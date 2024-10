Popeye's Suppléments élargit son réseau : découvrez la nouvelle succursale de Saint-Hyacinthe

SAINT-HYACINTHE, QC, le 15 oct. 2024 /CNW/ - Dans le cadre de sa stratégie ambitieuse de croissance, Popeye's Suppléments Québec et Maritimes (Popeye's) inaugure sa première nouvelle succursale à Saint-Hyacinthe, marquant ainsi le début d'une série d'ouvertures à venir. Ce lancement stratégique s'inscrit dans un plan d'expansion qui prévoit l'ouverture de deux à quatre nouveaux magasins chaque année, permettant à l'entreprise d'étendre sa présence à travers le Québec, tout en répondant aux besoins de sa clientèle.

« L'ouverture de notre succursale à Saint-Hyacinthe est un jalon significatif dans notre stratégie de développement » souligne Philippe-Antoine Defoy, propriétaire de Popeye's Suppléments Québec et Maritimes. « Nous avons une vision claire : étendre notre réseau tout en restant à l'écoute des besoins de nos clients. Avec cette expansion, nous visons à offrir non seulement des produits de haute qualité, mais aussi un lieu de référence en matière de santé et bien-être au cœur de chaque communauté que nous desservons. Cette ouverture marque le début d'une série d'étapes dans notre plan de croissance, qui vise à rendre l'accès à des produits de confiance toujours plus simple et pratique. »

La nouvelle succursale de Saint-Hyacinthe, ayant 2 347 pieds carrés, est la deuxième au Québec à incarner le concept renouvelé des magasins Popeye's. Conçu par Philippe-Antoine et son équipe, ce modèle offre une expérience d'achat repensée : un environnement moderne, chaleureux et immersif. Doté de lignes épurées, de matériaux naturels et d'une luminosité soigneusement étudiée, le magasin est conçu pour offrir un espace accueillant. Les clients y découvriront une station de dégustation unique et une section réfrigérée agrandie, faisant de cette boutique une vitrine de l'essence même de la marque Popeye's : accessible, inclusive et tournée vers le bien-être de sa clientèle.

Située à proximité de l'autoroute 20, des Galeries Saint-Hyacinthe et de divers arrêts de transport en commun, cette nouvelle succursale bénéficie d'un emplacement stratégique, facilitant l'accès aux clients, peu importe leur mode de déplacement. Popeye's Suppléments s'engage ainsi à offrir une expérience de magasinage pratique et accessible, fidèle à sa mission de rendre les produits de santé et de bien-être à portée de tous.

Pour célébrer cet événement, Popeye's Suppléments invite toute la communauté de Saint-Hyacinthe et des environs à sa grande fin de semaine d'inauguration les 26 et 27 octobre prochain. Au programme : rabais de 20% sur tous les achats effectués en

magasin, 100 sacs cadeaux remis aux 100 premiers arrivés samedi et dimanche (avec un minimum d'achat de 100$), dégustations sur place, DJ, ambiance festive et plus.

Adresse

3240 avenue Cusson, Saint-Hyacinthe, J2S 8N9

Heures d'ouverture du magasin

En semaine : 10h à 21h

Fin de semaine : 10h à 17h

À propos de Popeye's Suppléments

Avec plus de 130 magasins à travers le Canada, Popeye's Suppléments est la destination de choix pour l'achat de suppléments. L'entreprise se distingue par ses prix compétitifs et son engagement à fournir des solutions personnalisées pour améliorer la santé de ses clients, peu importe leurs objectifs. L'excellence de Popeye's Suppléments repose sur un service de qualité, des conseillers experts, et une gamme impressionnante de plus de 2 500 produits provenant de plus de 135 marques renommées. Les clients bénéficient ainsi des meilleurs produits naturels, issus des principales entreprises québécoises, américaines et canadiennes.

SOURCE Popeye's Suppléments

Source: Popeye's Suppléments, Philippe-Antoine Defoy, Propriétaire, Demande medias; Marie-Michelle Chartier, Directrice - Communications corporatives, Arsenal, 514 435-7208, [email protected]