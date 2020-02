Un nouveau projet de supergrappe stimulera la création d'entreprises dans le secteur maritime au Canada atlantique

Le projet de développement de l'écosystème a pour objectif de faire de la région de l'Atlantique un foyer d'incubation d'entreprises de technologies océaniques

ST. JOHN'S, le 21 févr. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à faire croître l'économie, à créer des emplois pour la classe moyenne et à maintenir la compétitivité du Canada. C'est pourquoi il a réuni de petites, moyennes et grandes entreprises, des établissements d'enseignement postsecondaire et des organismes sans but lucratif afin de mettre au point d'importants moteurs d'innovation, de croissance et de création d'emplois d'un bout à l'autre du pays dans le cadre de l'Initiative des supergrappes d'innovation.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable Navdeep Bains, a annoncé un nouveau projet au Canada atlantique qui favorisera la création et la croissance d'entreprises de technologies océaniques. La Supergrappe de l'économie océanique a rassemblé six partenaires pour ce projet de développement de l'écosystème : Creative Destruction Lab (anglais), Genesis (anglais), Innovacorp (anglais), la Fondation de l'Innovation du Nouveau-Brunswick, PEI BioAlliance (anglais) et Springboard Atlantic.

Le projet de démarrage d'entreprises océaniques est conçu pour appuyer le développement de nouvelles entreprises de technologies océaniques et pour accroître l'exploitation industrielle des technologies marines. Ce projet innovateur permettra de relever les défis liés au manque de talents puisqu'il contribuera à augmenter le bassin de main-d'œuvre dans le secteur océanique et aidera les nouvelles entreprises à engager des personnes qui ont les compétences nécessaires. De plus, le projet favorisera la participation des membres des groupes sous-représentés, comme les femmes et les Autochtones, dans ce secteur économique des plus essentiels.

On s'attend à ce que le projet donne une nouvelle vie aux petites communautés et aux collectivités rurales de la région de l'Atlantique et qu'il engendre de nouvelles occasions d'entrepreneuriat à des endroits qui, dans de nombreux cas, dépendaient autrefois des industries océaniques traditionnelles. Dans le cadre de ce projet, des rencontres de réseautage sont prévues à Corner Brook, au cap Breton, à Shippagan et à Yarmouth en vue de jeter les bases de l'innovation révolutionnaire océanique dans la région.

« Ce nouveau projet est la preuve que la Supergrappe de l'économie océanique prend de l'essor pour devenir un foyer d'innovation et de collaboration. Le projet, qui est mené dans le pays qui possède le plus long littoral et le quatrième territoire océanique en importance au monde, a le potentiel d'augmenter le nombre de nouvelles entreprises axées sur l'exploitation de l'océan au Canada et d'aider les entreprises à prendre de l'expansion et à créer des emplois pour la classe moyenne. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable Navdeep Bains

« L'un des moteurs économiques les plus puissants ici à St. John's et au Canada atlantique est le secteur maritime et océanique. En appuyant des programmes d'accélérateurs et d'incubateurs, ce projet contribuera à combler l'écart technologique qui nuit depuis longtemps à l'économie océanique dans les secteurs de l'exploitation gazière et pétrolière extracôtière, du transport des marchandises, et des fruits de mer. »

- Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Seamus O'Regan

« Le Canada atlantique compte plus d'un emploi sur trois au sein des industries océaniques du pays. De cette région dépend plus de la moitié de l'économie océanique nationale, qui se chiffre à 30 milliards de dollars. Ce projet est un bel exemple du soutien qu'offre notre gouvernement aux incubateurs et aux accélérateurs qui travaillent ensemble pour aider les entreprises en démarrage et en expansion de la région qui œuvrent au sein de l'économie maritime. L'histoire du Canada atlantique est fondée sur l'océan, et son avenir sera également construit sur ces bases. »

- La ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, l'honorable Mélanie Joly

« Le projet de démarrage d'entreprises océaniques est une initiative inédite de collaboration et d'investissement qui permettra de lancer davantage d'entreprises océaniques au Canada atlantique. Il s'agit d'une démarche cruciale pour renforcer notre capacité, développer nos compétences et mettre en place les conditions propices à notre réussite dans le cadre de cette initiative qui deviendra une occasion de 3 billions de dollars dans le domaine océanique à l'échelle mondiale d'ici 2030. »

- La directrice générale de la Supergrappe de l'économie océanique, Kendra MacDonald

Ce projet représente un investissement allant jusqu'à 6,8 millions de dollars, y compris plus de 4,4 millions de dollars du gouvernement du Canada (3.9 millions de dollars par l'entremise de l'Initiative des supergrappes d'innovation et 535 000 $ par l'entremise de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique) et 2,4 millions de dollars en contributions de gouvernements provinciaux et d'autres partenaires.

La supergrappe a annoncé son premier projet en juin dernier, un projet technologique visant à offrir des services de cartographie des fonds marins aux industries et aux chercheurs.

La Supergrappe de l'économie océanique devrait créer plus de 3 000 emplois et apporter plus de 14 milliards de dollars à l'économie canadienne en dix ans.

