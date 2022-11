L'interprétation contemporaine reflète l'esprit joyeux de Hanoukka.

OTTAWA, ON, le 7 nov. 2022 /CNW/ - Postes Canada lance aujourd'hui le cinquième timbre de sa série célébrant Hanoukka. Interprétation contemporaine et vivante des flammes d'une menorah à huit branches, ce nouveau timbre reflète l'esprit joyeux de la fête juive des Lumières.

Hanoukka est l'une des plus grandes fêtes du calendrier juif. Se voulant une occasion de réfléchir et de célébrer le triomphe et la ténacité, elle commémore la réinauguration du Temple de Jérusalem, repris de ses oppresseurs par le peuple juif environ 165 ans avant l'ère commune.

Timbre de Hanoukka (Groupe CNW/Postes Canada)

Selon la tradition juive, la menorah du Temple devait brûler sans arrêt, mais il ne restait de l'huile que pour une journée. Par miracle, cette petite quantité l'a alimentée pendant huit jours, jusqu'à l'arrivée de nouvelles réserves.

Ce miracle est célébré en allumant une menorah spéciale appelée hanoukkia, un chandelier à huit branches, à raison d'une nouvelle flamme par soir à l'aide du shamash (serviteur).

Conçu par Andrew Lewis, le timbre a été oblitéré à Montréal le 7 novembre, plusieurs semaines avant la fête, qui se tient cette année du coucher du soleil le 18 décembre jusqu'à la tombée de la nuit le 26 décembre.

Le timbre de Hanoukka de cette année est en vente sur postescanada.ca et dans les comptoirs postaux partout au pays.

Voici des liens qui vous permettront de trouver les images du timbre et d'autres produits, ainsi que notre magazine En détail :

Dossier externe avec images à haute résolution du timbre de Hanoukka de 2022

Magazine En détail et dossier externe

