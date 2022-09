Des programmes de formation complets sont nécessaires pour répondre à l'explosion des besoins en main-d'œuvre dans les télécommunications

OTTAWA, ON, le 21 sept. 2022 /CNW/ - L'Association canadienne des télécommunications sans fil (ACTS) a rendu public aujourd'hui un rapport préparé par son Conseil des structures, pylônes et antennes (CSPA) pour encourager et soutenir la création de programmes de formation complets s'adressant à la prochaine génération de monteurs de pylônes.

ACTS (Groupe CNW/Canadian Wireless Telecommunications Association)

L'intensification de la demande sur le marché des services sans fil au Canada engendre d'énormes besoins en construction et en maintenance de pylônes et d'autres éléments de l'infrastructure de télécommunications sans fil. Le nouveau rapport, intitulé Former la relève des techniciens de tour, brosse un tableau détaillé de la main-d'œuvre de notre industrie tout en nommant les défis soulevés par le manque de formation structurée et de programmes d'enseignement, et les occasions à explorer.

« L'industrie des télécommunications ne cesse de croître, alors que le nombre de Canadiens et d'appareils se connectant aux réseaux sans fil augmente chaque année. À mesure que la technologie sans fil se répand et que la 5G, la prochaine génération de technologie sans fil, se déploie, la demande de connectivité ne fait que croître. Il existe donc un besoin immédiat et grandissant d'augmenter le nombre d'entrepreneurs en tours de télécommunications, afin d'entretenir et de renforcer les réseaux et les infrastructures sur lesquels les Canadiens comptent chaque jour davantage.»

Au terme d'un long processus de concertations, d'études et de consultations avec des intervenants qui ont lancé des programmes de formation de ce genre aux États-Unis, les membres de l'industrie qui participent à titre bénévole aux travaux du comité de la main-d'œuvre pour l'industrie du CSPAS ont préparé un guide, intitulé Former la relève des techniciens de tour, pour orienter la création de programmes de formation homologués dans les différentes régions du pays. Le rapport fait une description détaillée du contenu des cours proposés dans six domaines pour favoriser la connaissance pratique des réseaux de télécommunications, des méthodes de construction et des normes de santé et de sécurité au travail.

« Près de 40 ans après l'érection des premières tours sans fil au Canada, nous pensons que le moment est venu de se doter d'une formation standardisée pour les nouveaux technicien-monteur de télécommunications. Elle permettrait aux établissements d'enseignement postsecondaires et aux prestataires de formations spécialisées de répondre, d'une part, aux besoins croissants du Canada dans le domaine de la connectivité sans fil, en aidant à former la prochaine génération de cette main-d'oeuvre très recherchée et de contribuer, d'autre part, à un secteur voué à jouer un rôle toujours important dans la croissance économique et l'innovation au Canada », peut-on lire dans le rapport.

Le rapport Former la relève des techniciens de tour peut être consulté ici.

À propos de l'ACTS et du CSPA

L'Association canadienne des télécommunications sans fil (ACTS) fait autorité pour tout ce qui concerne le sans-fil au Canada -- ses préoccupations, son développement et ses tendances. Elle représente les entreprises qui conçoivent et réalisent des produits et services pour l'industrie L'ACTS et ses membres se sont engagés à maintenir le leadership du Canada en matière de communication sans fil et à veiller à ce que tous les Canadiens puissent tirer parti des avantages de la connectivité sans fil avancée. Au nom de ses membres, l'ACTS gère de nombreuses initiatives, y compris des programmes de responsabilité sociale d'entreprise et un programme national de numéros abrégés communs.

Le Conseil des structures, pylônes et antennes (CSPA) travaille à faire passer la sécurité des travailleurs avant tout dans la construction des pylônes de télécommunication au Canada. Ce conseil, mis sur pied par l'Association canadienne des télécommunications sans fil, constitue un espace de concertation pour les membres des secteurs de l'industrie qu'il représente, soit les télécommunicateurs sans fil canadiens, les propriétaires et exploitants de pylônes, les services d'ingénierie de pylônes et de matériel installé sur les toits, et les entrepreneurs en construction et entretien d'installations de télécommunication sans fil.

SOURCE Canadian Wireless Telecommunications Association

Renseignements: CWTA, [email protected]