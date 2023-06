On estime que 11 000 personnes recevront un diagnostic en 2023

CALGARY, AB, le 1er juin 2023 /CNW/ - Crohn et Colite Canada, un organisme national de bienfaisance œuvrant dans le domaine de la santé, a rendu public aujourd'hui son rapport 2023 Impact des maladies inflammatoires de l'intestin au Canada -- un aperçu complet de l'état des soins et des conséquences pour l'avenir.

(Remarque : le terme « maladies inflammatoires de l'intestin » [MII] décrit un groupe de maladies dont les deux principales formes sont la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse. Ces maladies provoquent des inflammations, des ulcères et des saignements dans l'intestin qui peuvent s'étendre au reste du corps. Les MII sont des maladies complètement différentes du syndrome du côlon irritable [SCI], qui n'entraîne pas d'inflammation ou d'ulcères visibles dans l'intestin.)

Les conclusions du rapport doivent être prises en compte pour améliorer la vie des personnes touchées par ces maladies :

Le nombre de personnes vivant avec une MII au Canada augmente rapidement :

322 600 personnes en 2023 (0,8 % de la population); 470 000 en 2035 (1,1 % de la population).

11 000 personnes recevront un diagnostic en 2023 (1 toutes les 48 minutes) et 14 000 en 2035 (1 toutes les 38 minutes).

Le nombre de nouveaux diagnostics augmente le plus rapidement chez les enfants de moins de six ans. Avec leur famille, ils font face à des défis particuliers à mesure qu'ils vieillissent.

Les personnes âgées sont le groupe qui connaissent la croissance la plus rapide, puisque les personnes atteintes d'une MII vivent plus longtemps grâce à de meilleurs traitements et à mesure du vieillissement de la population.

Les personnes ayant un faible statut socioéconomique, qui vivent dans des communautés rurales, éloignées et nordiques ainsi que les peuples autochtones font face à des obstacles supplémentaires pour accéder aux soins.

Le Dr Eric Benchimol, coprésident du rapport et professeur de pédiatrie et d'épidémiologie clinique à l'Université de Toronto, chercheur principal à l'ICES et titulaire de la chaire Northbridge Financial Corporation en MII au Hospital for Sick Children (SickKids) de Toronto, déclare : « Nous constatons un fort impact sur la santé mentale -- les troubles psychiatriques sont 1,5 à 2 fois plus fréquents chez les personnes vivant avec une MII. Les jeunes vivant avec une MII courent près de deux fois le risque de recevoir un diagnostic psychiatrique. Cela souligne l'importance de rendre les services de santé mentale disponibles, en particulier pour les enfants, les adolescents et les jeunes adultes. »

Le Dr Gilaad Kaplan, professeur de médecine, gastro-entérologue, épidémiologiste à l'Université de Calgary et coprésident du rapport, déclare pour sa part : « Le nombre de personnes vivant avec une MII au Canada augmente rapidement. Les soins de santé doivent évoluer pour inclure des soins multidisciplinaires, y compris l'accès à des médecins et des infirmières spécialisés, à des professionnels de la santé mentale, à des diététistes et à d'autres pour améliorer leur qualité de vie. »

Il s'agit du quatrième rapport complet de Crohn et Colite Canada, le premier ayant été publié en 2008. Ces rapports sont le fruit d'une collaboration de spécialistes et fournissent un aperçu complet de l'impact des MII au Canada. Le rapport de 2023 est disponible sur crohnetcolite.ca/rapport2023.

Lori Radke, cheffe de la direction de Crohn et Colite Canada, a déclaré : « Le rapport souligne la nécessité d'utiliser nos ressources financières et en matière de soins de santé aussi efficacement que possible. C'est pourquoi, depuis 2016, notre réseau PACE a réuni des centres hospitaliers canadiens de premier plan afin de développer des pratiques exemplaires pour aider les patients. Nous espérons qu'au cours des deux prochaines années, nous commencerons à voir ces innovations pilotes déployées partout au Canada et qu'elles donneront lieu à une amélioration des soins. »

L'une des innovations de ce rapport consistait à faire participer des patients examinateurs. L'une d'elles, Léa Caplan (de Calgary) a reçu un diagnostic de maladie de Crohn en 2020 :

« Les MII ont occupé une place importante dans ma vie ces trois dernières années. J'étais donc heureuse d'être l'une des dizaines de patients partenaires. Il est important de savoir que ce rapport a été préparé avec le concours de personnes vivant avec une MII et qu'il s'adresse à elles. Nos voix sont entendues. »

Au sujet de Crohn et Colite Canada

Nous nous engageons sans relâche pour transformer la vie des personnes touchées par la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse en ayant un impact à chaque étape de la vie, partout au pays, en :

trouvant des remèdes contre ces maladies qui durent toute la vie; et en

améliorant la qualité de vie de toutes les personnes touchées.

Notre Stratégie d'impact 2023-2026 est une feuille de route pour notre parcours qui se concentre sur :

l'accélération de l'impact de la recherche -- combler les principales lacunes et les facteurs de réussite; raccourcir le délai entre la découverte et l'impact sur le patient;

-- combler les principales lacunes et les facteurs de réussite; raccourcir le délai entre la découverte et l'impact sur le patient; l'élargissement de notre portée -- aider plus de personnes atteintes de la maladie de Crohn et de la colite et leurs proches aidants grâce à notre vaste gamme de programmes;

-- aider plus de personnes atteintes de la maladie de Crohn et de la colite et leurs proches aidants grâce à notre vaste gamme de programmes; une plus grande sensibilisation et une meilleure compréhension -- engager et motiver les Canadiens;

-- engager et motiver les Canadiens; la stimulation du changement systémique -- défendre et créer des partenariats pour influencer le changement.

Suivez-nous à crohnetcolite.ca et sur @ayezducrancanada, sur Facebook, Twitter, Instagram, Tiktok et à Crohn et Colite Canada sur YouTube et LinkedIn.

