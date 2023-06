Déterminé et infatigable, George Manuel contribue à l'inclusion des droits ancestraux et issus de traités des peuples autochtones dans la Constitution du Canada.

Ce communiqué est aussi disponible en secwepemc.

NORTH VANCOUVER, BC, le 12 juin 2023 /CNW/ - Postes Canada a dévoilé aujourd'hui à North Vancouver un timbre commémoratif célébrant la vie et l'héritage de George Manuel.

Un timbre commémoratif célébrant la vie et l’héritage de George Manuel (Groupe CNW/Postes Canada)

Membre de la bande de Neskonlith de la Première Nation Secwepemc en Colombie-Britannique, George Manuel (1921-1989) est un auteur, un brillant stratège politique et un défenseur des peuples autochtones considéré par plusieurs comme l'instigateur du mouvement autochtone moderne au Canada. Au cours d'une carrière politique qui s'étend sur quatre décennies, il se consacre à unir les peuples autochtones du monde aux niveaux local, régional, national et international.

Cette vignette est l'un des trois timbres consacrés à des dirigeants autochtones qui seront émis le 21 juin. Il s'agit du deuxième volet de la série pluriannuelle sur les dirigeants autochtones de Postes Canada.

Le travail et l'héritage de George Manuel

George Manuel occupe les fonctions de chef national de ce qui est aujourd'hui l'Assemblée des Premières Nations de 1970 à 1976, et de premier président du Conseil mondial des peuples indigènes et de l'Union of British Columbia Indian Chiefs.

Il a la conviction que les peuples autochtones d'ici et d'ailleurs peuvent atteindre leurs objectifs en s'unissant. George Manuel se bat contre les politiques d'assimilation du gouvernement canadien et organise le Constitution Express, un mouvement qui mène des lobbyistes de l'Ouest à Ottawa et au siège des Nations Unies à New York par train en 1980 - et en Europe en 1981 - pour revendiquer l'inclusion des droits autochtones dans la Constitution canadienne rapatriée.

Ses efforts contribuent à la reconnaissance et à l'affirmation des droits existants ancestraux et issus de traités des peuples autochtones dans la Loi constitutionnelle de 1982.

Cofondateur du Center for World Indigenous Studies, George Manuel est proposé à trois reprises pour le prix Nobel de la paix. Il décède le 15 novembre 1989 à Kamloops, en Colombie-Britannique.

À propos du timbre

Oblitéré à Chase, en Colombie-Britannique, le lieu de naissance de George Manuel, ce timbre présente une réinterprétation moderne d'une photo en noir et blanc de lui prise dans les années 1970. Les motifs multicolores sont l'œuvre de l'artiste secwepemc Tania Willard. Ils représentent la lumière du message du dirigeant sur les droits internationaux des peuples autochtones. L'ocre rouge profond évoque quant à lui les pictogrammes et d'autres marques trouvés sur le territoire secwepemc.

À propos de la série de timbres sur les dirigeants autochtones

Lancée en 2022, la série pluriannuelle de timbres consacrée aux dirigeants autochtones souligne les contributions de leaders inuit, métis et des Premières Nations d'aujourd'hui. Ces figures marquantes ont consacré leur vie à la préservation de leurs cultures et à l'amélioration de la qualité de vie des Autochtones au Canada.

Cette année, à l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones, Postes Canada émettra des vignettes en l'honneur de Nellie Cournoyea, de George Manuel et de Thelma Chalifoux.

Deux autres dévoilements de timbres se tiennent cette semaine :

Le 11 juin, le timbre rendant hommage à Nellie Cournoyea a été lancé à Ulukhaktok, dans les Territoires du Nord-Ouest.

Le 13 juin, le timbre consacré à Thelma Chalifoux sera lancé à St. Albert, en Alberta.

Les timbres et les articles de collection seront en vente sur postescanada.ca et dans les comptoirs postaux partout au pays à partir du 21 juin.

Pour accéder aux images des timbres et à d'autres produits, à notre magazine En détail ainsi qu'à d'autres ressources :

