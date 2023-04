TORONTO, le 11 avril 2023 /CNW/ -

Une nouvelle étude de l'organisme caritatif national Prospérité Canada, réalisée avec le soutien financier de Co-operators, révèle que les Canadiens ayant un faible revenu sont de plus en plus vulnérables sur le plan financier, mais qu'ils n'ont pas accès à l'aide financière dont ils ont besoin pour rétablir leur santé financière.

Le rapport, L'aide qui manque pour ceux qui en ont le plus besoin : L'écart en matière d'aide financière au Canada, démontre qu'une aide financière abordable, appropriée et digne de confiance pour les personnes ayant un faible revenu est une composante essentielle, mais manquante, du secteur des services financiers au Canada. Les personnes ayant un faible revenu ont peu de chances de trouver de l'aide lorsqu'elles en ont besoin pour planifier leur situation financière, élaborer et respecter un budget, se fixer des objectifs d'épargne et les poursuivre, remplir leur déclaration de revenus en dehors de la période fiscale et accéder aux prestations de revenu.

Tous les Canadiens sont confrontés à l'augmentation du coût de la vie, liée à l'inflation. Cependant, pour les personnes ayant un faible revenu, qui consacrent une part beaucoup plus importante de leurs revenus aux besoins de base, cette situation a mené à une crise financière qui compromet une relance inclusive à la suite de la pandémie. Non seulement les personnes ayant un faible revenu connaissent des niveaux accrus de vulnérabilité financière et de stress, mais elles sont également incapables de trouver le soutien dont elles ont besoin pour les aider à gérer leurs finances et à relever les défis financiers auxquels elles sont confrontées.

Le rapport met en évidence les principaux obstacles qui empêchent les gens d'avoir accès à l'aide dont ils ont besoin. Les obstacles comprennent les éléments suivants :

Les personnes ayant un faible revenu sont confrontées à des circonstances et à des défis particuliers qui influencent leur capacité à avoir accès à des services financiers et à pouvoir se les offrir.

Les personnes ayant un faible revenu sont moins susceptibles de faire confiance aux professionnels de la finance et les personnes autochtones ou racialisées ayant un faible revenu ne se sentent pas toujours respectées par ces derniers.

Les renseignements, les orientations et les conseils financiers classiques ne sont souvent pas adaptés aux personnes ayant un faible revenu, car ils ne tiennent pas compte de leur situation particulière. Il existe peu de services d'aide financière appropriés pour cette population.

Il n'existe pas d'analyse commerciale approfondie justifiant de rechercher des clients ayant un faible revenu et de leur offrir un service, car les possibilités de réaliser des profits sont limitées.

Bien qu'il existe un petit nombre d'organismes communautaires à travers le Canada qui fournissent une gamme complète de services d'aide financière locaux, ils ne disposent pas des ressources et de la portée géographique nécessaires pour répondre aux besoins de la population ayant un faible revenu au Canada de manière plus générale.

« Nous bénéficions tous d'une aide financière de qualité, mais chaque jour, les Canadiens ayant un faible revenu sont laissés à eux-mêmes pour consulter un éventail complexe de produits et de services financiers, dont beaucoup ne sont pas adaptés à leurs besoins ou, dans certains cas, nuisent à leur santé financière. Les prestations gouvernementales et les crédits qui peuvent les aider à renforcer leur santé financière sont aussi souvent très difficiles à consulter et à obtenir de façon efficace », a déclaré Elizabeth Mulholland, chef de la direction de Prospérité Canada. « Lorsque nous ne sommes pas en mesure de garantir que les personnes ayant un faible revenu ont accès à une aide abordable, appropriée et digne de confiance afin d'être en mesure de consulter en toute sécurité ces services financiers, il en résulte un stress financier généralisé et inutile, ainsi que des difficultés et des crises. »

« Chez Co-operators, notre objectif principal est d'assurer la sécurité financière des Canadiens et de nos collectivités. Il ne fait aucun doute que pour les personnes ayant un faible revenu, cette sécurité est de plus en plus difficile à atteindre", a déclaré Chad Park, vice-président chargé du Développement durable et Responsabilité sociale chez Co-operators. « Les conclusions du rapport présenté aujourd'hui mettent en évidence un écart sociétal critique et un besoin non comblé que le secteur financier n'a guère pris en compte. À l'aide de cette recherche, les prestataires de services financiers peuvent et doivent prendre les mesures nécessaires pour mettre en place un système financier plus inclusif et plus résilient pour tous les Canadiens. »

La recherche démontre que le fait de recevoir une aide financière est associé à une meilleure santé financière et à une plus grande résilience, mais 800 000 ménages canadiens ayant un faible revenu n'étaient pas en mesure d'accéder à une aide financière en 2022.1 Ces ménages font partie des millions de personnes dont la santé financière s'est effondrée depuis le début de la pandémie de la COVID-19 et qui ne s'en sont pas remises.

Les renseignements contenus dans le rapport ont été obtenus grâce à la participation de prestataires d'aide financière de tous les secteurs - y compris les banques, les compagnies d'assurance, les coopératives de crédit, les planificateurs financiers, les conseillers en crédit, les préparateurs commerciaux de déclarations de revenus, les gouvernements et les organismes communautaires sans but lucratif. Prospérité Canada invite les gouvernements, les prestataires de services financiers et les organismes communautaires à se joindre à nous pour la prochaine phase de notre travail - trouver des solutions pour combler cet écart critique du marché afin que chacun puisse obtenir l'aide dont il a besoin pour renforcer sa santé financière.

Lire le rapport

Lire le résumé exécutif

Prospérité Canada

Prospérité Canada est un organisme de bienfaisance national qui se consacre à élargir les possibilités économiques des Canadiens vivant dans la pauvreté grâce à des politiques et des programmes novateurs. Prospérité Canada travaille en collaboration avec des partenaires gouvernementaux, entrepreneuriaux et communautaires pour élaborer et promouvoir des politiques, des programmes et des ressources en matière de finances en vue d'éliminer les obstacles et aider davantage de Canadiens à prospérer. Pour en savoir plus, consultez le site www.prospercanada.org.

Co-operators

À titre de coopérative canadienne de services financiers de premier plan, Co-operators propose des solutions d'assurance multiproduit et des produits de gestion de patrimoine, ainsi que des services et des conseils qui contribuent à la solidité et à la sécurité financière. Co-operators possède plus de 58,2 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Co-operators offre des conseils dignes de confiance aux Canadiens depuis 78 ans. L'organisme est réputé pour son implication dans la collectivité et son engagement en faveur de la durabilité. Atteignant l'équivalence carboneutre en 2020, l'organisme s'est engagé à devenir net zéro dans ses activités et ses placements d'ici 2040 et 2050, respectivement. Co-operators est également classée parmi les 50 meilleures entreprises citoyennes du Canada selon Corporate Knights. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site suivant : www.cooperators.ca.

______________________________ 1 Duncan, E. and Koci, K. The financial vulnerability of low-income Canadians: A rising tide. Financial Resilience Institute; Novembre 2022. Disponible à l'adresse suivante : https://www.finresilienceinstitute.org/wp-content/uploads/2022/11/Low-Income-Canadians-Financial-Resilience-Report_Final-Nov2022-2.pdf

SOURCE Prosper Canada

Renseignements: Contact pour les médias: Wendy Abbott-Serroul, Prospérité Canada, Tél. : 416-993-6409, [email protected]; Co-operators, [email protected]