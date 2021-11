Née à Ottawa en 1939, cette auteure à succès fait son entrée sur la scène littéraire au début des années 1960 avec ses recueils de poésie primés, Double Persephone et The Circle Game. C'est en 1969, lors de la publication de son premier roman, La femme comestible, que Margaret Atwood se distingue comme romancière.

Parfois surnommée « Queen of CanLit » (reine de la littérature canadienne), Margaret Atwood vend des millions de livres traduits dans plus de 30 langues. Plusieurs de ses œuvres sont adaptées pour le cinéma et la télévision, notamment la série télévisée acclamée par la critique La servante écarlate, qui a remporté des prix Emmy.

La renommée internationale de Margaret Atwood et les nombreux prix et prestigieuses récompenses qu'elle a reçus, comme le prix Giller, deux prix Booker, deux Prix littéraires du Gouverneur général, une bourse Guggenheim, le prix littéraire international Franz Kafka et le prix PEN Pinter, témoignent aussi de son succès. Elle est membre de la Société royale du Canada, Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres de France, membre honoraire international de l'American Academy of Arts and Sciences et, depuis 1981, Compagnon de l'Ordre du Canada.

Le timbre, conçu par Steven Slipp et imprimé par Lowe-Martin, présente une photo prise par le célèbre photographe Ruven Afanador. En arrière-plan, on peut lire la phrase « A word after a word after a word is power » (Un mot après un mot après un mot, c'est le pouvoir), un vers tiré du poème Spelling de Margaret Atwood. Le recto du pli Premier Jour officiel présente un dessin de l'auteure intitulé Neither fish nor flesh (1975). Le cachet d'oblitération, une silhouette de corbeau inspirée de l'intérêt d'Atwood pour les oiseaux, porte la mention « Toronto ON » en hommage aux liens profonds que l'écrivaine entretient avec la communauté éditoriale de la métropole.

