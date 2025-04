SQUAMISH et PRINCE GEORGE, BC, le 16 avril 2025 /CNW/ - Dans le cadre d'un partenariat visant à révolutionner la lutte contre les incendies de forêt, Strategic Natural Resource Group (Strategic) et FireSwarm Solutions Inc. (FireSwarm) ont uni leurs forces pour faire de la lutte aérienne automatisée contre les incendies une réalité au Canada.

FireSwarm automatise et équipe les drones autonomes ACC Innovation Thunder Wasp, dotés d'une capacité de charge utile allant jusqu'à 400 kg, pour détecter les points chauds et effectuer des largages d'eau précis, même dans les zones reculées et au cours d’opérations nocturnes. Image: FireSwarm Solutions Inc. (Groupe CNW/Strategic Natural Resource Group) gauche à droite : Aaron Fujikawa, directeur de la géomatique et de la télédétection de Strategic; Domenico Iannidinardo, PDG de Strategic; Melanie Bitner, cofondatrice et directrice marketing de FireSwarm; Alex Deslauriers, fondateur et PDG de FireSwarm; Chris Gillen, responsable du développement commercial de FireSwarm. (Groupe CNW/Strategic Natural Resource Group)

Face à l'augmentation de la fréquence et de la gravité des feux de forêt, des solutions innovantes sont nécessaires de toute urgence pour soutenir les pompiers et protéger les communautés. Cette collaboration associe l'expertise de Strategic en matière de gestion des interventions d'urgence à la plateforme de défense contre les feux de forêt unique en son genre de FireSwarm, qui intègre la surveillance, des drones de transport de charge ultra lourde et une technologie d'essaim piloté par intelligence artificielle. Le partenariat se concentrera sur la distribution, le déploiement et la formation des opérateurs au Canada.

Strategic, le plus grand groupe de conseil en ressources naturelles appartenant à des Autochtones en Colombie-Britannique, fournit des équipes de lutte contre les incendies de forêt pour soutenir les efforts de lutte contre les incendies du gouvernement provincial depuis plus de dix ans.

« Nous voyons cette occasion unique de combiner notre expertise en matière de lutte contre les incendies et d'exploitation d'aéronefs à distance dans la gestion des ressources pour améliorer considérablement les possibilités d'attaque précoce », a déclaré Domenico Iannidinardo, PDG de Strategic Natural Resource Group. « La possibilité de poursuivre nos opérations la nuit constitue une avancée intuitivement efficace et générationnelle en matière de sécurité pour les communautés et les infrastructures menacées par les feux de forêt. »

FireSwarm est une jeune entreprise technologique spécialisée dans les feux de forêt en Colombie-Britannique, pionnière dans le domaine des solutions autonomes de lutte aérienne contre les incendies utilisant des systèmes aériens sans pilote (UAS) de transport de charge ultra lourde. Conçues pour fonctionner dans des conditions où les avions traditionnels ne peuvent pas opérer, ces solutions comblent des lacunes critiques dans la lutte contre les feux de forêt.

« Les Premières Nations, les équipes de lutte contre les feux de forêt, les communautés et, en fin de compte, les familles seront plus en sécurité une fois que nos services seront approuvés et prêts à être déployés au Canada », a déclaré Alex Deslauriers, PDG de FireSwarm. « Cette collaboration basée en Colombie-Britannique représente un véritable changement radical dans la lutte contre les feux de forêt. Ensemble, nous faisons progresser une technologie qui a le potentiel de devenir un outil standard sur le terrain, en particulier dans les domaines actuellement mal desservis de la lutte nocturne et à distance contre les feux de forêt. »

La technologie de l'essaim sera mise à l'essai dans plusieurs endroits au Canada cet été, l'objectif de FireSwarm et de Strategic étant de fournir cette solution en 2026.

CONTEXTE :

À propos de Strategic Natural Resource Group :

En tant que plus grande entreprise de gestion et de conseil en ressources naturelles appartenant à des Autochtones de l'Ouest canadien, Strategic Natural Resource Group (Strategic) fournit une expertise technique et des services de gestion de projets à des clients qui accordent la priorité au respect de la culture et de l'environnement. L'entreprise est détenue à 110 % par des Canadiens, avec des employés et des propriétaires autochtones majoritaires, et dispose d'une équipe diversifiée et agile de professionnels des ressources, dédiée aux besoins individuels de chaque client.

Outre les interventions d'urgence, les domaines de services de Strategic couvrent un large éventail de secteurs, notamment la foresterie, l'exploitation minière et l'exploration, l'énergie et les services publics, les transports et les infrastructures, la conservation de l'environnement et l'aquaculture.

À propos de FireSwarm Solutions :

FireSwarm Solutions Inc. est une jeune entreprise technologique spécialisée dans les feux de forêt, composée d'experts multidisciplinaires, qui développe des solutions et des services complets et clés en main pour la gestion des feux de forêt. En tirant parti de la technologie avancée des drones et des systèmes aériens sans pilote (UAS) autonomes de transport de charge ultra lourde et à longue endurance, ainsi que du développement d'algorithmes d'IA et d'apprentissage automatique en instance de brevet et de trousses de mission incendie, l'entreprise s'engage à améliorer la détection, l'évaluation et la réponse rapides aux incendies de forêt, garantissant ainsi la sécurité des personnes, des biens et de la planète.

