UN NOUVEAU SIÈGE SOCIAL POUR POPEYE'S SUPPLÉMENTS À BROSSARD

MONTRÉAL, le 7 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Popeye's Suppléments (Popeye's) est fier d'annoncer la construction prochaine de son tout nouveau siège social au 7845 Boul. Taschereau, à Brossard. Dès son ouverture officielle prévue à l'été 2023, ses nouveaux locaux permettront d'accueillir tous les employés de bureaux de Popeye's, en plus de ceux de ses entreprises sœurs en bien-être ActionCOACH et Everwell, dans un même espace des plus modernes.

Une nouvelle construction tournée vers l'avenir prometteur de l'entreprise

Rendu 3D du nouveau siège social de Popeye’s Suppléments, dont l’ouverture est prévue à l’été 2023 (Groupe CNW/Popeye's Suppléments)

Conçue en étroite collaboration avec la firme Monty & Associé Architectes et le Groupe CIBS, la nouvelle construction, dont Popeye's sera propriétaire, comptera non moins de 36 000 pieds carrés, étendus sur quatre étages. Elle sera également dotée de 24 000 pieds carrés de stationnements souterrains, soit 63 places. Popeye's occupera le troisième étage dans son intégralité ainsi que deux locaux du rez-de-chaussée. Le reste de l'espace consistera en des condos commerciaux, disponibles dès maintenant à l'achat ou à la location.

« Pour l'équipe de Popeye's, la construction de ce nouveau siège social est l'aboutissement de plusieurs années de travail et s'inscrit parfaitement dans notre plan de développement. Elle est directement liée à notre désir de poursuivre et soutenir notre forte croissance tout en faisant preuve d'une plus grande agilité pour nos équipes en place », affirme Philippe-Antoine Defoy, propriétaire de Popeye's Suppléments Québec & Maritimes.

Un espace inspirant et rassembleur

Avec une signature contemporaine et un design voué à l'inspiration, les locaux bénéficieront d'une lumière naturelle remarquable grâce à l'intégration importante de fenestration au cœur de l'architecture du bâtiment. Les membres de l'équipe profiteront de bureaux administratifs 3 fois plus grands que ceux actuellement utilisés, en plus d'une magnifique terrasse extérieure.

Une salle de conférences et de formation agira également à titre d'espace dédié à l'apprentissage continu, au coaching personnalisé et au développement professionnel des membres de l'équipe, soutenant ainsi l'un des engagements clés de Popeye's envers ses employés.

« Nous sommes reconnaissants de pouvoir compter sur une équipe de grand talent pour soutenir le succès de Popeye's. C'est donc avec plaisir que nous leur offrons ce nouvel environnement de travail où ils pourront s'épanouir au quotidien et mettre leurs forces au profit de la nutrition, la santé et les saines habitudes de vie de nos clients », ajoute Philippe-Antoine Defoy.

Un magasin phare situé à la même adresse

En plus d'être plus modernes, ces nouveaux espaces de travail seront adaptés à la réalité d'aujourd'hui et favoriseront la collaboration, notamment grâce à l'aménagement d'aires ouvertes et à l'intégration du magasin de Brossard dans le même immeuble. En effet, la succursale actuelle de Popeye's à Brossard déménagera également afin d'avoir pignon sur rue à la même adresse, ce qui permettra au magasin phare de l'entreprise d'augmenter sa superficie de plus de 25 %.

À propos de Popeye's Suppléments

Popeye's Suppléments est le plus important détaillant de nutrition sportive au Canada avec plus de 100 magasins à travers le pays! Nous offrons des solutions au client désirant améliorer sa santé, peu importe son objectif. Le succès exceptionnel de Popeye's Suppléments au cours de ces années vient non seulement du travail acharné, mais aussi du souci de combler nos clients en leur offrant des solutions et des résultats optimaux. Popeye's Suppléments est le nom le plus puissant de l'industrie de la nutrition sportive au Canada. Nos équipes sont composées de gens passionnés, que ce soit par la santé, les suppléments, la nutrition et l'exercice. Avec plus de 2000 produits provenant de plus de 70 compagnies différentes, nous vous offrons les meilleurs produits naturels des meilleures compagnies québécoises et canadiennes.

