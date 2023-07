27e édition du Tour CIBC Charles-Bruneau : Une somme de 3 550 000 $ net amassée

MONTRÉAL, le 7 juill. 2023 /CNW/ - La 27e édition du Tour CIBC Charles-Bruneau s'est conclue cet après-midi, lorsque les 770 cyclistes ont franchi le fil d'arrivée à Boucherville. Pédalant sur l'un des 11 circuits, les cyclistes ont parcouru plus de 2 345 kilomètres pour soutenir la cause, ce qui a permis d'amasser une somme de 3 550 000 $ net. Notre objectif est ainsi dépassé !

L'édition 2023 de l'événement, qui a réuni un nombre record de 1 125 participants, permettra à la Fondation Charles-Bruneau de poursuivre sa mission, soit d'offrir les meilleures chances de guérison aux enfants atteints de cancer par le financement de la recherche et le développement de projets en hémato-oncologie pédiatrique. Félicitations à tous ceux qui ont participé au Tour CIBC Charles-Bruneau, de près comme de loin. Grâce à l'implication de tous les participants, bénévoles et partenaires, la 27e édition est un succès et permet à la Fondation d'affirmer une fois de plus son engagement à collaborer pour que tous les enfants atteints de cancer puissent guérir et vivre en santé.

Une édition sous le thème de la chaleur

Cette année, la chaleur en aura marqué plusieurs alors que les cyclistes ont dû combattre des températures extrêmes avec des ressentis de plus de 40 degrés avec l'humidité. Toute l'équipe s'est mobilisée pour s'assurer que tous les cyclistes puissent s'hydrater adéquatement et plusieurs se sont amusés, fusil à l'eau à la main, pour rafraîchir les groupes. Le défi supplémentaire amène un sentiment de devoir accompli encore plus important et c'est le sourire aux lèvres que les cyclistes ont traversé le fil d'arrivée.

Ensemble vers une enfance sans cancer !

Pour cette 27e édition du Tour CIBC Charles-Bruneau, de jeunes ambassadeurs inspirants ont partagé leur histoire et ont incarné les valeurs de solidarité et de résilience pour encourager les participants à pédaler pour la cause. La Fondation félicite et remercie les 51 enfants qui ont participé au jumelage de cœur, de même que les six enfants héros qui se sont impliqués cette année :

Victoria Paquin , 14 ans -- héroïne du parcours de 4 jours ;

, 14 ans -- héroïne du parcours de 4 jours ; Malik Fontaine , 5 ans -- héros du parcours de Québec ;

, 5 ans -- héros du parcours de Québec ; Charles Leduc , 10 ans -- héros du parcours de Sherbrooke ;

, 10 ans -- héros du parcours de Sherbrooke ; Alyah Lavoie , 8 ans -- héroïne du parcours de Gatineau ;

, 8 ans -- héroïne du parcours de Gatineau ; Olivia Grenier , 6 ans -- héroïne du parcours Découverte ;

, 6 ans -- héroïne du parcours Découverte ; Mia Lafrenière, 10 ans -- héros du parcours à distance.

Des partenaires qui font la différence

Un merci spécial aux partenaires qui accompagnent la Fondation Charles-Bruneau dans cette aventure. Leur apport majeur et leur volonté à mettre de l'avant la vision de la Fondation permettent chaque année de faire la différence et de surpasser les attentes. Parmi nos plus fidèles partenaires, on compte notamment CIBC, IGA, Cascades et RONA qui se dépassent tous pour la cause. Leur implication est essentielle à notre réussite.

En bref - Tour CIBC Charles-Bruneau 2023

27 e édition

11 différents parcours

différents parcours TOTAL de 1 125 participants impliqués dans la collecte de fonds - UN RECORD !

participants impliqués dans la collecte de fonds - 770 cyclistes inscrits aux parcours en présence

cyclistes inscrits aux parcours en présence

100 cyclistes inscrits au parcours à distance

cyclistes inscrits au parcours à distance

255 supporteurs inscrits pour appuyer un collègue ou un ami à l'aide d'une collecte de fonds sans prendre part au défi cycliste.

supporteurs inscrits pour appuyer un collègue ou un ami à l'aide d'une collecte de fonds sans prendre part au défi cycliste. Plus de 600 km

km Plus de 260 bénévoles

bénévoles Plus de 60 familles

Depuis le premier Tour en 1996, c'est plus de 44 M$ de dollars qui ont été amassés

de dollars qui ont été amassés Objectif net 2023 : 3,5 M$ net

Citation

« Je souhaite remercier tous les participants, les donateurs et les gens impliqués de près ou de loin avec la Fondation Charles-Bruneau. Le montant amassé en cette 27e édition du Tour CIBC Charles-Bruneau démontre à quel point chaque don est important et fait une différence dans la vie des 2 000 enfants qui reçoivent annuellement des traitements contre le cancer. Grâce à votre participation, la recherche ne cesse d'avancer pour permettre à plus d'enfants de guérir et de vivre en santé. Je suis ému de constater qu'après 12 années d'implication auprès de cet événement, les participants sont encore aussi dévoués et engagés à atteindre l'objectif. Soyez prêts l'année prochaine pour la 28e édition ! »

- Paul Doucet, porte-parole de la Fondation Charles-Bruneau

« La Banque CIBC est encore une fois si fière d'appuyer la Fondation Charles-Bruneau et honorée d'être le partenaire principal du Tour CIBC Charles-Bruneau. Au cours des 17 dernières années, la Banque CIBC a été le commanditaire en titre du Tour, et depuis, nos employés collectent des fonds et font du vélo aux côtés d'autres Québécois, déterminés à créer un impact durable auprès de nos communautés. C'est l'ambition de notre équipe de donner à tous les enfants atteints de cancer les meilleures chances de guérison, et cet événement contribue à faire exactement cela. Au nom de la Banque CIBC, je tiens à remercier tous ceux qui ont participé, donné de leur temps ou fait un don à cette cause - vous avez tous joué un rôle important en aidant à créer un monde où personne n'a à craindre un diagnostic de cancer. »

- Rosa Trunzo, Première Vice-présidente et Chef Régional, Région du Québec, Services bancaires personnels, CIBC

À propos de la Fondation Charles-Bruneau

Depuis ses débuts en 1990, la Fondation Charles-Bruneau a pour mission de procurer à tous les enfants atteints de cancer de meilleures chances de guérison. À la suite d'investissements de plus de 44 M$, des Unités Charles-Bruneau spécialisées ont pu être mises sur pied au sein des quatre centres hospitaliers universitaires qui accueillent les enfants atteints de cancer au Québec soit au CHU Sainte-Justine, à l'Hôpital de Montréal pour enfants, au CIUSSS de l'Estrie-CHUS et au CHU de Québec-Université Laval. Avec les engagements annoncés en 2021, les sommes octroyées en recherche totaliseront 55 M$ depuis sa création, faisant de la Fondation Charles-Bruneau le principal bailleur de fonds de la recherche en hémato-oncologie pédiatrique au Québec.

