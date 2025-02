NEW YORK, 15 février 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Shawn "JAY-Z" Carter a publié la déclaration suivante en réponse au rejet de la poursuite Jane Doe de Tony Buzbee, avec préjudice :

« Aujourd'hui est une victoire. Les allégations frivoles, fictives et épouvantables ont été rejetées. Cette poursuite civile était sans fondement et n'allait nulle part. Le récit fictif qu'ils ont créé était risible, si ce n'est pour la gravité des allégations. Je ne souhaite cette expérience à personne. Le traumatisme que ma femme, mes enfants, mes proches et moi avons subi ne peut jamais être ignoré.

Cet avocat 1-800 peut intenter une poursuite derrière Jane Doe, et lorsqu'il se rend compte rapidement que la ponction fiscale va échouer, il peut s'en tirer sans conséquence. Le système a échoué.

Le tribunal doit protéger les victimes, BIEN SÛR, tout en ayant la même responsabilité éthique, les tribunaux doivent protéger les innocents contre l'accusation sans la moindre preuve. Que la vérité prévale également pour toutes les victimes et les personnes faussement accusées. »

L'avocat de M. Carter, Alex Spiro, a également fait une déclaration à la suite du rejet de la poursuite déposée par M. Buzbee en décembre 2024, déclarant :

« La fausse cause contre JAY-Z, qui n'aurait jamais dû être portée devant les tribunaux, a été rejetée avec préjudice. En se levant face à des allégations odieuses et fausses, Jay a fait ce que peu de gens peuvent - il a résisté, il ne s'est jamais réglé, il n'a jamais payé un sou rouge, il a triomphé et blanchi son nom. »

NBC News a dévoilé les fausses déclarations du demandeur dans un article publié en décembre. La demanderesse a d'abord déclaré à NBC News qu'elle avait parlé avec le musicien Benji Madden à la partie arrière où l'agression présumée a eu lieu, mais un représentant de Benji et son frère Joel ont confirmé à la publication que ni l'un ni l'autre des frères n'avait assisté aux 2000 AVM parce qu'ils étaient en tournée dans le Midwest. De plus, le demandeur a affirmé que son père l'avait ramassée après l'agression présumée, mais qu'il avait refusé son compte, disant à NBC News qu'il ne pouvait pas vérifier les réclamations.

Les mensonges inventés par la demanderesse se sont encore déterrés après qu'elle eut indiqué qu'elle avait regardé l'émission des Video Music Awards 2000 sur un jumbotron à l'extérieur du Radio City Music Hall. Cependant, selon le service de police de New York, aucun permis n'a été délivré pour un jumbotron cette année-là. Elle a également dit qu'elle s'était retrouvée sur une limousine malgré le fait que la zone de limousine était à des coins de rue du site.

L'allégation fausse selon laquelle l'agression a eu lieu dans une grande résidence blanche avec une entrée en forme de U protégée à New York, à environ 20 minutes de route du Radio City Music Hall le 7 septembre 2000 a également été réfutée. On a finalement découvert qu'il n'y avait pas de maisons à New York qui correspondaient aux descriptions du demandeur dans un rayon de 20 minutes.

