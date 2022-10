La chaîne logistique de l'entreprise a eu des retombées au Canada et partout dans le monde, avec 360 000 fournisseurs directs qui soutiennent 16,5 millions d'emplois

MISSISSAUGA, ON, le 26 oct. 2022 /CNW/ - FedEx Corp. (NYSE: FDX) a publié aujourd'hui les conclusions de son rapport de 2022 qui résume l'impact de l'entreprise sur l'économie mondiale à la fin de son exercice 2022 (EF 2022) avec des analyses régionales et de marché clés du monde entier. Le rapport, produit en consultation avec Dun & Bradstreet (NYSE: DNB), un important fournisseur mondial de données et d'analyses commerciales, a pour la première fois analysé l'impact de FedEx sur les économies du monde entier. Au cours des 49 dernières années, FedEx a étendu ses services à plus de 220 pays et territoires et a investi dans un réseau planétaire permettant aux entreprises de toutes tailles d'accéder à l'économie mondiale et de la faire croître.

Selon le rapport, FedEx a joué un rôle essentiel pour aider les entreprises à se remettre de la pandémie tout en surmontant les difficultés des chaînes d'approvisionnement et les défis économiques. Avec près de 550 000 employés dans le monde, FedEx a transporté en moyenne 16 millions d'envois par jour dans ses 5 000 installations au cours de l'exercice 2022. L'optimisation du réseau et les investissements de l'entreprise ont amélioré l'efficacité et la capacité des clients de FedEx.

« Partout dans le monde, FedEx a aidé des personnes, des entreprises et des collectivités à sortir de la pandémie en transportant des biens et en fournissant des services qui relient l'humanité et alimentent l'économie mondiale », a déclaré Raj Subramaniam, président et chef de la direction de FedEx Corporation. « Le rapport illustre le travail important et continu que nous accomplissons chaque jour, y compris le soutien aux petites et moyennes entreprises qui sont le pilier de nos collectivités locales. C'est ce que nous appelons l'effet FedEx. »

Mesurer l'effet FedEx :

L'entreprise d'expédition et de logistique joue un rôle important dans l'innovation, dans la création et le maintien d'emplois locaux, ainsi que dans la prospérité des personnes et de leurs collectivités à l'échelle régionale et dans les grands marchés du monde.

FedEx a travaillé avec 360 000 fournisseurs qui employaient plus de 16,5 millions de personnes dans le monde. Ces entreprises, dont bon nombre sont de petite taille, ont créé une activité économique importante dans leurs marchés locaux ou régionaux et ont généré des revenus annuels combinés de 700 milliards de dollars.

L'activité économique mondiale de FedEx a soutenu 193 000 emplois supplémentaires au-delà de l'effectif mondial de FedEx au cours de l'exercice 2022, soit 20 000 emplois de plus que ce que FedEx a indirectement soutenu au cours de l'exercice 2021.

Les petites entreprises représentaient 88 % de la chaîne logistique de FedEx. Plus de la moitié des dépenses de cette chaîne, dans chaque région, est allée aux petites entreprises, qui, ensemble, ont soutenu environ 810 000 emplois partout dans le monde.

Au cours de l'EF 2022, FedEx a investi 6,8 milliards de dollars -- une augmentation de 15 % par rapport à l'EF 2021 -- dans l'amélioration des installations, l'optimisation des réseaux et la modernisation des infrastructures, ce qui correspondait à la croissance économique directe dans les marchés respectifs.

Impact sur le Canada

Pour la première fois, la région du Grand Toronto a été incluse dans le rapport sur l'Effet FedEx. Le Golden Horseshoe du Canada accueille le siège social de FedEx Express Canada, ainsi qu'un important centre de tri et de transbordement à l'aéroport international Lester B. Pearson de Toronto. L'installation de 342 000 pieds carrés traite environ 140 000 colis par jour et relie le Canada au reste du monde grâce à 100 vols internationaux par semaine. Depuis juin 2020, FedEx Express Canada a fait passer son effectif de 7 100 à plus de 12 500 Canadiens. L'entreprise a porté ses installations à 67 et ajouté près de 300 000 pieds carrés à la capacité de tri dans des marchés clés du Canada. FedEx Express Canada a ajouté un aéronef pour porter à 22 la taille totale de son parc d'avions intérieurs. Le réseau aérien intérieur de FedEx Express Canada utilise un mélange de Boeing 757, de C-208 et d'ATR-72s.

