Le prolifique comédien est apparu dans près de 200 films et productions télévisées au cours de ses 70 ans de carrière.

SAINT JOHN, NB, le 19 oct. 2023 /CNW/ - Postes Canada a émis aujourd'hui un nouveau timbre célébrant la carrière de Donald Sutherland, l'un des acteurs canadiens les plus aimés et les plus polyvalents.

Né le 17 juillet 1935 à Saint John, au Nouveau-Brunswick, il étudie l'ingénierie et le théâtre à l'Université de Toronto avant de déménager en Angleterre pour suivre sa passion et étudier l'art dramatique à la London Academy of Music and Dramatic Art.

Timbre de Donald Sutherland

Il joue dans des productions théâtrales et télévisées et, en 1963, obtient son premier rôle au cinéma, celui de « l'homme dans la boîte de nuit », dans le film The World Ten Times Over. En 1967, il se fait connaître grâce au personnage du tueur Vernon Pinklet dans Douze salopards, film classique sur la Seconde Guerre mondiale.

En 1970, Donald Sutherland décroche son premier rôle principal dans un long métrage, celui du capitaine Benjamin Franklin, dit « Hawkeye », dans la comédie noire M*A*S*H. Ce film lui vaut sa première de neuf nominations aux Golden Globes et fait de lui un acteur prisé à Hollywood ainsi que l'une des plus grandes vedettes de cinéma du monde.

En 70 ans de carrière, son remarquable talent et ses goûts variés l'amènent à camper tout un éventail de personnages mémorables dans une multitude de films, dont Klute (1971), Des gens comme les autres (1980), Pompiers en alerte (1991), Harcèlement (1994), Non coupable (1996), La chute de l'ange (1998), Orgueil et préjugés (2005) et la franchise Hunger Games (2012-2015).

Son succès international ne l'empêche pas de demeurer un fier Canadien et de jouer dans de nombreuses productions d'ici, comme le téléfilm Bethune (1977) et le long métrage Bethune, l'étoffe d'un héros (1990), dans lesquels il incarne Norman Bethune, légendaire médecin et héros canadien.

Son travail dans près de 200 films et productions télévisées lui vaut de nombreuses récompenses, dont un prix Génie (1983), un prix Emmy (1995), deux prix Golden Globes (1995 et 2002), le Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle de la réalisation artistique (2000), et un prix honorifique de l'Académie des arts et des sciences du cinéma (2017).

En plus de voir son étoile briller sur l'Allée des célébrités canadiennes (2000) et le Walk of Fame de Hollywood (2011), il est nommé Compagnon de l'Ordre du Canada (2019) et Commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres de la République française (2012).

À propos de l'émission de timbres

L'illustration du timbre, inspirée d'une affiche de cinéma, a été conçue par Paprika et imprimée par Colour Innovations. On y voit le profil de l'acteur et des titres en français et en anglais de films dans lesquels il a joué. Le timbre est oblitéré à Saint John, lieu de naissance de l'acteur. L'émission comprend un carnet de 10 timbres PermanentsMC au tarif du régime intérieur et un pli Premier Jour officiel avec une image du sergent Oddball, son personnage dans De l'or pour les braves (1970).

Vous trouverez des images et d'autres renseignements sur le timbre et d'autres produits ici :

