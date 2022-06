Un nouveau service de prêt d'équipements sportifs dans les parcs de Lachine

MONTRÉAL, le 6 juin 2022 /CNW Telbec/ - Que ce soit pour découvrir un sport avant de se procurer son propre matériel ou tout simplement pour jouer avec des membres de la famille ou des amis, il sera dorénavant possible d'emprunter gratuitement des équipements sportifs dans cinq parcs de l'arrondissement de Lachine. Un événement de lancement pour les citoyens et les citoyennes se tiendra le samedi 18 juin prochain au parc Kirkland, de 13 h à 16 h 30, afin de découvrir cette nouvelle offre de service.

« Dans l'objectif continu de voir nos parcs et nos lieux de plein air s'animer, nous rendons disponibles ces équipements à la population. Cette initiative vient renforcer l'accessibilité aux sports et aux loisirs dans l'arrondissement », a souligné Maja Vodanovic, mairesse de Lachine.

Des ballons de volleyball, football, soccer, basketball, des jeux de balle à rebond (Spikeball), des disques d'équipe (Ultimate frisbee), des jeux de poches et du matériel pour la pratique du tennis et du pickleball pourront être empruntés dans les lieux suivants :

Parc Carignan

Parc Dixie

Parc Kirkland

Parc LaSalle (au centre de tennis)

(au centre de tennis) Parc Michel-Ménard

La liste des équipements disponibles se trouve au comptoir des chalets et sur le site lachine.ca. Le prêt se fait pour la journée, lors des heures d'ouverture des chalets, en présentant sa carte de bibliothèque ou sa carte Accès Montréal ou Accès Lachine.

Le service de prêt d'équipements sportifs est une initiative du Conseil jeunesse de Lachine, des bibliothèques de Lachine et de la division des sports, loisirs et développement social de l'Arrondissement.

Des parcs animés

Pour les jeunes souhaitant des activités dirigées, une équipe d'animateurs et d'animatrices feront une tournée des parcs Carignan et Michel-Ménard, du 27 juin au 24 août. Ces activités ont déjà commencé au parc Kirkland depuis le 12 mai et se termineront le 26 août. Pour l'horaire, consultez lachine.ca.

Renseignements: Nathalie Roberge, chargée de communication, Arrondissement de Lachine, Ville de Montréal, 514 261-8355, [email protected]