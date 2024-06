Josephine Mandamin a cofondé le mouvement Mother Earth Water Walk afin de promouvoir le droit à l'eau des communautés autochtones

THUNDER BAY, ON, le 18 juin 2024 /CNW/ - Lors d'un événement qui s'est tenu à Thunder Bay aujourd'hui, Postes Canada a dévoilé un timbre en l'honneur de l'aînée anishinaabe Josephine Mandamin, défenseure du droit à l'eau connue partout dans le monde.

Connue sous le nom de grand-mère Josephine ou grand-mère marcheuse d'eau, Josephine Mandamin (1942-2019) a marché plus de 25 000 kilomètres afin d'attirer l'attention sur les problèmes de pollution de l'eau et de dégradation de l'environnement dans les Grands Lacs et les réserves autochtones à l'échelle du pays.

Un nouveau timbre rend hommage à l’aînée anishinaabe Josephine Mandamin, défenseure du droit à l’eau de renommée mondiale (Groupe CNW/Postes Canada) La famille de Josephine Mandamin (Groupe CNW/Postes Canada)

Cette vignette fait partie d'un jeu de trois timbres consacrés à des leaders autochtones, qui seront émis le 21 juin. Il s'agit du troisième volet de la série pluriannuelle de Postes Canada rendant hommage à des leaders autochtones.

La vie et l'héritage de Josephine Mandamin

Née en 1942 sur le territoire non cédé de Wiikwemkoong, sur l'île Manitoulin, en Ontario, Josephine Mandamin est survivante d'un pensionnat, la St. Joseph's School for Girls. En 1979, elle et son mari déménagent à Thunder Bay, où elle offre du soutien aux jeunes Autochtones, et aux femmes et enfants qui fuient la violence familiale.

Josephine Mandamin est membre au quatrième degré de la Three Fires Midewiwin Healing Society et de son Conseil des grands-mères, où elle est conseillère spirituelle et guérisseuse. En plus de pratiquer des cérémonies de guérison, elle enseigne la langue et la culture anishinaabe, et les façons d'entretenir une relation respectueuse avec la Terre mère. Elle est également commissaire en chef des eaux de la Nation Anishinabek pendant plusieurs années.

En 2002, Josephine Mandamin et d'autres femmes anishinaabe fondent le mouvement Mother Earth Water Walk afin d'inciter les gens à protéger l'eau contre la pollution et d'autres menaces. Entre 2003 et 2017, elle dirige des marches sur les rives de cours d'eau au Canada et aux États-Unis, où elle chante, prie et partage avec les gens des cérémonies et des connaissances traditionnelles de son peuple.

Depuis son décès en 2019, son héritage se perpétue grâce aux marches communautaires pour l'eau et aux femmes anishinaabe qu'elle mentore au cours de sa vie. Josephine Mandamin reçoit maints honneurs, dont la Croix du service méritoire - division civile (2017) pour sa contribution au leadership autochtone et à la réconciliation, et le Prix du lieutenant-gouverneur pour l'excellence en matière de conservation du patrimoine ontarien (2015).

À propos du timbre

Oblitéré à Wiikwemkoong, en Ontario, le lieu de naissance de Josephine Mandamin, le timbre présente une photo de l'aînée. Au bas de la vignette, une illustration stylisée représente de l'eau.

Le cachet d'oblitération est une image stylisée des ondulations d'une goutte d'eau, qui font référence au travail de Josephine Mandamin pour la protection de l'eau et à son héritage qui se perpétue, tout comme les ronds dans l'eau qui s'étendent du centre vers l'extérieur.

À propos de la série sur les leaders autochtones

Lancée en 2022, la série pluriannuelle met en vedette des leaders inuit, métis et des Premières Nations qui ont consacré leur vie à préserver leur culture et à améliorer la qualité de vie des peuples autochtones au Canada.

Cette année, Postes Canada émettra trois timbres en l'honneur d'Elisapie, de Josephine Mandamin et de Christi Belcourt à l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones. Deux autres lancements ont lieu ce mois-ci :

Le jeudi 13 juin, le timbre rendant hommage à Elisapie a été dévoilé à Montréal.

Le mardi 25 juin, la vignette consacrée à Christi Belcourt sera célébrée lors d'un événement à Ottawa .

Les timbres et les articles de collection seront en vente sur postescanada.ca et dans les comptoirs postaux partout au pays dès le 21 juin.

Pour accéder aux images des timbres et des autres produits :

SOURCE Postes Canada

Renseignements : Relations avec les médias, 613 734-8888, [email protected]