MONTRÉAL, le 8 mars 2021 /CNW Telbec/ - M. Laurent Marchand, président fondateur et chef de la direction de KaloomTM, est heureux d'annoncer qu'une entente de principe a été conclue, sous réserve du respect de diverses conditions, concernant une opération de changement de contrôle, menée par la direction de l'entreprise, en partenariat avec Alternative Capital Group inc. S'il satisfait à toutes les conditions, ce changement devrait entrer en vigueur le 22 avril 2021.

Une fois la transaction conclue, Stéphane Boisvert se joindra à KaloomTM en tant que président. Il entrera en fonction le 22 avril 2021.

« Les solutions de KaloomTM suscitent un vif intérêt auprès de tous les acteurs majeurs en télécom et en traitement de données à travers le monde. En ce sens, le leadership et l'expérience internationale de Stéphane pour tisser des partenariats technologiques structurants et contrats avec ces acteurs majeurs permettront à KaloomTM de devenir rapidement la référence dans l'industrie. Avec ses 30 ans d'expérience dans des entreprises technologiques de classe mondiale, Stéphane saura diriger les équipes de KaloomTM pour répondre aux besoins de ces acteurs majeurs à travers le monde », a déclaré le fondateur de l'entreprise.

Un leader charismatique aguerri

Stéphane a occupé des postes de direction dans de nombreuses entreprises, à Montréal, Toronto et dans la Silicon Valley, notamment Pivotal, Bell et Sun Microsystems. C'est un chef de file dans le domaine des technologies avancées du domaine infonuagique et gestion complexe de réseau 5G, d'une expérience mondiale en développement de partenariats technologiques. Il est reconnu pour son leadership et sa capacité de conclure des ententes commerciales structurantes sur plusieurs années.

Laurent et Stéphane unissent leurs forces

En tant que fondateur et chef de la direction, Laurent se concentrera sur la mission, la vision et la stratégie de l'entreprise, tout en assurant son succès financier général. À titre de président, Stéphane sera responsable des activités commerciales quotidiennes de KaloomTM.

En outre, un plan de transition a été établi pour bien intégrer Stéphane à l'équipe et le préparer convenablement à assumer ses fonctions de président et chef de la direction de KaloomTM plus tard en 2021 ou au début de 2022. À ce moment, Laurent concentrera ses efforts sur la vision d'affaires et technologique de l'entreprise à titre de chef de la stratégie.

KaloomTM - une révolution dans le monde du Edge Computing

Avec la croissance fulgurante des besoins de traitement en temps réel des données propulsé par le 5G, l'intelligence artificielle et l'internet des objets, les solutions de KaloomTM en matière de Edge Computing révolutionnent la façon de rapprocher le traitement des données de ses utilisateurs.

« Nos solutions en matière de Edge Computing suscitent un intérêt marqué parce qu'elles génèrent des gains d'efficience sans précédent tant pour ce qui est de la vitesse de réponse exceptionnelle que pour l'économie en bande passante et en énergie. Ce sont des solutions stratégiques pour les grands acteurs en télécom et en traitement de données, ce qui fera de KaloomTM une référence mondiale dans l'industrie dans un proche avenir », a conclu M. Marchand.

À propos de KaloomTM

KaloomTM propose une solution logicielle de réseautage infonuagique native. Entièrement programmable et automatisée, elle transformera la façon dont les réseaux de périphérie infonuagique et de centre de données sont construits, gérés et exploités par les entreprises de télécommunication fixes et mobiles, les centres de données et les fournisseurs de services d'infonuagique. KaloomTM comprend des experts en technologie qui ont fait leurs preuves dans les solutions de réseautage, d'analyse et d'IA à grande échelle pour les plus importants réseaux du monde. KaloomTM est situé dans le quartier de l'innovation à Montréal, au Québec et dans la Silicon Valley. Pour plus d'informations, rendez-vous au www.kaloom.com.

SOURCE Kaloom

Renseignements: Laurent Marchand, 514 295-3036, [email protected]