La Société Alzheimer de l'Ontario demande la prise de mesures nationales et provinciales immédiates pour renforcer le diagnostic précoce et assurer un accès équitable

TORONTO, le 17 nov. 2025 /CNW/ - La Société Alzheimer de l'Ontario (SAO) demande que les gouvernements fédéral et provinciaux prennent sans délai des mesures pour préparer le système de santé du Canada à l'arrivée de nouveaux traitements contre la maladie d'Alzheimer, des traitements qui peuvent ralentir l'évolution de la maladie au stade précoce. Un nouveau rapport mené par la SAO révèle que, malgré les avancées scientifiques, le système de santé canadien n'est pas prêt à offrir ces traitements aux personnes qui en ont le plus besoin.

« Le Canada se trouve à un moment charnière en matière de soins liés à la maladie d'Alzheimer, et les gouvernements ne peuvent plus se permettre de remettre cet enjeu à demain », affirme Cathy Barrick, chef de la direction de la Société Alzheimer de l'Ontario. « Avec l'émergence de traitements pouvant modifier l'évolution de la maladie, les gouvernements doivent continuer d'investir au-delà de ce qui est déjà fait, car chaque retard compromet les chances d'un plus grand nombre de Canadiens d'avoir accès à des options de traitement et de garder espoir. »

En s'appuyant sur les observations de cliniciens, de dirigeants du système de santé, de défenseurs des droits des patients et de personnes vivant avec la maladie, la SAO élabore une feuille de route nationale permettant un accès plus rapide aux soins et aux traitements : ce qui prouve qu'avec de la collaboration et une volonté collective, la préparation n'est pas seulement urgente, elle est possible.

Cette feuille de route vise à rendre le système de santé du Canada plus facile à utiliser et plus réactif. Cela signifie aider les personnes à recevoir leur diagnostic plus tôt, améliorer l'accès aux tests et examens d'imagerie appropriés et veiller à ce qu'il y ait suffisamment de professionnels formés pour répondre à la demande attendue. Elle préconise également une meilleure coordination entre les médecins de famille, les spécialistes et les programmes communautaires afin que les personnes ne se perdent pas dans le système.

« À mesure que la prévalence augmente, la pression sur les systèmes de santé du Canada ne fera que s'accentuer », a déclaré le Dr Jaspreet Bhangu, gériatre au St. Joseph's Health Care London. « Les nouveaux traitements contre la maladie d'Alzheimer représentent une avancée majeure, mais sans investissements dans des infrastructures de diagnostic et la coordination des soins, le système ne pourra pas suivre le rythme. Il est essentiel de se préparer dès maintenant pour que ces innovations parviennent aux personnes qui en ont le plus besoin. »

À l'heure actuelle, plus de 770 000 Canadiens vivent avec la maladie d'Alzheimer, un nombre qui devrait dépasser 1,7 million d'ici 20501. Chaque jour, plus de 400 personnes reçoivent un diagnostic, et près des deux tiers des cas sont des femmes1. La maladie d'Alzheimer, la forme la plus courante de troubles neurocognitifs, exerce déjà des pressions sur le système de santé et les familles.

Dans tout le Canada, l'accès inégal aux tests de dépistage, les soins fragmentés et les pénuries de personnel continuent de retarder le diagnostic. Ces défis, accentués par les disparités entre les régions et les communautés, impliquent que la plupart des personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer au stade précoce risquent de ne pas pouvoir bénéficier à temps des nouveaux traitements.

« C'est bouleversant de voir quelqu'un qu'on aime s'éloigner petit à petit, » explique Lee Laforest, partenaire de soins. « Il nous a fallu beaucoup de temps avant d'obtenir un diagnostic, et à ce moment-là, plusieurs options n'étaient déjà plus possibles. Cela me redonne espoir de voir des efforts déployés pour améliorer la détection précoce et l'accès aux soins. Cela montre à des familles comme la mienne que le changement est possible et que d'autres personnes pourraient passer plus de temps ensemble. »

Le Canada a déjà réussi à mettre en place des systèmes de soins intégrés, notamment pour le cancer, les soins rénaux et la santé mentale. C'est maintenant qu'il faut faire preuve de la même ambition pour les troubles neurocognitifs.

Pour lire et télécharger le rapport complet intitulé combler l'écart : stratégies pour préparer le système de santé canadien aux traitements de la maladie d'Alzheimer, veuillez visiter : https://alzheimer.ca/on/combler-lecart.

1 Site Web de la Société Alzheimer du Canada [Internet]. 2022. Les troubles neurocognitifs au Canada : Quelle direction à l'avenir? L'Étude marquante, rapport 1. Accessible sur le site : https://alzheimer.ca/fr/la-recherche/rapports-sur-les-troubles-neurocognitifs/quelle-direction-etude-marquante-1. Consulté le 4 septembre 2025.

À propos du rapport c ombler l'écart : stratégies pour préparer le système de santé canadien aux traitements de la maladie d'Alzheimer

Commandé par la SAO et financé par Eli Lilly Canada, le rapport résume les observations d'une table ronde multidisciplinaire qui s'est tenue à Toronto en juillet 2025. Cette rencontre a permis de réunir des cliniciens, des dirigeants du système de santé, des décideurs politiques, des défenseurs des droits des patients et des personnes ayant une expérience vécue, afin qu'ils puissent définir les obstacles et les solutions nécessaires pour préparer le système de santé du Canada à une prestation sûre et équitable des nouveaux traitements de la maladie d'Alzheimer. Des commentaires supplémentaires ont été recueillis dans le cadre de sondages avant et après la rencontre. Les auteurs et les réviseurs-experts ont conservé leur indépendance éditoriale complète et une autorité décisionnelle finale sur le contenu du rapport.

À propos de la Société Alzheimer

La Société Alzheimer de l'Ontario est une fédération de 26 prestataires de services de soutien communautaire de première ligne, présente dans toutes les communautés en Ontario. L'année dernière, nous avons épaulé 84 000 clients, y compris des partenaires de soins et des personnes vivant avec un trouble neurocognitif. Nous fournissons enseignement et formation aux professionnels de la santé et des services sociaux, ainsi qu'au grand public, et nous œuvrons à réduire les préjugés trop souvent associés aux troubles neurocognitifs. En tant que prestataires de services de santé, nous offrons une aide pour l'utilisation des systèmes de soins, de même que des services de répit pour les partenaires de soins, des programmes de jour pour adultes, des loisirs thérapeutiques et bien plus encore, à peu de frais ou gratuitement pour les familles, et ce, pour presque tous nos programmes. Avec des centaines d'employés et des milliers de bénévoles, nous cherchons à atténuer les conséquences personnelles et sociales de la maladie d'Alzheimer et des autres troubles neurocognitifs. Nous œuvrons également à promouvoir la recherche pour trouver un remède curatif.

