Un nouveau timbre est consacré à Hanoukka, l'une des fêtes les plus célébrées du calendrier hébraïque

Aussi nommée la fête des Lumières, Hanoukka commence au coucher du soleil le 7 décembre et prend fin à la tombée de la nuit le 15 décembre.

OTTAWA, ON, le 16 nov. 2023 /CNW/ - Le plus récent timbre de Postes Canada est consacré à Hanoukka. Il présente une illustration d'une hanoukkia (une menorah à huit branches) entourée de fleurs et d'objets associés aux célébrations de la fête de huit jours. Cette fête importante commémore la réinauguration du Temple à Jérusalem, lieu le plus sacré du judaïsme, après que le peuple juif le reprend, environ 165 ans avant l'ère commune.

On dit que la menorah du Temple a brûlé pendant huit jours alors qu'il ne restait de l'huile que pour une journée. Ce miracle de l'huile et de la foi est célébré chaque année en allumant une menorah de Hanoukka, soit un chandelier de huit chandelles ou contenants d'huile en rangée.

L'allumage d'une menorah chaque soir est au cœur des célébrations de Hanoukka. Les aliments frits, comme les latkes et les beignes à la confiture, sont étroitement associés à la fête, tandis qu'on utilise parfois des olives, des branches d'olivier et des fioles d'huile pour représenter le miracle au cœur de l'histoire de Hanoukka.

Donner du gelt, soit des pièces de monnaie en chocolat ou de petits montants d'argent, est devenu une pratique courante. Les lettres hébraïques ornant les quatre faces de la toupie (dreidel) avec laquelle les enfants jouent traditionnellement forment le sigle de la phrase Nes gadol haya sham, ce qui signifie : « Un grand miracle s'est produit là-bas. »

Conçue par Hélène L'Heureux, illustrée par Stephanie Carter et imprimée par Colour Innovations, l'émission comprend un carnet de six timbres PermanentsMC au tarif du régime intérieur et un pli Premier Jour officiel oblitéré à Winnipeg.

Les timbres et autres articles de collection sont en vente à postescanada.ca et dans les comptoirs postaux d'un bout à l'autre du pays.

