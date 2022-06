La voie du rétablissement : le cancer à l'ère de la COVID-19 met en lumière les travaux innovants en cours et indique les améliorations à apporter pour renforcer les capacités du système de lutte contre le cancer et sauver des vies

TORONTO, le 15 juin 2022 /CNW/ - Le Partenariat canadien contre le cancer (le Partenariat) a publié aujourd'hui un nouveau rapport, La voie du rétablissement : le cancer à l'ère de la COVID-19, qui exhorte les décideurs politiques et les dirigeants du système de santé à considérer le cancer comme une priorité à la suite de la pandémie.

Notant que le temps est compté, le rapport présente également des solutions novatrices déjà mises en œuvre par des partenaires dans certaines régions du Canada, qui peuvent servir de modèles d'amélioration pour d'autres communautés à travers le pays.

« Le Canada ne doit pas oublier le cancer dans l'allocation des ressources de santé, alors que nous continuons à faire face aux répercussions de la pandémie », affirme le Dr Craig Earle, PDG du Partenariat canadien contre le cancer. « Dès le début de la pandémie, la priorité du Partenariat a été de répondre aux besoins des personnes atteintes de cancer dont la maladie ne s'est pas arrêtée, même si une grande partie du monde s'est arrêtée, et nos partenaires du système de lutte contre le cancer ont fait un travail incroyable pour fournir des soins pendant cette période difficile. Alors que nous entrons dans la phase de reprise post-pandémie, nous restons concentrés sur le cancer et nous invitons les autres à faire de même.

Des vies sont en jeu. Une étude prévoit la possibilité de plus de 20 000 décès supplémentaires liés au cancer au cours des dix prochaines annéesi (en anglais). Toutefois, ce chiffre pourrait être réduit de près de 16 000 si les capacités de diagnostic et de traitement du système de lutte contre le cancer étaient augmentées de 10 % par rapport aux niveaux prépandémiquesii (en anglais).

Se concentrer sur le cancer dans les domaines clés

« Pour renforcer le système canadien de lutte contre le cancer, il faut d'abord se faire une idée claire de ce qui se passe aujourd'hui dans tous ces domaines, et des types de réponses et d'investissements qui seront nécessaires à l'avenir », affirme le Dr Earle. « Les décideurs politiques et les responsables du système de lutte contre le cancer devraient prendre des mesures dès maintenant pour se concentrer sur les domaines clés relevés dans La voie du rétablissement, et peuvent s'inspirer des nombreux exemples d'actions pratiques et innovantes déjà en cours à la grandeur du pays que le rapport met en lumière. »

Les mesures et les solutions sont disponibles ici : https://www.partnershipagainstcancer.ca/fr/topics/cancer-in-covid-19-era/actions-solutions/

Le rapport La voie du rétablissement : le cancer à l'ère de la COVID-19 indique un certain nombre de défis tels que des retards dans le dépistage et le diagnostic, une perturbation des services de prévention, de traitement et de soins contre le cancer, et un personnel de santé sous pression. Cela a entraîné des effets réels sur des personnes réelles, aggravant ainsi les inégalités sociales et de santé et engendrant des effets disproportionnés sur les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

Le rapport indique que tandis que la COVID-19 continue de perturber le système canadien de lutte contre le cancer, il convient de se concentrer sur trois domaines clés pour renforcer la capacité du système et sauver des vies : (1) résoudre la pénurie de ressources humaines dans le secteur des soins de santé, (2) se préparer à une augmentation subite du nombre de cas et (3) exploiter le potentiel des nouvelles méthodes de prestation des soins, notamment celles qui reposent sur les technologies numériques.

Il souligne également le fait que, dans l'optique d'améliorer les soins et les résultats pour les patients atteints de cancer, l'équité en matière de santé doit être au premier plan de la réponse du Canada à la pandémie et au rétablissement qui s'en suit.

Pour en savoir plus, lisez La voie du rétablissement : le cancer à l'ère de la COVID-19

Le rapport rassemble des données et des recherches récentes provenant de partenaires de tout le Canada, et présente également des exemples et des histoires d'approches novatrices déjà en cours pour améliorer les soins liés au cancer.

« Tout au long de la pandémie, les professionnels de la santé et les acteurs dans la lutte au cancer à travers le pays ont appuyé les patients et leurs familles lors de moments difficiles », a déclaré l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé. « Notre gouvernement est déterminé à accélérer l'accès aux soins et soutenir les professionnels de la santé pour que les Canadiens aient les soins dont ils ont besoin. Ce rapport opportun et pertinent fournit des exemples et des idées pour améliorer les soins aux patients atteints de cancer partout au pays. »

Lisez le rapport La voie du rétablissement : le cancer à l'ère de la COVID-19.

Faites-nous part de vos réflexions, actions et innovations sur la voie du rétablissement en utilisant #AccentCancer.

À propos du Partenariat canadien contre le cancer

En sa qualité de coordonnateur de la Stratégie canadienne de lutte contre le cancer (la Stratégie), le Partenariat collabore avec la communauté canadienne de la lutte contre le cancer pour prendre des mesures visant à s'assurer que les Canadiens ont un accès équitable à des soins de qualité liés au cancer, que moins de personnes sont atteintes de cancer, que plus de gens y survivent, et que ceux qui sont touchés par la maladie jouissent d'une meilleure qualité de vie. Ce travail est guidé par la Stratégie, qui a été actualisée pour la période de 2019 à 2029 et qui aidera à susciter des changements mesurables pour toutes les personnes touchées par le cancer au Canada. La Stratégie comprend huit priorités, qui permettront de relever les défis les plus pressants en matière de lutte contre le cancer, ainsi que des priorités et des mesures distinctes, propres aux Premières Nations, aux Inuits et aux Métis, reflétant l'engagement du Canada en faveur de la réconciliation. Le Partenariat supervise la mise en œuvre des priorités, en collaboration avec des organisations et des personnes qui se trouvent en première ligne des soins contre le cancer - les provinces et les territoires, les professionnels de la santé, les personnes atteintes de cancer et leurs aidants, les communautés, les gouvernements et les organisations des Premières Nations, des Inuits et des Métis, et son bailleur de fonds, Santé Canada.

Le rapport La voie du rétablissement : le cancer à l'ère de la COVID-19 soutient la mise en œuvre de la Stratégie. La prise en compte des effets de la pandémie sera un élément clé de la planification et de la mise en œuvre du travail du Partenariat avec ses partenaires, alors que nous passons de la réponse à la pandémie au rétablissement qui s'ensuit.

Apprenez-en davantage au sujet du Partenariat et de la Stratégie sur le site https://www.partenariatcontrelecancer.ca/.

SOURCE Partenariat canadien contre le cancer

Renseignements: Nathalie Bergeron, Nota Bene Stratégie pour CPAC, [email protected], 514.916.7782