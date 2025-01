Le 10 avril 1734, un incendie ravage une grande partie du quartier marchand de Montréal. Des dizaines de maisons et de bâtiments sont rasés. Marie Joseph Angélique, une esclave noire de 29 ans, est arrêtée. On dit qu'elle aurait allumé l'incendie pour échapper à sa maîtresse après avoir appris qu'elle avait été vendue et qu'elle pourrait être envoyée dans les Antilles.

Son procès dure plusieurs semaines; plus de 20 personnes sont appelées à témoigner, mais aucune ne semble avoir été témoin du crime. La plupart accusent la jeune femme parce qu'elle avait déjà tenté de s'enfuir, affirmant qu'elle s'était aussi déjà rebellée contre sa maîtresse et l'avait menacée.

Marie Joseph Angélique maintient son innocence tout au long du procès. « Madame, je suis peut-être malveillante, mais je ne suis pas assez misérable pour commettre un tel acte », plaide-t-elle durant son interrogatoire. Elle est toutefois reconnue coupable, condamnée à mort et soumise à la torture jusqu'à l'obtention d'une confession. Le 21 juin 1734, elle est pendue sur la place publique.

Bien que les opinions des spécialistes soient partagées sur la culpabilité ou l'innocence de Marie Joseph Angélique, son histoire continue d'alimenter des conversations sur l'égalité raciale, la justice et l'importance de reconnaître les complexités du passé du Canada.

À propos du timbre

Le timbre présente une illustration de Marie Joseph Angélique au regard à la fois déterminé et défiant. Comme il n'existe aucun portrait connu d'elle, l'illustration est inspirée d'une photo prise par Jorge Camarotti de l'actrice et mannequin Penande Estime.

La vignette a été conçue par Nathalie Cusson de Scooter Design, illustrée par Alexis Eke et imprimée par Colour Innovations. L'émission comprend un carnet de six timbres Permanents🅪 et un pli Premier Jour officiel. Le lieu d'oblitération est Montréal.

