante du Canada dans l'Arctique. Une capacité accrue de déglaçage par des brise-glaces lourds est essentielle au développement de l'économie du Nord canadien et au renforcement des capacités de transport maritime dans l'Arctique.

« Ce partenariat démontre ce qu'il est possible d'accomplir lorsque le leadership inuit, l'expertise du secteur et la capacité canadienne se conjuguent », a déclaré Harry Flaherty, président et chef de la direction de Qikiqtaaluk Corporation. « Le Nordica apporte à l'Arctique une expérience de calibre mondial et une capacité supplémentaire à un moment important, alors que les collectivités et les secteurs d'activité de l'ensemble du Nord continuent de croître. Il s'agit d'un nouveau chapitre du partenariat maritime entre les organisations inuites et la Garde côtière canadienne. »

Qikiqtaaluk Corporation (QC), par l'intermédiaire de QHAS, mène les efforts visant à acheminer dans l'Arctique canadien ce navire exploité avec son propre équipage, en provenance de Finlande, alliée de l'OTAN. Il y travaillera de concert avec la Garde côtière canadienne et fournira un appui supplémentaire au déglaçage et à la navigation dans les eaux arctiques du Canada. Ce partenariat constitue un moyen concret et rentable d'accroître la capacité maritime dans l'Arctique à un moment où les activités et les investissements dans la région s'accélèrent.

La présence du Nordica dans l'Arctique permettra d'accroître immédiatement et de façon importante la capacité de déglaçage lourd dans les eaux arctiques canadiennes. Pour QHAS, répondre au besoin de capacités additionnelles de déglaçage lourd est essentiel au soutien des ambitions grandissantes du Canada en matière de développement économique et stratégique du Nord.

De plus amples renseignements sur l'arrivée du Nordica dans les eaux canadiennes seront communiqués au cours des prochaines semaines.

Qikiqtaaluk Corporation est la société de développement inuit qui représente les bénéficiaires de la région de Qikiqtani. QC s'engage à accroître les possibilités offertes aux Inuits et à soutenir le développement social et économique de la région de Qikiqtani. QC est également un chef de file dans le développement d'actifs et d'infrastructures maritimes dans l'Arctique de l'Est, y compris le projet envisagé de port en eau profonde de Qikiqtarjuaq à la porte d'entrée orientale du passage du Nord-Ouest.

Qikiqtaaluk Horizon Arctic Services est une coentreprise entre Qikiqtaaluk Corporation et Horizon Naval Engineering, établie à St. John's, à Terre-Neuve-et-Labrador. Elle offre une expertise de premier plan dans la gestion, l'exploitation et la prestation de services navals.

SOURCE Qikiqtaaluk Horizon Arctic Services

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