Cette arrivée permettra d'accélérer sa croissance

QUÉBEC, le 30 août 2022 /CNW Telbec/ - INGENO, une entreprise québécoise d'ingénierie logicielle qui conçoit des applications web et mobiles, accueille un nouveau président-directeur général (PDG), Philippe Hammond. Il a été sélectionné pour prendre les rênes de la direction d'INGENO, fonction occupée auparavant par l'un des co-actionnaires de l'entreprise, Guillaume Beaulieu-Duchesneau.

Depuis sa fondation, il y a plus de quatorze ans, l'organisation est reconnue pour sa capacité à résoudre les enjeux d'affaires les plus complexes en fournissant des applications web et mobiles ingénieuses basées sur le cloud. La venue de Philippe Hammond comme PDG permettra à INGENO d'entamer son prochain chapitre.

« Je suis très heureux d'avoir été choisi comme chef de la direction d'INGENO. La feuille de route de l'entreprise est aussi ambitieuse que passionnante! Dans le cadre de mon nouveau mandat, je tiens à conserver les valeurs humaines et la culture d'élite qui animent INGENO depuis sa création, tout comme son esprit d'innovation » indique Philippe Hammond, nouveau président-directeur général d'INGENO.

« L'équipe de développeurs d'élite d'INGENO aide les organisations à demeurer compétitives grâce à la technologie depuis maintenant plus d'une décennie. Le cap des 50 employés est souvent redouté : mon défi principal sera donc d'assurer une nouvelle étape de croissance pour INGENO et d'accompagner son évolution, tout comme nous accompagnons la croissance et la transformation numérique de nos clients! » ajoute-t-il.

Guillaume Beaulieu-Duchesneau reste pleinement actif dans la direction d'INGENO en tant que vice-président des technologies (CTO) et vice-président du conseil d'administration.

« Je suis très heureux d'accueillir Philippe, mon nouveau patron! J'ai pleinement confiance qu'il saura judicieusement guider notre équipe vers de nouveaux succès! » conclut Guillaume.

À propos d'INGENO

INGENO a été fondée en 2008 par des passionnés du développement de solutions logicielles innovantes. Au fil des années, l'entreprise, qui emploie maintenant plus d'une cinquantaine de professionnel.le.s, s'est forgée une expérience reconnue en mettant en œuvre des stratégies et des solutions numériques sur-mesure robustes, ambitieuses et efficaces. Leurs produits numériques ont supporté et aident encore une centaine d'entreprises québécoises et internationales à rester compétitives et à optimiser leur fonctionnement. Parmi leurs clients, on compte notamment BlueYonder, Live Nation, Opération Nez Rouge, UEAT et BIXI. Pour plus de détails, visitez le site web ingeno.ca .

