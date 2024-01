Même en ayant conscience de la quantité d'eau à consommer, les données démontrent une méconnaissance de l'importance de l'hydratation, pourtant essentielle lors des activités hivernales.

TORONTO, le 9 janv. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, Liquid I.V. a publié les résultats de son sondage concernant la sensibilisation à l'hydratation au Canada, révélant que la plupart des Canadiens se sentent déshydratés chaque semaine. Le sondage a exploré le degré de connaissance et de sensibilisation des Canadiens à l'égard de l'hydratation, en mettant particulièrement en évidence les variations d'attitudes entre l'hiver et l'été.

Liquid I.V. Canada (Groupe CNW/Liquid I.V. Canada)

En tant qu'expert en hydratation, Liquid I.V. a cherché à déterminer dans quelle mesure les Canadiens sont bien informés lorsqu'il s'agit de comprendre leurs besoins en hydratation, particulièrement en hiver. Bien que de nombreux individus sont conscients des signes de déshydratation pendant l'été, marqués par la transpiration et l'impact de la chaleur du soleil, la déshydratation peut être moins évidente lors d'un hiver doux. Cependant, que ce soit en ski, en planche à neige, en patins ou simplement dans le cadre des activités normales d'une journée, l'hydratation doit être surveillée autant en hiver qu'en été.

Le rapport a révélé que 63 % des personnes interrogées ont déclaré se sentir régulièrement déshydratées. Encore plus alarmant, les jeunes Canadiens se classent au premier rang pour ce qui est de se sentir déshydratés, la génération Z (77 %) et les milléniaux (74 %) indiquant qu'ils se sentent déshydratés au moins une fois par semaine.

Malgré ces sensations de déshydratation, 74 % des répondants étaient conscients de la quantité quotidienne recommandée d'eau à boire (6 à 8 verres d'eau par jour), mais plus de la moitié (56 %) des Canadiens interrogés ont admis boire moins que ce qui était recommandé. Les principales raisons qu'ils ont partagées pour ne pas atteindre leurs objectifs quotidiens d'apport en eau étaient de ne pas avoir assez soif (53 %), des préoccupations concernant l'urination fréquente (48 %) et l'oubli (48 %).

Avec les températures hivernales plus froides qui toucheront les Canadiens au cours des prochains mois, les données ont également montré qu'ils seront susceptibles de rencontrer davantage de préoccupations liées à la déshydratation hivernale. Le rapport a révélé que 65 % des Canadiens boivent moins d'eau en hiver et que la moitié d'entre eux estiment qu'il est plus difficile de rester hydraté en hiver qu'en été. Lorsqu'on leur a demandé ce qui les empêchait de rester hydratés en hiver, 45 % ont dit qu'ils pensaient moins à boire de l'eau en hiver, 41 % ont affirmé qu'ils n'ont pas autant soif par temps froid et 21 % ont dit qu'ils ne réalisent pas à quel point ils transpirent pendant les mois d'hiver.

« L'hydratation est la clé d'une performance optimale, mais malgré cela, la plupart des Canadiens ne boivent tout simplement pas autant qu'ils le devraient tout au long de l'année, en particulier en hiver », a déclaré Lori Lauersen, Vice-présidente R&D, Santé et bien-être chez Unilever. « Les temps froids sont notoirement connus pour dissimuler les symptômes de la déshydratation légère, nous faisant souvent croire que l'hydratation n'est pas essentielle en hiver, alors qu'elle l'est en toute saison. En raison du froid et de l'air sec qui caractérisent l'hiver, entraînant un manque de déclencheurs naturels des bouffées de chaleur et drainant l'humidité de votre corps à chaque respiration, adopter une approche proactive de l'hydratation devient essentiel ».

Le sondage canadien sur la sensibilisation à l'hydratation a également révélé que :

Les Canadiens boivent moins d'eau en hiver. La moitié (50 %) des Canadiens conviennent qu'il est plus difficile de rester hydraté en hiver qu'en été. Ils accordent également moins d'importance à l'hydratation, avec 70 % affirmant que ce n'est pas une priorité en hiver et 39 % croyant à tort qu'ils n'ont pas besoin de boire autant d'eau en hiver qu'en été.

La moitié (50 %) des Canadiens conviennent qu'il est plus difficile de rester hydraté en hiver qu'en été. Ils accordent également moins d'importance à l'hydratation, avec 70 % affirmant que ce n'est pas une priorité en hiver et 39 % croyant à tort qu'ils n'ont pas besoin de boire autant d'eau en hiver qu'en été. Beaucoup ne sont pas conscients de l'importance de l'hydratation et des symptômes de déshydratation légère pendant l'hiver. Un quart (25 %) des Canadiens disent qu'il est moins important de rester hydraté en hiver. On observe également une baisse de 21 % entre les personnes affirmant ressentir la soif en été par rapport aux mois d'hiver.

