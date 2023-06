OTTAWA, ON, le 21 juin 2023 /CNW/ - Dans le cadre des activités de l'Équipe intégrée de lutte au trafic d'armes (EILTA) Montréal - et aux côtés de membres de la Sûreté du Québec, du Service de police de la Ville de Montréal et de l'Agence des services frontaliers du Canada - la GRC a participé hier au projet REPRODUCTION, une opération menée à l'échelle nationale pour lutter contre la fabrication d'armes à feu de fabrication artisanale et le trafic de ces armes.

Des policiers des quatre coins du pays ont contribué à cette opération d'envergure, en menant des perquisitions au Québec, en Ontario, en Alberta, en Colombie-Britannique, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, au Manitoba, et en Saskatchewan. Depuis le début de l'enquête, un total de 45 personnes ont été arrêtées et plusieurs articles illicites ont été saisis, notamment environ 440 armes à feu (traditionnelles et de fabrication artisanale) et 52 imprimantes 3D.

En collaborant étroitement avec l'EILTA Montréal, la Police provinciale de l'Ontario et d'autres services de police partenaires au pays, la GRC a reçu des renseignements concernant la distribution de pièces fabriquées à l'aide d'imprimantes 3D qui étaient ensuite assemblées pour en faire des armes à feu de fabrication artisanale. Plus de 100 membres de la GRC ont participé au projet REPRODUCTION, exécutant plusieurs mandats de perquisition dans différentes provinces et s'assurant que ces armes ne se retrouvent pas dans la rue et dans les mains de criminels.

Le principal suspect est un résident du Québec qui distribuait un peu partout au pays les pièces illégales, notamment des rails pour pistolets Glock fabriqués à l'aide d'une imprimante 3D.

Les armes à feu de fabrication artisanale sont interdites, impossibles à retracer et dangereuses pour la population et l'utilisateur en raison de leur qualité médiocre. Le projet REPRODUCTION contribue à mettre en lumière le marché croissant des pièces d'armes à feu fabriquées à l'aide d'imprimantes 3D et montre comment les services de police canadiens collaborent pour lutter contre cette nouvelle tendance.

« La technologie continue de modifier le paysage criminel tel que nous le connaissions, en mettant de nouveaux outils à la disposition des criminels, explique le surintendant principal Mathieu Bertrand, DG des Crimes graves et du crime organisé et de l'Intégrité des frontières de la Police fédérale de la GRC. Cette coopération à l'échelle nationale montre ce que les organismes d'application de la loi peuvent accomplir en collaborant pour lutter contre les nouvelles tendances criminelles et assurer la sécurité de nos concitoyens. »

Le projet REPRODUCTION constitue un jalon dans nos efforts visant à perturber la circulation des armes à feu illégales au Canada et à lutter contre la violence armée. La GRC est fière d'avoir joué un rôle dans ce formidable effort de coopération nationale et loue le travail de ses homologues de l'EILTA Montréal et des services de police municipaux et provinciaux partenaires dans cette opération.

Si vous détenez des renseignements sur des activités illégales ou soupçonnez que de telles activités ont lieu dans votre collectivité, veuillez le signaler à votre service de police local.

Lien : https://www.rcmp-grc.gc.ca/fr/nouvelles/2023/partenariat-interprovincial-solde-saisie-darmes-a-feu-fabrication-artisanale

SOURCE Gendarmerie royale du Canada

Renseignements: Relations avec les médias de la GRC, [email protected]