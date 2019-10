Un nouvel environnement moderne pour les employés d'Alithya dans Lebourgneuf à Québec

MONTRÉAL, le 16 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le Groupe Alithya inc. (TSX: ALYA) (NASDAQ: ALYA) (« Alithya »), chef de file en stratégie et en technologies numériques regroupant plus de 2 000 professionnels hautement qualifiés et offrant des solutions d'entreprises partout au Canada, aux États-Unis et en Europe, a inauguré ses nouveaux bureaux modernes et collaboratifs dans le complexe Vision situé dans le quartier Lebourgneuf à Québec.

Point d'attache de ses quelque 350 professionnels qui œuvrent dans la grande région de la Capitale-Nationale, ce nouveau bureau, beaucoup plus spacieux, propose de nombreuses aires de collaboration qui permettent aux employés de bénéficier d'espaces lumineux à la fine pointe de la technologie.

« L'histoire d'Alithya a commencé il y a 27 ans à Québec. La présence grandissante d'Alithya dans la région de Québec témoigne de notre désir de toujours mieux accompagner nos clients privés et gouvernementaux et de contribuer à leur réussite, a affirmé Paul Raymond, président et chef de la direction d'Alithya. Au fur et à mesure qu'Alithya a pris de l'expansion, pour devenir aujourd'hui un chef de file dans son domaine, notre attachement à notre premier marché, celui de Québec, ne s'est jamais démenti et demeure toujours aussi fort. »

Œuvrant dans un domaine avant-gardiste et souhaitant toujours placer l'innovation au cœur des solutions que nous proposons à nos clients, Alithya considère primordial d'être parmi les leaders en ce qui a trait à la qualité et à l'efficacité de ses espaces de bureaux. Ceux-ci nous permettent d'encourager les partenariats avec nos clients afin de capitaliser sur une forte collaboration permettant la priorisation des besoins et le développement de solutions numériques apportant de la valeur pour la réalisation des projets, que ce soit à distance ou dans les bureaux des clients. Cette volonté de se démarquer sur ce plan est le reflet de la culture de l'entreprise, fortement orientée sur le bien-être de ses professionnels. Le design des nouveaux espaces est à l'image de l'entreprise et le reflet du dynamisme, de la créativité et de l'accessibilité de la compagnie.

« Grâce à leur configuration plus ouverte, nos espaces favorisent davantage la créativité et la collaboration, le tout permettant ainsi de mieux travailler ensemble, explique Réjean Verret, vice-président de la Région de Québec chez Alithya. Notre nouvel environnement de travail répond à l'objectif d'offrir à nos employés un site de travail stimulant et au goût du jour. Aussi, à l'image de nos valeurs, nos bureaux sont aussi influencés par une philosophie écoresponsable, laquelle prend de plus en plus d'importance au sein d'Alithya. »

Le déménagement des employés vers leurs nouveaux bureaux s'est effectué au début de l'été. Les équipes d'Alithya travaillent également intensivement à la planification du déménagement des bureaux d'Alithya à Montréal et Toronto en 2020, sur le modèle de celui de Québec.

À propos d'Alithya

Alithya est un chef de file en stratégie et transformation numérique en Amérique du Nord. Fondée en 1992, Alithya compte plus de 2 000 professionnels au Canada, aux États-Unis et en Europe. L'offre intégrée d'Alithya repose sur quatre piliers d'expertise : les stratégies d'affaires, les services applicatifs, les solutions d'entreprise et les données et l'analytique. Alithya déploie des solutions, des services et des compétences de pointe afin d'élaborer des outils conçus pour satisfaire les besoins uniques des clients de divers secteurs d'activité, comme les services financiers, manufacturier, de l'énergie, des télécommunications, du transport et de la logistique, des services professionnels, de la santé et du gouvernement. La responsabilité d'entreprise se situe au cœur de l'approche de la direction, et à ce titre, Alithya promeut la bonne gouvernance, la diversité et le perfectionnement en milieu de travail, les pratiques respectueuses de l'environnement et l'engagement social au sein des collectivités. Pour en savoir plus, visitez le site www.alithya.com.

