Un organisme dédié au cancer élargit l'étendue de l'expertise en santé de son conseil d'administration

Le Partenariat canadien contre le cancer a élu huit nouveaux membres à son conseil d'administration, créant ainsi un groupe dirigeant composé de membres qualifiés venus de partout au pays et dotés d'une expertise dans certains domaines bien particuliers de l'expérience du cancer.

TORONTO, le 30 oct. 2019 /CNW/ - Le Partenariat canadien contre le cancer (le Partenariat) a élu huit nouveaux membres à son conseil d'administration, ce qui lui permet d'enrichir l'éventail de ses connaissances et de ses compétences de sorte que l'organisme puisse améliorer les soins oncologiques et les résultats obtenus partout au pays. Les nouveaux membres comprennent des experts dans des domaines émergents du traitement du cancer, comme les soins centrés sur le patient et les soins de santé numériques, domaine où le Canada joue un rôle de premier plan à l'échelle internationale1.

Les nouveaux membres augmenteront l'expérience diversifiée du conseil d'administration actuel en ce qui concerne des domaines clés, notamment : l'administration des soins de santé, l'expertise clinique et des systèmes de santé, la recherche en santé, les soins centrés sur le patient et les soins de santé numériques. L'arrivée de ces nouveaux membres au conseil d'administration du Partenariat permettra au groupe dirigeant de cet organisme national d'encore mieux refléter la diversité géographique du Canada ainsi que les principaux intervenants du système de lutte contre le cancer, y compris des représentants venus d'associations de patients, des personnes et des familles touchées par le cancer et des représentants autochtones.

Les nouveaux membres du conseil d'administration du Partenariat comprennent :

Membres du gouvernement

Ruby Brown - Yukon , Nunavut et Territoires du Nord-Ouest

Sous-ministre de la Santé du gouvernement du Nunavut .

- , et Territoires du Nord-Ouest Sous-ministre de la Santé du gouvernement du . Melanie Fraser - Ontario

Sous-ministre associée, Services de santé, ministère de la Santé de l' Ontario

- Sous-ministre associée, Services de santé, ministère de la Santé de l' Ian Rongve - Colombie-Britannique

Sous-ministre adjoint, Division des services provinciaux, hospitaliers et de laboratoire, ministère de la Santé de la Colombie-Britannique.

Experts du système de soins de santé

D r André Corriveau

Ancien administrateur en chef de la santé publique au ministère de la Santé et des Services sociaux, gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, et consultant en prestation de services de santé et en santé publique.

Ancien administrateur en chef de la santé publique au ministère de la Santé et des Services sociaux, gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, et consultant en prestation de services de santé et en santé publique. D r Michael Crump

Hématologue et clinicien-chercheur auprès du Princess Margaret Cancer Centre, à Toronto , en Ontario .

Hématologue et clinicien-chercheur auprès du Princess Margaret Cancer Centre, à , en . Linda Dempster

Vice-présidente responsable de l'expérience du patient auprès de la Fraser Health Authority en Colombie-Britannique.

Vice-présidente responsable de l'expérience du patient auprès de la Fraser Health Authority en Colombie-Britannique. D re Desirée Hao

Oncologue médicale et professeure agrégée de médecine à la Cumming School of Medicine de l'Université de Calgary .

Oncologue médicale et professeure agrégée de médecine à la of Medicine de l'Université de . Dr Darren Larsen

Médecin-chef auprès d'OntarioMD et chargé de cours au Département de médecine familiale et communautaire et à l'Institute for Health Policy Management and Evaluation de l'Université de Toronto .

Ces personnes se joindront au conseil d'administration, dont les membres actuels sont les suivants : le Dr Graham Sher (président), Helen Mallovy Hicks, Julien Billot, Ewan Clark, Darren Dick, Karen Herd, Abby Hoffman, le Dr Eshwar Kumar, le Dr Jean Latreille, Mary O'Neill, le Dr David Sabapathy, Andrea Seale, Cheryl Smith et Jeff Zweig.

Consulter la biographie intégrale de tous les nouveaux membres

Citation

« Nous sommes heureux d'accueillir les nouveaux membres de notre conseil d'administration. Ils lui permettront de faire entendre un éventail plus large de points de vue et de profiter d'une plus grande expertise du système de soins de santé, a déclaré le Dr Graham Sher, président du conseil d'administration du Partenariat. En tant qu'organisme pancanadien, il est important pour nous que toutes les régions du pays soient représentées, et c'est ce que nous avons accompli aujourd'hui avec deux nouveaux membres venus des Territoires du Nord-Ouest. Nous sommes également heureux d'accueillir des personnes ayant une expertise de différents aspects des soins aux personnes atteintes de cancer. Leur expérience et leurs compétences nous seront utiles tout au long de la mise en œuvre des priorités de la Stratégie canadienne de lutte contre le cancer au cours des dix prochaines années. »

À propos du Partenariat canadien contre le cancer

En sa qualité de coordonnateur de la Stratégie canadienne de lutte contre le cancer (la Stratégie), le Partenariat collabore avec la communauté canadienne de la lutte contre le cancer pour agir en vue de s'assurer que moins de personnes sont atteintes de cancer, que plus de gens y survivent, et que ceux qui sont touchés par la maladie jouissent d'une meilleure qualité de vie. Ces travaux sont orientés par la Stratégie, qui a été actualisée pour les années 2019 à 2029, et ils permettront d'apporter des changements mesurables pour tous les Canadiens affectés par le cancer. La Stratégie comprend cinq priorités qui permettront de relever les défis les plus urgents de la lutte contre le cancer, ainsi que des priorités et des mesures distinctes, propres aux peuples des Premières Nations, des Inuits et des Métis, qui reflètent l'engagement du Canada envers la réconciliation. Le Partenariat supervisera la mise en œuvre des priorités, en collaboration avec des organismes et des personnes qui se trouvent sur les premières lignes des soins contre le cancer - les provinces et les territoires, les professionnels de la santé, les personnes atteintes de cancer et leurs aidants, les communautés, les gouvernements et les organismes des Premières Nations, des Inuits et des Métis, et son bailleur de fonds, Santé Canada. Apprenez-en davantage au sujet du Partenariat et de la Stratégie actualisée sur le site www.strategiesurlecancer.ca.

Sources

1- Association médicale canadienne. Introduction à l'avenir de la technologie en matière de santé et de soins de santé. 2018. Disponible à l'adresse : https://www.cma.ca/sites/default/files/pdf/health-advocacy/activity/2018-08-15-future-technology-health-care-f.pdf.

SOURCE Partenariat canadien contre le cancer

Renseignements: Pour des informations complémentaires et des demandes d'entrevue, veuillez communiquer avec : Nick Williams, agent des communications, Relations avec les médias, Partenariat canadien contre le cancer, 416 915-9222, poste 5799 (bureau); 647-388-9647 (cellulaire), nick.williams@partenariatcontrelecancer.ca

Related Links

www.partnershipagainstcancer.ca