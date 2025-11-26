L'Ordre des médecins vétérinaires du Québec dévoile sa nouvelle planification stratégique 2025-2030 : Une seule santé au cœur des priorités

SAINT-HYACINTHE, QC, le 26 nov. 2025 /CNW/ - L'Ordre des médecins vétérinaires du Québec lance sa nouvelle planification stratégique 2025-2030, plaçant le concept « Une seule santé » au centre de ses actions. Cette approche intégrée reconnaît l'interdépendance entre la santé animale, humaine et environnementale, et vise à renforcer la prévention des risques pour la collectivité.

Les valeurs de l'Ordre et les orientations ciblées dans la nouvelle planification stratégique. (Groupe CNW/Ordre des médecins vétérinaires du Québec)

« L'expertise vétérinaire est un pilier de la santé publique. Par leurs connaissances scientifiques et leur présence sur le terrain, les médecins vétérinaires jouent un rôle clé dans la prévention des maladies d'origine animale et la protection des communautés, en créant des ponts entre la santé animale, humaine et environnementale », affirme Dr Gaston Rioux, président de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec.

La planification stratégique 2025-2030 s'articule autour de trois grandes orientations :

Agir pour une santé intégrée : en reconnaissant les liens étroits entre la santé animale, humaine et environnementale et le rôle central de la profession vétérinaire dans la résolution des enjeux qui y sont liés.

Faciliter l'accès aux soins vétérinaires : en soutenant la relève, en diversifiant les modèles de pratique et en favorisant l'innovation, l'Ordre souhaite améliorer la disponibilité et la diversité de l'offre de services sur l'ensemble du territoire.

Renforcer la protection du public et l'indépendance professionnelle : en assurant une pratique vétérinaire rigoureuse, indépendante et encadrée par des normes élevées et une gouvernance moderne.

Ce plan est le fruit d'une vaste démarche de consultation menée à l'automne 2024. Trois tables rondes ont réuni les membres de l'Ordre, des représentants d'associations professionnelles et des partenaires, et des membres du public. Ces échanges ont permis de faire émerger une vision partagée, ancrée dans les réalités du terrain et les attentes de la population.

« Ce que nous proposons, c'est un engagement clair : faire évoluer la profession pour mieux répondre aux besoins de la société québécoise. Cela passe par plus de proximité, plus de collaboration, et une vision renouvelée de la santé », ajoute le président.

La planification stratégique repose sur des valeurs fortes : courage, respect, intégrité et collaboration. Elle guidera les actions de l'Ordre au cours des cinq prochaines années, avec des objectifs mesurables et des indicateurs concrets.