Un quart (25 %) des Canadiens disent qu'il est moins important de rester hydraté en hiver. On observe également une baisse de 21 % entre les personnes affirmant ressentir la soif en été par rapport aux mois d'hiver. Les Canadiens estimaient que les activités de plein air et la météo étaient les principales causes de leur déshydratation hivernale. Près de la moitié des répondants (43 %) ont cité les activités de loisirs en plein air comme étant déshydratantes, suivies des sports d'hiver (29 %) et des sports de glace (27 %). En ce qui concerne la météo, l'air sec (62 %) et l'air plus froid (43 %) sont perçus comme les éléments les plus déshydratants en hiver.

Près de la moitié des répondants (43 %) ont cité les activités de loisirs en plein air comme étant déshydratantes, suivies des sports d'hiver (29 %) et des sports de glace (27 %). En ce qui concerne la météo, l'air sec (62 %) et l'air plus froid (43 %) sont perçus comme les éléments les plus déshydratants en hiver. Les femmes canadiennes sont plus actives que les hommes dans la prise de mesures pour demeurer hydratées. Un peu plus de la moitié des Canadiens disent prendre une bouteille d'eau avec eux lorsqu'ils quittent la maison, mais les femmes le font plus que les hommes (61 % contre 48 %). Les femmes sont également plus susceptibles d'avoir acheté une bouteille d'eau réutilisable (56 % contre 44 %) et fixer des objectifs quotidiens en matière d'hydratation (40 % contre 34 %).

« Le Canada est l'un des pays les plus froids du monde, ce qui se traduit par aventure hivernale », a déclaré Anusha Babbar, Vice-présidente de la division internationale, Santé et Bien-être chez Unilever. « Qu'il s'agisse de se rendre à un rassemblement hivernal, de faire du ski sur les pistes ou de faire une randonnée dans la neige, il est essentiel de prendre des mesures pour rester hydraté lorsque vous bougez dans le froid. Buvez un verre d'eau avant de quitter la maison et prenez un bâton de multiplicateur d'hydratation I.V. liquide avec vous lors de vos déplacements afin de pouvoir alimenter vos aventures cet hiver et tout au long de l'année. »

Liquid I.V. est un mélange de boissons électrolytiques au goût délicieux qui est scientifiquement formulé pour aider à rétablir les déséquilibres électrolytique liés à la performance sportive, à l'exposition à la chaleur ou au froid, au soleil ou à la neige, ainsi qu'aux voyages et à l'aventure, tout en offrant une expérience de dégustation délicieuse. Le multiplicateur d'hydratation, disponible en saveur citron-lime et fruit de la passion, propose une solution pratique, conviviale pour les voyages, fonctionnelle et délicieuse. Un seul sachet monodose et 500 ml d'eau sont tout ce dont vous avez besoin pour soutenir votre hydratation et alimenter vos aventures quotidiennes. Pour plus d'informations sur Liquid I.V., visitez www.liquid-iv.ca.

À propos de du sondage canadien sur la sensibilisation à l'hydratation

En partenariat avec Prodege, Ketchum a réalisé un sondage en ligne de 8 minutes au nom de Liquid I.V., visant à sonder la sensibilisation à l'hydratation et les comportements des consommateurs canadiens. L'objectif était de renforcer les habitudes d'hydratation positives et d'explorer les variations saisonnières dans leurs attitudes. Menée entre le 27 octobre et le 6 novembre 2023 en anglais et en français, le sondage englobe un échantillon national représentatif de 2 012 Canadiens âgés de 18 ans et plus.

À propos de Liquid I.V.

Liquid I.V. est une société de bien-être basée à Los Angeles, en Californie. Nous sommes convaincus que l'hydratation est le fondement même du bien-être et c'est pourquoi nos produits sont conçus pour fournir une hydratation exceptionnelle et des avantages supplémentaires avec des saveurs délicieuses. La gamme de produits comprend des mélanges de boissons électrolytiques sans OGM au goût délicieux pour une hydratation accélérée. En tant que marque axée sur un objectif, le don est au cœur de l'ADN de Liquid I.V. et à ce jour, nous avons fait don de plus de 40 millions de portions à des personnes dans le besoin à travers le monde. Nous nous engageons à donner un total de 150 millions de portions d'ici 2032.

Liquid I.V. est disponible en magasin chez Costco et en ligne sur Amazon.ca. Pour en savoir plus, visitez www.liquid-iv.ca et suivez @liquidivcanada sur Instagram, TikTok et Facebook.