De plus, FedEx Express a ouvert une nouvelle installation de tri des petits colis dans la région de Toronto, qui est l'installation FedEx Express la plus rapide au Canada. L'installation de plusieurs millions de dollars peut trier jusqu'à 20 000 petits envois par heure, 24 heures par jour, sept jours par semaine. Les envois en ligne de plus petite taille ont bondi au cours des dernières années, et cette installation aide à alléger la demande d'expédition des centres de tri existants de l'entreprise situés partout au pays.

« Nous en sommes maintenant à notre 35e année d'activité au Canada, et notre engagement envers notre pays et ses habitants est plus fort que jamais », a déclaré Lisa Lisson, présidente de FedEx Express Canada. « Nous avons été à l'avant-garde pour relier les trois côtes de notre pays à l'économie mondiale. De la livraison de pandas aux zoos, à l'aide d'urgence en cas de catastrophe, en passant par le déploiement des vaccins COVID-19, nous avons été là pour le Canada lorsque cela était nécessaire. C'est notre foyer, et nous sommes impatients de contribuer par tous les moyens possibles aux collectivités que nous servons

Tout un impact

Le rapport montre comment FedEx contribue aux collectivités où vivent et travaillent ses employés grâce à des dons de charité et à des efforts directs pour assurer un avenir plus durable. Au cours de l'exercice 2022, FedEx a fait don de plus de 86 millions de dollars à des organismes de bienfaisance locaux partout dans le monde. L'entreprise a également servi de conduit essentiel pour les livraisons de nourriture et d'aide et les dons à l'Ukraine et à Shanghai, entre autres. Au Canada seulement, FedEx a fourni des fournitures de secours, du financement et du transport à plus de 70 organisations à travers le pays pendant la pandémie. En plus de ses programmes de dons aux entreprises, l'entreprise a fait don de plus de 400 000 dollars US à plus de 450 organismes de bienfaisance canadiens sélectionnés par ses employés par l'entremise de son fonds des employés FedEx partage depuis 2014.

Le rapport montre également comment l'entreprise s'est engagée à connecter le monde de façon responsable, grâce à son objectif déclaré d'avoir des opérations carboneutres d'ici 2040 et à la poursuite d'investissements dans les énergies renouvelables pour alimenter ses opérations. Cela comprend le parc canadien de vélos cargos électriques -- le plus grand de tous les pays du réseau mondial de FedEx.

Lisez le rapport complet sur l'impact économique de FedEx et explorez l'effet FedEx dans les communautés et les régions du monde entier à fedex.com/economicimpact.

Profil de FedEx

FedEx Corp. (NYSE : FDX) fournit aux clients et aux entreprises du monde entier un vaste portefeuille de services de transport, de commerce électronique et de gestion. Avec un chiffre d'affaires annuel de 95 milliards de dollars, l'entreprise offre des solutions d'affaires intégrées grâce à des filiales opérationnelles qui affrontent la concurrence collectivement, qui collaborent et innovent numériquement sous la marque respectée de FedEx. Constamment classé parmi les employeurs les plus admirés et les plus fiables au monde, FedEx incite ses près de 550 000 collaborateurs à rester concentrés sur la sécurité, les normes éthiques et professionnelles les plus élevées et les besoins de leurs clients et des communautés. FedEx tient à connecter les gens et les possibilités partout dans le monde de manière responsable et ingénieuse, dans le but d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2040. Pour en savoir plus, visitez fedex.com/about.

