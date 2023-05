Un nouveau site événementiel en développement au Parc olympique

MONTRÉAL, le 9 mai 2023 /CNW/ - Le Parc olympique annonce le développement d'un nouveau site événementiel à l'intérieur de son quadrilatère, aux abords de la Tour de Montréal et du terrain de pratique de soccer.

Ce nouveau site permettra d'offrir des opportunités supplémentaires aux promoteurs, avec la possibilité d'occuper l'espace situé au pied de la Tour, le terrain de pratique de soccer ainsi que le sentier Morgan, selon la configuration souhaitée.

Le nouveau secteur événementiel en développement, aux abords de la Tour de Montréal (Groupe CNW/Parc olympique)

Le nouveau lieu sera activé juste à temps pour le festival de musique urbaine Metro Metro, qui aura lieu du 19 au 21 mai prochains et par la suite, pour le festival Fuego Fuego. Une visite de site sera offerte aux médias le 18 mai prochain, à partir de 11 h.

« Ce nouveau secteur du Parc olympique nous permettra de poursuivre le développement du site, en accord avec nos partenaires, tout en ayant à cœur le confort des résidents du quartier, qui nous ont fait part de leurs commentaires au cours des dernières années », mentionne Sonia Provençal, directrice du développement commercial et de la programmation au Parc olympique. « Avec le déplacement de certains événements dans ces nouveaux espaces, nous sommes en mesure de mieux développer le potentiel du Parc, tout en tenant compte des résidents aux abords de nos installations ».

Avec cette nouvelle aire d'accueil, le Parc olympique se positionne comme site de prédilection sur le territoire montréalais pour accueillir des événements de petite moyenne et grande envergure, et démontre une fois de plus sa grande polyvalence et son expertise en matière d'accueil événementiel.

À propos du Parc olympique

Créé le 1er novembre 2020, le Parc olympique (Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique) remplace et modernise la mission de la Régie des installations olympiques (1975-2020). Il a le double mandat de développer, gérer, promouvoir et exploiter ses installations en plus de mettre en valeur son patrimoine et son héritage olympique.

Le Parc olympique gère cinq actifs principaux : le Stade olympique, plus vaste amphithéâtre au pays, la Tour de Montréal, plus haute tour inclinée au monde, le Centre sportif, principal centre aquatique et d'entraînement sportif au Canada, l'Esplanade et les aires extérieures, haut lieu de rassemblement et d'événements de la métropole, ainsi que le plus grand stationnement automobile souterrain au pays.

Création architecturale audacieuse de Roger Taillibert, le Parc olympique a été construit à la fois pour la présentation des Jeux d'été de 1976 et comme lieu de résidence du club de baseball les Expos de Montréal (1977-2004). Depuis son inauguration, il a été l'hôte de plusieurs milliers d'événements sportifs, culturels, sociaux, civiques et grand public, façonnant ainsi l'histoire événementielle du Québec, avec plus de cent millions de visiteurs depuis son inauguration.

Près de 47 ans après sa construction, ce grand parc de l'est de la métropole possède une valeur patrimoniale incontestable se déclinant sous quatre principaux aspects : historique, emblématique, architectural et urbain.

SOURCE Parc olympique

Renseignements: Cédric Essiminy, 514 209-8176 [email protected]