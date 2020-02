Un nouveau rendez-vous familial au Jardin botanique - Découvrez les plantes étranges de la mystérieuse Mme Z…

Vous découvrirez un monde de végétaux hors du commun. Des plantes étranges - Géantes, Animales, Succulentes, Énigmatiques et même Carnivores ! - peuplent les lieux. Vous serez invité à relever d'étranges défis et à accéder à la Zone d'invention au cœur de la serre-laboratoire. Vous y observerez des spécimens spécialisés dans la capture de proies… Mais serez-vous capable de « patenter » un piège à la manière de Mme Z? Vous découvrirez également l'établi de Mme Z, son laboratoire et son mur vivant.

Une mini-zone

Dans la mini-zone, les tout-petits (4 à 6 ans) découvriront les plantes carnivores et leurs secrets grâce à la magie des marionnettes et du jeu. Seront-ils capables de retrouver ces plantes dans la serre-laboratoire ?

Seule une visite vous le dira ! Une chose est certaine, en sortant de la serre-laboratoire, vous ne verrez plus jamais les plantes de la même façon!



LES PLANTES ÉTRANGES DE MME Z

26 février au 26 avril | Pour tous

Jardin botanique de Montréal - Du mardi au dimanche,

de 9 h à 17 h - Ouvert le lundi 2 mars (relâche scolaire) et le lundi 13 avril (Pâques)

IMPORTANT : Il faut réserver des billets à heure fixe

Réservez avant le 25 février et profitez d'un rabais de 25%

espacepourlavie.ca/billetterie

