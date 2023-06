Le Conference Board du Canada dévoile les données les plus récentes sur les habitudes de consommation et les tendances dans le secteur des boissons non alcoolisées au Canada

TORONTO, le 29 juin 2023 /CNW/ - Selon de nouvelles données, les boissons non alcoolisées hypocaloriques ont supplanté leurs équivalents à teneur élevée en calories et représentent 58 % du marché dans toutes les catégories de boissons. Ce changement en faveur de portions à faible teneur en calories dans les habitudes de consommation a entraîné une réduction du nombre total de calories quotidiennes par personne.

La plupart des catégories affichent une augmentation de la consommation de portions faibles en calories (pourcentage du volume de boissons faibles en calories pour chaque catégorie de boissons). Sources : Le Conference Board du Canada, GlobalData. (Groupe CNW/Association canadienne des boissons)

Le Conference Board du Canada a publié un nouveau rapport, en collaboration avec l'Association canadienne des boissons, sur le secteur des boissons non alcoolisées et sur son impact au Canada. Le rapport cerne les habitudes et tendances de consommation, les retombées économiques du secteur et les mesures prises en matière de développement durable.

On y découvre que les dépenses réelles des consommateurs en boissons non alcoolisées ont augmenté de 14 % entre 2010 et 2019, pour s'établir à 11,9 milliards de dollars, et qu'en moyenne, environ 11,2 % du budget alimentaire annuel total de tous les ménages canadiens sont consacrés aux boissons non alcoolisées. Au cours de la dernière décennie, on a également observé une stabilisation des dépenses réelles en boissons non alcoolisées, qui représentent approximativement 800 $ par ménage par an.

Le secteur des boissons non alcoolisées contribue à l'économie canadienne. En 2019, il représentait près de 56 000 emplois et a généré plus de 5 milliards de dollars de PIB. Ce secteur a également une incidence fiscale importante, les boissons non alcoolisées rapportant plus de 2 milliards de dollars en recettes fiscales.

« Je suis ravie de voir les progrès que notre industrie fait dans la promotion des portions à faible teneur en calories et sans calories», a déclaré Krista Scaldwell, présidente de l'Association canadienne des boissons. « Ce rapport montre les efforts collectifs de l'initiative de notre industrie visant à réduire les calories provenant des boissons au cours de la dernière décennie. L'ABC demeure déterminée à apporter des changements positifs qui profiteront à l'industrie des boissons pour les générations à venir.»

Le rapport donne également une vue d'ensemble des différentes mesures prises par le secteur des boissons non alcoolisées pour améliorer la durabilité. Celles-ci comprennent l'utilisation obligatoire de matériaux d'emballage durables, les améliorations actuellement apportées aux responsabilités des producteurs et aux systèmes de consigne, ainsi que l'investissement dans des procédés de production responsable. En 2019, les producteurs de boissons non alcoolisées ont réussi à réaffecter plus de 11 milliards de contenants qui auraient normalement abouti dans des sites d'enfouissement. Cela a permis d'économiser plus d'un million de tonnes métriques en équivalents de dioxyde de carbone, ce qui équivaut au retrait de près de 240 000 voitures de la circulation.

Le rapport complet est disponible sur le site Web du Conference Board du Canada.

Pour en savoir plus sur l'Association canadienne des boissons et ses membres, consultez le site www.associationcanadiennedesboissons.ca.

À PROPOS DE L'ASSOCIATION CANADIENNE DES BOISSONS

L'Association canadienne des boissons est l'association professionnelle nationale qui représente le large éventail de marques et d'entreprises qui produisent et distribuent la plupart des boissons rafraîchissantes non alcoolisées consommées au Canada. L'industrie canadienne des boissons emploie plus de 58 000 personnes directement, indirectement et par emplois induits.

À PROPOS DU CONFERENCE BOARD DU CANADA

Le Conference Board du Canada est le principal organisme de recherche indépendant au pays. Depuis 1954, il fournit des recherches qui appuient la prise de décision fondée sur des données probantes afin de régler les problèmes les plus difficiles du Canada.

