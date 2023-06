Un nouveau programme d'assistance financière pour les sinistrés des incendies de forêt

QUÉBEC, le 9 juin 2023 /CNW/ - Le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, François Bonnardel, annonce l'établissement d'un programme d'assistance financière spécifique relatif aux incendies de forêt du printemps et de l'été 2023 au Québec. Ce programme vise à offrir aux personnes évacuées et aux municipalités touchées, de même qu'aux organismes portant assistance à ces dernières, une assistance financière adaptée aux besoins et à l'urgence de la situation.

Depuis le 29 mai, les nombreux incendies de forêt qui font rage sur le territoire québécois, principalement en Abitibi-Témiscamingue, en Chaudière-Appalaches, sur la Côte-Nord, en Mauricie, au Nord-du-Québec et au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ont forcé certaines municipalités à décréter l'état d'urgence et plus de 15 000 personnes ont dû évacuer leur domicile. Ces événements génèrent d'importants besoins auxquels le Programme général d'assistance financière lors de sinistres ne peut répondre adéquatement, d'où la création de ce programme spécifique. Avec cette annonce, le gouvernement du Québec réitère son soutien à la population touchée par les feux de forêt qui sévissent actuellement.

Citations :

« Les Québécois et Québécoises sont un peuple solidaire, qui se tient ensemble. Les feux de forêt qu'on vit sont sans précédent, et ça crée des besoins exceptionnels. Notre gouvernement va être là pour toutes les municipalités et pour toute la population touchée par cette catastrophe, et c'est pourquoi on offre cette nouvelle aide financière. Je veux remercier tous ceux qui contribuent à aider, d'une manière ou d'une autre, dans la situation difficile qu'on traverse présentement. Merci pour vos efforts et votre soutien. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Notre gouvernement travaille sans relâche, avec nos équipes du ministère de la Sécurité publique et en collaboration avec ses nombreux partenaires, pour aider les municipalités et les citoyens touchés par les incendies de forêt à assurer leur sécurité et à protéger leurs biens. Je salue le courage et le dévouement de tous ceux et celles qui interviennent sur le terrain de même que la résilience des personnes évacuées. Nous sommes avec vous et faisons tout notre possible pour alléger votre fardeau. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants :

Voici les principales mesures du programme :

Pour apporter une assistance financière à la population évacuée, une indemnité forfaitaire de 1 500 $ sera accordée par résidence principale évacuée sur recommandation ou ordre d'une autorité compétente;



Les dépenses supplémentaires engagées par les municipalités ayant mis en place des mesures d'intervention et de rétablissement, par exemple l'évacuation des citoyens, l'établissement et la gestion de centres d'hébergement, la remise en état des lieux, le transport des personnes évacuées et les services de sécurité incendie, seront remboursées à 100 %;



Les organismes comme l'Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec et la Croix-Rouge qui viennent en aide aux municipalités touchées recevront également un remboursement de certaines dépenses supplémentaires, telles que les frais de coordination de la répartition des pompiers pour le combat des incendies et le coût additionnel occasionné par le remplacement des pompiers municipaux qui prêtent assistance aux municipalités.

Lien connexe :

Quebec.ca

Pour en savoir plus sur nos activités ministérielles, suivez-nous dans les médias sociaux :

Facebook www.facebook.com/securitepublique/

Twitter twitter.com/secpubliqueqc

Instagram instagram.com/securitepubliqueqc

SOURCE Cabinet du ministre de la Sécurité publique

Renseignements: Source: Roxanne Bourque, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Sécurité publique, 418 999-1326; Ewan Sauves, Attaché de presse, Cabinet du premier ministre, 514 585-4451; Information: Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité publique, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]