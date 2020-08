TORONTO, le 6 août 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, Professionnels hypothécaires du Canada (PHC) a publié le premier d'une série de rapports opportuns sur les consommateurs qui fait état des effets de la COVID-19 sur l'attitude des propriétaires canadiens.

Le rapport d'aujourd'hui, Rapidly Evolving Expectations in the Housing Industry (L'évolution rapide des attentes dans le secteur de logement), a été rédigé par Will Dunning. Ce rapport explique que la plupart des propriétaires n'ont pas été gravement touchés par la COVID-19 en ce qui concerne leur situation professionnelle, et que plusieurs autres ne s'attendent qu'à un changement temporaire en matière d'emploi. La grande majorité des propriétaires actuels ont de plus affirmé leur aisance avec leur dette hypothécaire courante et ont renforcé l'impression dominante qu'ils demeurent ravis d'avoir pris la décision d'acheter un logement.

« Il est très important de surveiller les variations courantes dans le marché de l'immobilier au Canada, un moteur économique clé de notre économie générale, déclare Paul Taylor, PDG de PHC. Ce que nous avons clairement constaté est que la grande majorité des propriétaires ne ressentent aucun impact financier à long terme en raison de la COVID-19, et que les acheteurs potentiels demeurent très intéressés par l'achat d'un logement, dont les signes ont été observés dans différentes régions à travers le pays. »

« Jusqu'à présent, les plus grandes conséquences économiques de la COVID-19 ont été vécues par les jeunes et les travailleurs à bas revenu. Les impacts sur le marché du logement seront donc probablement plus importants dans le secteur locatif plutôt que celui de la propriété, » poursuit M. Taylor.

Le rapport comporte quatre volets principaux qui décrivent les opinions et les attentes des consommateurs :

l'impact que la COVID-19 a eu sur leurs emplois et leurs revenus;

les impacts sur leurs attentes vis-à-vis l'achat de logement;

leurs positions et attentes vis-à-vis divers sujets concernant le marché immobilier et les hypothèques;

leurs opinions sur le programme de report des paiements hypothécaires.

« Nous prévoyons réaliser cette enquête trois autres fois, à intervalles de six semaines, afin d'identifier tout changement de position, explique Taylor. Ce sera intéressant de voir comment les attitudes des consommateurs peuvent évoluer face aux pressions qui se font concurrence, entre l'urgence accrue de la pandémie, la réouverture des économies et les programmes de report de versement hypothécaire qui se termine. »

PHC crée de nouvelles données importantes qui aideront à suivre l'évolution des attentes des Canadien(ne)s concernant le marché immobilier afin de surveiller les conditions changeantes du marché, surtout en raison de la pandémie de la COVID-19.

« Une des raisons pour laquelle nous étudions les tendances économiques est que, la plupart du temps, le passé récent nous offre des indices assez fiables sur ce qui pourrait arriver dans un avenir proche. Ceci n'est pas le cas en cette période extrêmement anormale, puisque la crise de la COVID-19 a provoqué des variations très imprévisibles dans le marché immobilier canadien, » explique Will Dunning, économiste en chef de PHC.

Les propriétaires et les acheteurs demeurent prudents dans leurs décisions d'achat, et ont effectué des ajustements nécessaires à leurs projets d'achat de logement. Une incertitude économique accrue a atténué les attentes en matière de croissance de valeur des logements. Malgré tout, les gens sont davantage convaincus qu'il s'agit du bon moment d'acheter une maison ou une copropriété.

« Une grande portion des titulaires d'hypothèque (72%) n'anticipent pas avoir de la difficulté à poursuivre leurs versements hypothécaires, ajoute M. Taylor. Il y a une toute petite minorité (5%) de titulaires qui s'attendent à avoir beaucoup de difficulté à faire leurs prochains paiements. Cela dit, des centaines de milliers de Canadien(ne)s se sont inscrits au programme de report de versements hypothécaires, car ils ont de l'incertitude à l'égard de leurs situations futures et veulent conserver le plus de souplesse possible. »

Le rapport intégral peut être consulté ici et un infographique se trouve ici.

À propos de Professionnels hypothécaires du Canada

Professionnels hypothécaires du Canada est l'association nationale de l'industrie du crédit hypothécaire, représentant 12 000 personnes et 1 000 entreprises, dont des maisons de courtage d'hypothèques, des prêteurs, des assureurs et des fournisseurs de services. Nos membres, dont nous représentons les intérêts auprès des gouvernements, des organismes de réglementation, des médias et des consommateurs, constituent le réseau le plus important et le plus respecté d'experts du crédit hypothécaire au pays. Nous nous sommes engagés à maintenir avec eux un niveau élevé d'éthique professionnelle, de protection des consommateurs et de meilleures pratiques.

La filière du courtage hypothécaire traite plus de 35 % des prêts hypothécaires au Canada dont près de 55 % des prêts aux primo-accédants, ce qui représente environ 80 milliards de dollars en activité économique annuelle. Grâce à notre effectif robuste et diversifié, nous sommes idéalement positionnés pour traiter des questions ayant un impact sur tous les aspects du processus de crédit hypothécaire.

