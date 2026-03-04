Selon le sondage, les parents ont classé Diaper Genie® au deuxième rang des outils parentaux modernes les plus essentiels, derrière les moniteurs pour bébés. Les résultats mettent en évidence un constat clair : des produits simples et bien conçus peuvent avoir un impact considérable sur la vie quotidienne. Les bons outils peuvent transformer des tâches routinières en moments privilégiés.

Les parents qui utilisent une poubelle à couches Diaper Genie® sont près de deux fois plus susceptibles que ceux qui n'en utilisent pas de percevoir le changement de couche comme un moment de rapprochement avec leur enfant, transformant une tâche fréquente en occasion de connexion. Parallèlement, la gestion des odeurs demeure une préoccupation importante : 62 % des parents affirment que l'odeur des couches les incommode au moins à l'occasion, et près d'un parent sur trois (28 %) admet avoir évité de recevoir des visiteurs ou de montrer la chambre de bébé en raison des odeurs ou du désordre. Reflet de la réalité du multitâche moderne, 54 % des parents indiquent effectuer plusieurs tâches en même temps lors du changement de couche, et 40 % possèdent actuellement une poubelle Diaper Genie®, ce qui souligne la demande pour des solutions qui rendent les soins quotidiens plus simples, plus propres et plus efficaces.

L'heure du bain présente une dynamique similaire. Les articles de bains pour nourrissons, comme le support de bain Angelcare®, figurent parmi les produits modernes parentaux les plus populaires, 60 % des parents déclarant en utiliser un. Bien que l'heure du bain soit généralement perçue comme une expérience positive, les parents qui disposent d'un support pour le bain adapté pour les nourrissons disent en profiter davantage et se sentir mieux outillés. À l'inverse, les parents qui n'utilisent pas de support de bain pour nourrisson sont significativement plus nombreux (28 %) à estimer que le bain prend trop de temps, ce qui indique que des solutions bien adaptées peuvent simplifier et apaiser les routines quotidiennes.

« En tant que maman, je constate à quel point les bons produits peuvent influencer l'expérience parentale », affirme Dre Mona Amin, pédiatre certifiée et animatrice du balado The PedsDocTalk Podcast. « Des essentiels bien conçus peuvent réduire de façon significative les frictions liées aux soins quotidiens. Des produits comme Diaper Genie® et le support de bain Angelcare® ne font pas que simplifier les tâches ; ils contribuent à créer des expériences plus calmes et plus positives pour les parents et les bébés. »

Dans l'ensemble, ces résultats mettent en lumière un enseignement plus large : lorsque les parents se sentent soutenus par des essentiels fiables et bien conçus, les tâches du quotidien deviennent plus simples -- et plus agréables. Grâce à des produits comme la poubelle à couches Diaper Genie® et le support de bain Angelcare®, le Groupe Angelcare continue d'aider les parents à consacrer moins de temps la gestion des désagréments du quotidien et davantage aux moments qui comptent.

Les produits sont offerts chez les principaux détaillants nationaux, dont Walmart, Amazon, BabyList et Target aux États-Unis, ainsi que Walmart, Amazon et plusieurs détaillants spécialisés au Canada. Pour plus d'information, visitez Diaper Genie® et Angelcare®.

Ce sondage a été réalisé en partenariat avec GWI, qui s'appuie sur un panel mondial de plus de 45 millions de consommateurs. En utilisant sa méthode de recontact, des parents d'enfants âgés de deux ans ou moins ainsi que des futurs parents aux États-Unis et au Canada ont été interrogés.

L'étude en ligne, développée en collaboration avec l'agence 1Milk2Sugars, a été complétée par 1 242 répondants, dont 929 parents d'enfants de deux ans ou moins et 727 futurs parents.

À propos du Groupe Angelcare

Angelcare® a été fondé en 1997 par Maurice Pinsonnault, un visionnaire convaincu que toute idée peut être améliorée. Jeune père conscient des inquiétudes liées aux soins d'un nouveau-né et insatisfait de l'offre de moniteurs pour bébés de l'époque, il a choisi de révolutionner la catégorie -- marquant ainsi le début de l'histoire d'Angelcare. Il a ensuite mis son talent et sa créativité au service de l'innovation dans les secteurs des soins pour bébés et des animaux de compagnie, notamment avec des systèmes d'élimination de couches et de litière pour chats. Cette volonté constante d'innover a fait du Groupe Angelcare une référence et un chef de file dans ses catégories, avec des marques reconnues mondialement telles que Angelcare®, Diaper Genie®, Litter Genie®, Pet Genie®, Compost Genie®, LitterLocker, Pabobo et Kids'Sleep. Aujourd'hui, nos produits sont distribués dans plus de 35 pays et répondent aux besoins des consommateurs en matière de tranquillité d'esprit, de qualité du sommeil des enfants et de bien-être des animaux. Pour en savoir plus : www.angelcaregroup.com

À propos de Diaper Genie®

Diaper Genie® est la marque de poubelle à couches la plus vendue aux États-Unis* et un produit de confiance pour aider les parents à garder les couches et les odeurs hors de vue et hors de l'esprit, afin de profiter d'une chambre de bébé plus fraîche. Conçus pour simplifier les routines quotidiennes, ses systèmes d'élimination des couches permettent aux parents de consacrer moins de temps à la gestion des déchets et plus de temps avec leur enfant. Dotés d'un système à double verrouillage et d'un film multi-épaisseurs avec technologie de barrière bloque-odeur, les poubelles Diaper Genie® contribuent à prévenir la propagation des odeurs et à maintenir un environnement confortable dans la chambre de bébé.

*Calcul d'Angelcare basé sur la base de données Discover pour la catégorie Poubelles à couches - 52 dernières semaines se terminant le 20 avril 2024. Droits d'auteur © 2024, Nielsen Consumer LLC.

À propos d'Angelcare®

Angelcare® accompagne les parents avec des produits de bain pour bébé soigneusement conçus pour rendre l'heure du bain plus sécuritaire, confortable et simple. Reconnue pour son support de bain ergonomique et ses accessoires pratiques, la marque propose des solutions pensées pour un usage quotidien, offrant confiance et tranquillité d'esprit lors de l'un des moments les plus importants de la journée.

