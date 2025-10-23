Un engagement qui consolide ses opérations canadiennes, renforce sa chaîne d'approvisionnement, crée de nouvelles opportunités locales et place la durabilité au cœur de sa croissance.

MILTON, ON, le 23 oct. 2025 /CNW/ - Le Groupe Angelcare, chef de file mondial dans les soins pour bébés et animaux de compagnie, a annoncé un investissement de plus de 20 M$ CA dans un nouveau centre de logistique et d'emballage ultramoderne de 130 000 pi² à Milton, en Ontario. Il s'agit d'une étape marquante pour la fabrication canadienne et d'une forte déclaration de l'engagement de l'entreprise envers l'innovation locale, le développement économique et la croissance durable. Ce site marque l'ouverture officielle de la première usine d'emballage du Groupe Angelcare dédiée à la litière agglomérante pour chats. Stratégiquement implantée à proximité des principales autoroutes, du Port de Montréal et du projet de pôle logistique ferroviaire de CN à Milton, la nouvelle installation est appelée à devenir un maillon clé de la chaîne d'approvisionnement nord-américaine d'Angelcare -- renforçant les capacités d'exportation et générant une valeur économique à long terme.

« Cet investissement stratégique reflète notre confiance envers le Canada comme pierre angulaire des opérations mondiales d'Angelcare », a déclaré Rahul Sharda, PDG du Groupe Angelcare.« Le nouveau Centre d'emballage et de distribution de Milton est bien plus qu'une expansion : il incarne un pas audacieux vers le renforcement de notre chaîne d'approvisionnement, l'ouverture de nouvelles opportunités pour nos équipes et la promesse de continuer à offrir la qualité, le service et l'innovation auxquels nos clients s'attendent. »

Le centre devient un entrepôt national et un pôle de distribution pour Angelcare, tout en marquant l'ouverture de la première usine d'emballage consacrée à la litière agglomérante Litter Genie® Light. Fièrement un « Produit du Canada », cette litière est fabriquée à partir d'argile de bentonite naturelle canadienne, sans additifs, 99 % sans poussière et 20 % plus légère que les principales marques nationales. Elle offre un contrôle supérieur des odeurs et une excellente performance d'agglomération, tout en demeurant abordable pour les propriétaires de chats. Avec ce lancement, Litter Genie® -- déjà le système d'élimination de litière n°1 en Amérique du Nord* -- offre désormais une solution complète, fabriquée au Canada, pour la gestion des déchets de chats.

L'installation générera dès le départ 15 emplois à temps plein, avec l'intention de doubler ce nombre à mesure que la production s'intensifiera et que les exportations vers les États-Unis et à l'international prendront de l'ampleur, renforçant ainsi le dynamisme du secteur manufacturier canadien. Équipé d'une ligne d'emballage automatisée pouvant produire 4,6 millions de boîtes par an, le centre a été pensé pour évoluer avec la croissance. Il offre déjà l'espace et l'infrastructure nécessaires pour intégrer deux lignes supplémentaires dans un avenir rapproché.

Le centre ultramoderne de Milton a été développé avec la durabilité au cœur de sa conception, visant une certification BOMA BEST ou LEED afin de respecter les normes les plus élevées en matière d'efficacité énergétique, de réduction des déchets et de construction respectueuse de l'environnement. De l'éclairage et des systèmes de chauffage, ventilation et climatisation de pointe jusqu'à la logistique optimisée qui réduit les émissions liées au transport, chaque aspect de l'installation reflète l'engagement d'Angelcare à minimiser son empreinte environnementale. En regardant vers l'avenir, l'installation de Milton évoluera pour devenir un véritable pôle d'innovation, avec des projets prévoyant pour un laboratoire de R&D sur place, un espace de démonstration et un centre de formation qui stimuleront le développement de produits et l'innovation transversale dans l'ensemble du portefeuille Angelcare.

*Exclut la catégorie des litières automatiques.

Des entrevues avec le Groupe Angelcare sont disponibles sur demande. Des images haute résolution peuvent être trouvées ici.

À propos du Groupe Angelcare

Fondée en 1997, Angelcare regroupe un portefeuille de marques de confiance comprenant Angelcare®, Diaper Genie®, Litter Genie®, Pet Genie®, Compost Genie®, LitterLocker®, Pabobo® et Kids'Sleep®. Avec cette expansion stratégique, l'entreprise poursuit son développement et renforce son impact à l'échelle mondiale -- tout en demeurant solidement enracinée dans l'excellence canadienne.

Pour plus d'informations, visitez legroupeangelcare.com

SOURCE Le Groupe Angelcare

Contact média : Emily Wilson | 1Milk2Sugars | [email protected]