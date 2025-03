NEW YORK, le 13 mars 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'équipe juridique de Shawn "JAY-Z" Carter a annoncé qu'ABC News avait obtenu et dévoilé un nouvel enregistrement de Jane Doe qui confirmait que Carter ne l'avait jamais agressée sexuellement et que l'avocat Tony Buzbee avait exhorté Doe à faire de fausses allégations contre Carter.

La conversation enregistrée, qui a eu lieu entre Doe et des enquêteurs privés, comprenait l'extrait révolutionnaire suivant :

Enquêteur no 1 : Vous n'avez donc mentionné le nom de JAY-Z que parce qu'il vous le demandait et - a-t-il laissé entendre que JAY-Z y aurait peut-être joué un rôle?

Jane Doe : C'est lui qui m'a poussé à aller de l'avant avec lui, avec JAY-Z.

Enquêteur no 2 : Avec JAY-Z? Buzbee?

Jane Doe : Oui

Le nouvel audio réaffirme la preuve que l'équipe juridique de M. Carter a soumise à la Cour supérieure de l'État de Californie plus tôt en mars, qui comprenait deux déclarations sous serment de M. Butler et de M. Henderson montrant que M. Buzbee avait poussé son client à mentir.

De plus, l'enregistrement montre qu'Doe a admis que Carter ne l'avait jamais agressée sexuellement :

Enquêteur no 1 : [Buzbee] vous a posé des questions au sujet de JAY-Z?

Jane Doe : Oui

Enquêteur no 1 : Mais JAY-Z, est-ce à dire qu'il était vraiment présent? Mais il n'avait aucun rôle à jouer, ou il était simplement...

Jane Doe : Il était là

Enquêteur no 2 : Il venait d'arriver, mais il n'avait rien à voir avec les actes sexuels envers vous, c'était strictement -

Jane Doe : Oui

Dans une entrevue accordée à ABC News, l'avocat de Carter, Alex Spiro, a expliqué que l'enregistrement parle de lui-même et qu'il s'agit effectivement d'un mensonge et que la seule raison pour laquelle M. Carter est impliqué dans cette affaire est qu'il a été poussé à l'impliquer.

Ce développement survient un jour après que Buzbee ait été réprimandé par le juge Ronnie Abrams dans une ordonnance qui confirmait que Buzbee avait déposé une plainte et d'autres actes de procédure dans le district sud de New York, même s'il n'avait pas été admis à y pratiquer. Il a également omis de divulguer la violation malgré un avertissement précédent d'un autre juge.

