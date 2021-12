Un nouveau sondage sur la cybersécurité auprès des entreprises révèle que la majorité d'entre elles ont vécu un cyberincident, mais qu'environ les trois quarts d'entre elles ne l'ont pas signalé

MONTRÉAL, le 7 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Un sondage récent sur la cybersécurité révèle que près des trois quarts (61 %) des entreprises ont vécu un cyberincident, mais que pratiquement les trois quarts d'entre elles (74 %) n'ont pas signalé l'incident. Mené en partenariat avec le Centre canadien pour la cybersécurité (le Centre pour la cybersécurité) et le Regroupement national de perspectives des chambres (NCIC) qui compte l'ensemble des chambres de commerce provinciales et territoriales du Canada, le Sondage sur la cybersécurité et les affaires visait à cerner à quel point les entreprises sont prêtes à faire face aux cybermenaces. Les résultats du sondage permettront au Centre sur la cybersécurité de déterminer de futurs programmes de sensibilisation et des ressources à l'intention des petites et moyennes entreprises, ainsi qu'à accroître la portée de tels programmes et ressources à l'échelon national.

Des 468 répondants au sondage, seulement 46 % ont indiqué avoir un employé responsable des opérations quotidiennes des TI pour leur organisation. Plus des deux tiers des entreprises ignoraient que le gouvernement fédéral mettait à leur disposition des ressources et des outils pour les aider à combattre les cybermenaces.

« Le Canada fait partie des pays les plus touchés par les cyberattaques. C'est un fléau qui cible particulièrement les PME, moins équipées que les grandes entreprises pour se défendre. Nos petites et moyennes entreprises sont vitales pour la relance économique et nous devons les outiller pour faire face à ces attaques et se développer dans un écosystème d'affaires en pleine transformation » a déclaré Charles Milliard, Président-directeur général de la FCCQ

Bien que 72 % des entreprises ayant répondu au sondage indiquent posséder un niveau de connaissances en matière de cybersécurité allant de moyen, à au-dessus de la moyenne ou expert, nombreuses sont les entreprises qui ont vécu un cyberincident. Quatre-vingt-huit % d'entre elles ont indiqué avoir un sens appréciable ou aigu des articles, dispositifs et biens nécessitant une protection au sein de leur organisation.

« Les petites et moyennes entreprises sont d'une importance vitale pour l'économie canadienne. Un des éléments clés du mandat du Centre pour la cybersécurité est de mettre ses services à la disposition de ces petites et moyennes entreprises, de dire Sami Khoury, dirigeant du Centre pour la cybersécurité. Nous œuvrons avec des partenaires tels que le NCIC afin de mieux comprendre les besoins de ses membres. De tels efforts conjoints nous permettent d'offrir des outils et ressources de pointe en matière de cybersécurité qui aident les entreprises canadiennes à mener leurs activités commerciales en ligne de manière sécuritaire. »

Principales constatations : activités commerciales courantes

Sur les 468 entreprises ayant répondu au sondage :

1. 46 % ont un employé responsable de la sécurité quotidienne des TI pour leur organisation.

18 % ont un employé consacré aux TI, et 28 % sous-traitent cette activité à une firme de TI.

2. 47 % ne possèdent aucune propriété intellectuelle de valeur pour un compétiteur si elle leur était volée.

Parmi les entreprises disposant de propriété intellectuelle de valeur, les plans d'affaires figurent au premier plan (28 %), suivis des ensembles de données exclusifs (24 %), et des plans de gestion de projets (18 %).

3. 88 % ont indiqué avoir un sens appréciable des articles, dispositifs et biens devant faire l'objet d'une protection au sein de leur organisation.

36 % des entreprises effectuent l'examen périodique prioritaire de leurs articles, biens et dispositifs.

Principales constatations : connaissances en matière de cybersécurité

Sur les 468 entreprises ayant répondu au sondage :

4. 72 % indiquent posséder un niveau de connaissances en matière de cybersécurité allant de moyen, à au-dessus de la moyenne ou expert.

5. 61 % disent avoir vécu un cyberincident; toutefois, 74 % d'entre elles indiquent ne pas avoir signalé l'incident.

Parmi les cyberincidents survenus, l'hameçonnage figure au premier plan (49 %), suivi d'attaques de maliciels (30 %).

6. Parmi les mesures techniques les plus courantes mises en œuvre en matière de cybersécurité dans les organisations, notons :

Sauvegarde des systèmes et de l'information pour tous les dispositifs (75 %).

Mise à jour des logiciels et installation de correctifs logiciels (71 %).

Privilèges administratifs restreints (50 %).

7. Google cloud est le service infonuagique le plus couramment utilisé par les entreprises (36 %).

25 % des entreprises sondées n'utilisent pas l'infonuagique. Trente-quatre % d'entre elles prévoient éventuellement passer à l'infonuagique.

8. Les pratiques commerciales les plus courantes en matière de cybersécurité dans les organisations sont :

Politiques de gestion des mots de passe et des comptes (62 %)

Sécurité des documents (62 %)

Contrôle d'accès physique (49 %)

On peut consulter le rapport complet des résultats du Sondage sur la cybersécurité et les affaires en cliquant ici.

À propos du Regroupement national de perspectives des chambres (NCIC)

Le Regroupement national de perspectives des chambres (NCIC) appartient aux chambres de commerce provinciales et territoriales du Canada et est exploité par elles. Ces dernières œuvrent aux côtés de plus de 450 chambres qui rejoignent au-delà de 200 000 entreprises canadiennes. Ensemble, elles utilisent leur réseau et la plateforme du NCIC dans chaque province et territoire afin de recueillir de l'information solide de première main à propos des entreprises de toutes tailles, de tous les secteurs et de tous les groupes démographiques du Canada en temps réel, par l'entremise des communautés d'idées suivantes : BCMindReader.com, AlbertaPerspectives.ca, InputSask, MB Pulse, L'Observatoire, et Impressions Atlantique. Mises ensemble, ces communautés comptent plus de 5 500 dirigeants d'entreprise engagés, à l'échelle du pays, qui donnent leurs perspectives au sujet de l'environnement économique municipal, provincial, territorial et fédéral, ce qui leur permet de faire part de leurs préoccupations et de possibilités pour les entreprises.

À propos du Centre canadien pour la cybersécurité

Le Centre canadien pour la cybersécurité (CCC) fait partie du Centre de la sécurité des télécommunications. Le Centre pour la cybersécurité représente la seule source unifiée fournissant des avis, des conseils, des services et du soutien spécialisés en matière de cybersécurité pour le gouvernement, le secteur privé, les Canadiens ainsi que les propriétaires et les exploitants d'infrastructures essentielles. Il offre aux Canadiens un endroit convivial et fiable vers lequel ils peuvent se tourner s'ils ont des questions liées à la cybersécurité. Pour en savoir plus, rendez-vous au cyber.gc.ca.

À propos de la FCCQ

Grâce à son vaste réseau de 130 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois.

Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

