Un nouveau partenariat entre les Alouettes de Montréal et le Groupe Park Avenue

MONTRÉAL, le 26 août 2021 /CNW Telbec/ - Les Alouettes de Montréal ont annoncé ce jeudi un nouveau partenariat d'une durée de deux ans avec le Groupe Park Avenue, chef de file au sein de l'industrie de l'automobile fondé il y a plus de 60 ans. Grâce à cette collaboration, le Groupe Park Avenue deviendra notamment, le présentateur de la campagne de renouvellement des abonnements de saison 2022 des Alouettes. Plus de détails seront communiqués cet automne.

« C'est avec grand plaisir que nous accueillons le Groupe Park Avenue dans notre famille, affirme Mario Cecchini, président des Alouettes de Montréal. Cette entreprise est un pilier de l'économie au Québec en plus d'être un leader au sein de l'industrie automobile ».

« C'est un honneur de nous associer à l'organisation des Alouettes de Montréal à titre de partenaire officiel pour les deux prochaines saisons. Cette collaboration est une première pour le Groupe dans le sport professionnel. Il s'agit d'un fleuron québécois partageant les mêmes valeurs que notre entreprise et il est primordial de soutenir des piliers locaux qui s'investissent dans la collectivité, affirme Norman Hébert, président et chef de la direction de Groupe Park Avenue. Ayant nous-même été fondés sur l'Avenue du Parc à Montréal, près du Stade Mémorial Percival-Molson, où ont lieu les matchs à domicile des Alouettes de Montréal, il nous semblait tout naturel de nous associer à l'équipe et de renouer avec nos racines qui sont établies au Québec depuis maintenant 62 ans. »

À propos des Alouettes de Montréal

Les Alouettes de Montréal possèdent une riche histoire, l'équipe ayant été fondée en 1946. L'organisation a inscrit son nom sept fois sur la Coupe Grey (1949, 1970, 1974, 1977, 2002, 2009, 2010), emblème de suprématie de la Ligue canadienne de football. Ils disputent leurs matchs locaux au Stade Mémorial Percival-Molson, sur le flanc du Mont-Royal.

À propos du Groupe Park Avenue

En affaires depuis 1959, le Groupe Park Avenue ne cesse d'innover afin d'offrir une expérience exceptionnelle dans le secteur de la vente et de l'entretien automobile. C'est à travers les services offerts par ses concessions membres que le Groupe Park Avenue réussit à se distinguer de ses compétiteurs. Alimentés par le désir d'offrir une attention particulière à chacun des clients, les professionnels qualifiés en concession pour l'achat ou la location de véhicule s'assurent d'offrir les meilleurs conseils et d'accompagner le client dans un service après-vente hors pair. Le Groupe Park Avenue compte 21 concessionnaires automobiles, 15 marques et plus de 1 000 employés. Pour en savoir plus sur le Groupe Park Avenue, visitez le site groupeparkavenue.com.

