Un partenariat Avvy-Syantra rend disponible à domicile un test sanguin pour le dépistage du cancer du sein

Le test Syantra DX | Breast Cancer offrira une nouvelle option de dépistage facile et précise aux femmes de la région du Grand Montréal

MONTRÉAL, et CALGARY, AB, le 27 avril 2022 /CNW Telbec/ - Pour la première fois, les personnes désireuses d'avoir accès à un test sanguin unique de dépistage du cancer du sein à domicile peuvent l'obtenir, grâce à un nouveau partenariat entre Syantra inc. et Avvy Health. À compter d'aujourd'hui, le test est disponible pour les femmes de la région du Grand Montréal via l'application Avvy.

Établie à Calgary, l'entreprise Syantra a mis au point un test sanguin pour le dépistage du cancer du sein qui est facile, pratique et précis. Le test Syantra DX | Breast Cancer est un test médical de précision avancé et innovant qui mesure un panel de biomarqueurs de l'expression génétique du cancer du sein à partir du sang total et utilise des logiciels développés avec l'apprentissage automatique pour interpréter les résultats. Il peut identifier le cancer du sein invasif à un stade précoce, avant qu'il ne se propage.

« Les médecins savent que la détection précoce améliore les résultats dans tout diagnostic de cancer. Mais pour ce qui est du cancer du sein, toutes les femmes n'ont pas les mêmes chances d'obtenir un diagnostic précoce qui leur sauverait la vie, a déclaré Bob Shepherd, PDG et cofondateur de Syantra inc. C'est particulièrement le cas pour les jeunes femmes qui ne passent généralement pas de mammographie annuelle et pour celles dont le tissu mammaire est dense, ce qui peut rendre plus difficile la détection basée sur des images. En tant que test moléculaire, Syantra DX | Breast Cancer offre une approche différente en matière de dépistage qui peut contribuer à améliorer l'efficacité de la voie de détection. C'est pourquoi nous avons mis au point Syantra DX | Breast Cancer. »

Avvy est la première entreprise au Québec à offrir le test Syantra et à le mettre à la disposition des femmes dans le confort et la commodité de leur foyer. Le service de soins de santé à domicile sur demande d'Avvy permet aux Canadiens d'avoir accès facilement à des services de santé de routine à domicile pour eux-mêmes et les membres de leur famille. Cette flexibilité permet aux patients de choisir les services au moment et à l'endroit qui leur conviennent, en plus de contribuer à réduire l'exposition à la foule pour les personnes dont le système immunitaire est affaibli.

L'application met en relation les patients avec un praticien qualifié qui se rendra à leur domicile pour leur fournir toute une gamme de services. Les données sont ensuite partagées en toute sécurité avec le praticien, et le patient est informé lorsque le conducteur s'approche de son domicile. Toutes les informations sont stockées sur une plateforme infonuagique sécurisée, hébergée au Canada. L'application est supervisée par un groupe de direction clinique comprenant plusieurs médecins basés à Montréal.

Voyez comment fonctionne l'appli Avvy : https://youtu.be/OVt6dQNOoUA

Disponible pour les utilisateurs d'iPhone et d'Android, le service a été lancé dans l'île de Montréal en février dernier et il poursuit son expansion rapide dans les régions environnantes. Les patients paient les frais d'utilisation pour accéder au service, mais ils peuvent soumettre les demandes de prises de sang ou les ordonnances de vaccins de leur médecin.

« Soutenir la santé des femmes de façon cohérente en tenant compte de la complexité de la vie moderne est un principe directeur de notre vision chez Avvy, affirme Oren Sebag, PDG. La prise de rendez-vous pour des tests sanguins ou d'autres services de routine a toujours été synonyme d'attente et de tracas. Pendant la pandémie de COVID-19, nous avons constaté une réticence accrue à se rendre dans les hôpitaux, les cliniques ou les laboratoires par crainte d'être infecté. Nous pensons que la tendance à vouloir gagner du temps et à minimiser les risques sera là pour durer. Nous voulons aider les femmes à obtenir les informations dont elles ont besoin pour prendre des décisions cruciales concernant leur santé et leur bien-être au quotidien. »

À propos de Avvy Health

Avvy est la première plateforme mobile permettant de mettre en relation des prestataires de soins qualifiés avec des Canadiens qui souhaitent accéder à des services de santé depuis le confort et la sécurité de leur foyer. La mission de l'entreprise est d'offrir une expérience transparente et sécuritaire, tant pour les patients que pour les prestataires. Avvy est actuellement disponible sur l'île de Montréal, et l'entreprise se prépare à offrir ses services dans d'autres villes au Canada. Les utilisateurs peuvent télécharger l'application pour téléphones intelligents Apple et Android.

À propos de Syantra inc.

Syantra inc. est une entreprise de soins de santé de précision qui transforme la manière de prendre en charge la détection et le traitement du cancer. Son produit phare, Syantra DX | Breast Cancer, est un test de dépistage sanguin du cancer du sein qui utilise une série de biomarqueurs et des algorithmes propriétaires générés par l'intelligence artificielle pour fournir un résultat positif ou négatif. Syantra DX fait figure de pionnier dans le secteur émergent du diagnostic moléculaire.

Contact

Pour plus d'informations sur Syantra, veuillez communiquer avec nous ou visitez-nous au www.syantra.com.

SOURCE Avvy Health

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Anthony Davis, Avvy Health, [email protected], (514) 972-4238; Robert Shepherd, Président et PDG, [email protected]