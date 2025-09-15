Un nouveau programme de prévention des morsures de chiens pour protéger les enfants du Québec

L'atelier de prévention a été développé par la Dre Martine Baillairgé, médecin vétérinaire et Mme Sabrina Morin, technicienne en santé animale, à Saint-Hyacinthe. Depuis 2022, plus de 1 400 élèves ont eu la chance de participer à cette activité. « J'ai constaté que de nombreux élèves de 2e et 3e années avaient déjà eu une interaction négative avec un chien. C'est pourquoi l'atelier est conçu pour les plus petits, pour prévenir encore plus tôt les morsures », explique la Dre Baillairgé. « Le tout de façon éducative et ludique, avec un vrai chien et en moins de 30 minutes! Et quand on revient les années suivantes, les élèves plus vieux et le personnel scolaire ont immédiatement une approche sécuritaire avec le chien », poursuit-elle.

L'Ordre est fier de soutenir cette initiative prometteuse et met désormais à la disposition de ses membres une formation spécifique ainsi que du matériel pédagogique, afin qu'ils puissent offrir, à leur tour, l'atelier dans les écoles de leur région. « On voit bien que la formule a été bien accueillie par de nombreux enseignants et permet également de conscientiser les parents, grâce à un aide-mémoire qui est remis à tous les enfants qui suivent l'atelier. Cela devrait être mis en place dans toutes les régions du Québec », souhaite le Dr Gaston Rioux, président de l'Ordre. Il invite donc le grand public à parler du programme avec leur médecin vétérinaire. « Il importe de souligner le rôle essentiel que joue la communauté tout entière dans la prévention des morsures. Ce programme de prévention fonctionne grâce à une mobilisation collective : l'équipe vétérinaire, les parents, les enseignants et le personnel scolaire qui unissent leurs forces. »

- À propos de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec

L'Ordre des médecins vétérinaires du Québec est un organisme, constitué en vertu du Code des professions du Québec et de la Loi sur les médecins vétérinaires, qui regroupe près de 3 100 médecins vétérinaires au Québec. Son mandat est d'assurer la protection du public en faisant la promotion d'une médecine vétérinaire de qualité qui vise l'amélioration du bien‐être des animaux et le maintien de la santé publique.

