Un palais de justice plus sécuritaire et moderne à La Tuque

LA TUQUE, QC, le 31 août 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, et la députée de Laviolette-Saint-Maurice, Mme Marie-Louise Tardif, sont heureux d'annoncer que le nouveau palais de justice de La Tuque est maintenant en fonction.

Le palais de justice a été relocalisé dans un espace deux fois plus grand, toujours dans le même édifice, soit le Carrefour La Tuque, situé au 290, rue Saint-Joseph. Les locaux répondent désormais aux dernières normes en matière de sécurité, notamment avec l'ajout de corridors et d'escaliers distincts pour la circulation des intervenants et intervenantes du milieu judiciaire, des détenus et du grand public, ainsi que l'installation d'un contrôle des accès et de la surveillance par caméra.

Le projet procure une configuration plus fonctionnelle des espaces et apporte ces nombreuses autres améliorations :

l'agrandissement du quartier cellulaire adulte et l'ajout d'un quartier de garde jeunesse ainsi que de parloirs;

l'augmentation du nombre de salles pour les entrevues entre les avocats ou avocates et leurs clients ou clientes;

l'insonorisation bonifiée des divers locaux;

l'agrandissement de la salle d'audience, de l'espace pour les greffes, de l'aire d'attente pour le public et des bureaux du Directeur des poursuites criminelles et pénales;

l'aménagement d'un environnement mieux adapté pour le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels et d'une salle d'attente pour les victimes afin qu'elles n'aient pas à croiser leur présumé agresseur ou son entourage avant leur audience;

l'aménagement d'une salle multifonctionnelle pouvant être utilisée pour la tenue de séances de conférence de règlement à l'amiable.

Le palais de justice est également doté d'équipements modernes permettant le télétémoignage, la télécomparution, la visioprésence ainsi que la présentation de la preuve sur support électronique et numérique.

« La sécurité est un aspect fondamental dans un palais de justice. C'est pourquoi nous avons déployé toutes les mesures requises afin que le nouveau palais de justice de La Tuque soit parfaitement sécuritaire, tant pour les occupants et occupantes que pour les utilisateurs et utilisatrices. Les installations ont également été modernisées pour offrir des services de meilleure qualité et encore plus efficaces. Je suis très fier de la réalisation de ce projet qui était plus que nécessaire. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

« Le réaménagement du palais de justice était attendu depuis de nombreuses années par les intervenants et intervenantes judiciaires de La Tuque et de la Haute-Mauricie. Le gouvernement a entendu leurs préoccupations et y a répondu. Je suis convaincue que les citoyennes et les citoyens apprécieront aussi grandement les améliorations apportées aux nouvelles installations. »

Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette-Saint-Maurice

