TORONTO, le 25 août 2021 /CNW/ - Le rapport Lutter contre la stigmatisation liée à la tuberculose publié aujourd'hui, souligne l'importance de l'adoption d'une approche globale aux soins de santé pour les nouveaux arrivants, y compris des stratégies très ciblées pour lutter contre la stigmatisation liée à des maladies, afin que les personnes puissent faire traiter leurs problèmes de santé le plus rapidement possible et de manière exhaustive. Il faut lutter contre la tuberculose, et particulièrement contre la stigmatisation liée à cette maladie, y compris la stigmatisation provenant du pays d'origine des personnes affectées, et la stigmatisation omniprésente ici au Canada. Le rapport est publié par Access Alliance Multicultural Health and Community Services, un centre de santé communautaire de Toronto qui offre des soins et des services aux réfugiés et à d'autres populations de nouveaux arrivants. Aussi, le rapport a reçu le soutien de l'Agence de la Santé Publique du Canada.

La pandémie mondiale continue de mettre en évidence la façon dont les disparités et les iniquités quant à l'accès à des soins de santé et des services sociaux complets sont des facteurs importants qui ont un impact sur la probabilité qu'une personne soit malade, sur la gravité de sa maladie, et sur la possibilité qu'elle ait accès à des soins en cas de maladie. Ce rapport souligne les mesures qui doivent être prises pour que les personnes aient accès à des soins et des services complets en temps opportun.

Certaines constatations du rapport :

En 2016, 70 % des cas de tuberculose active ont été recensés chez la population d'immigrants. Nonobstant cette donnée, les nouveaux arrivants font face à d'importants obstacles à l'accès à des soins de santé et des services sociaux complets.

Il faut accorder une priorité à la lutte contre la stigmatisation liée à la tuberculose dans les diverses cultures en vue d'améliorer l'accès aux soins de santé et aux services sociaux locaux. Pour ce faire, des campagnes de sensibilisation renseignées, conçues et menées par les communautés sont nécessaires.

La précarité économique et la stigmatisation peuvent forcer les groupes marginalisés à mettre en priorité l'alimentation, le logement et l'emploi, ainsi que les problèmes juridiques et d'établissement, au détriment de leur santé.

Les risques posés par la tuberculose représentent une occasion de mettre des personnes en contact avec des ressources nécessaires pour traiter divers problèmes complexes, incluant ceux liés à la santé et à la gestion de maladies chroniques.

La sensibilisation à la tuberculose, le dépistage, le traitement et les soins devraient être faits par une équipe interdisciplinaire en milieu de soins primaires et offerts en collaboration avec des partenaires comme la santé publique, des experts en tuberculose et des fournisseurs de services sociaux et d'établissement.

