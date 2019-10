Un nouveau partenariat entre le RTC et Communauto pour la mobilité intégrée

QUÉBEC, le 10 oct. 2019 /CNW Telbec/ - En conférence de presse le 10 octobre, le Réseau de transport de la Capitale (RTC) et Communauto, pionnière en Amérique, en tant que gestionnaire du plus ancien et de l'un des plus importants services d'autopartage, ont annoncé un nouveau partenariat. Des espaces réservés dans certains Parc-O-Bus (POB), la localisation de stations et des voitures libre-service en temps réel, la réservation à même l'application RTC Nomade temps réel et la création d'un « forfait intégré » seront déployés graduellement jusqu'au printemps 2020 au bénéfice des clients. Il s'agit d'un jalon important de la mobilité intégrée.

La mobilité intégrée permettra à chacun de choisir son mode de transport adapté au secteur où il se trouve, aux conditions du moment et aux types de déplacement, le tout sur une même plateforme numérique. Ce partenariat avec Communauto est donc marquant pour la mobilité urbaine, que ce soit pour l'offre de services, les infrastructures, la tarification et l'information à la clientèle.

« Depuis sa fondation en 1994, Communauto vise à offrir des modes de transport alternatifs et le RTC collabore avec cette organisation depuis 2004. Sa vision cadre directement avec celle du RTC, soit d'offrir un portefeuille de solutions de mobilité. D'ailleurs, dans son Plan stratégique 2018-2027, le RTC identifie clairement Communauto comme un joueur-clé et nous sommes très fiers d'avoir franchi cette étape qui marque véritablement le premier pas du développement de la mobilité intégrée à Québec. » - Rémy Normand, président du Réseau de transport de la Capitale.

« L'annonce que nous faisons aujourd'hui marque un nouveau jalon pour la mobilité multimodale. En particulier, le « forfait intégré » est une initiative unique en son genre, parmi les premières dans le monde. Nous sommes ravis que ce projet voie le jour grâce à l'implication du RTC. Pour que l'autopartage déploie tous ses bénéfices, il faut qu'il soit jumelé à une offre de transport en commun solidement implantée. Par ailleurs, celui-ci gagne en pertinence lorsque des modes de transport comme l'autopartage se greffent à lui, de là l'importance de cette initiative. » - Benoît Robert, président et fondateur de Communauto.

Détails du nouveau partenariat

Désormais, des espaces de stationnement seront réservés à ces véhicules commun dans huit (8) POB locaux et régionaux. Il s'agit d'un pas de plus vers la mobilité intégrée, objectif précisément défini dans le Plan stratégique 2018-2027 du RTC.

Dès cet automne, le premier volet du partenariat consacrera deux espaces de stationnement identifiés pour les voitures en autopartage de Communauto dans cinq POB locaux et un régional. Il s'agit des POB 41e Rue / 1re Avenue, Carrefour Les Saules, Jardin zoologique, Promenades Beauport, Pie-XII (coin Quatre-Bourgeois) et Le Gendre. Ensuite, dès leur ouverture, les futurs POB Bastien et Sainte-Anne comprendront également ces deux espaces.

Le point majeur de l'entente vise l'intégration des données de Communauto dans l'application RTC Nomade temps réel, l'application mobile du RTC qui permet notamment la consultation d'horaires en temps réel et la création d'itinéraires. Dès cet automne, l'utilisateur pourra donc localiser les stations Communauto ainsi que les voitures en libre-service (voitures FLEX) sur la carte de l'application mobile. La réservation sera également possible à même l'interface de l'application à l'hiver 2020.

Pour appuyer ce nouveau partenariat, le RTC offrira aux intéressés un « forfait intégré » qui inclura le titre de transport mensuel général du RTC pour un mois donné, et 10 courses FLEX Communauto de 30 minutes ou moins. Il sera disponible dès le printemps 2020 à 99 $.

Finalement, Communauto bonifie le Duo Auto+Bus en ajoutant le retour tardif gratuit. Le Duo Auto+Bus permet déjà à l'abonné d'avoir L'abonne BUS du RTC et l'abonnement à un forfait avantageux Communauto en autopartage. Afin de faciliter certains déplacements pour les abonnés, le retour tardif gratuit leur permettra de conserver la voiture la nuit sans frais additionnels (23 h à 7 h).

À propos du RTC

Le Réseau de transport de la Capitale (RTC) transporte plus de 155 000 personnes différentes chaque mois dans l'agglomération de Québec. Il exploite un parc de près de 600 autobus, dont plusieurs sont hybrides et climatisés, qui circulent sur 134 parcours et desservent plus de 4 500 arrêts, dont 20 stations tempérées. Il emploie plus de 1 600 personnes dans ses deux centres d'exploitation et offre les horaires en temps réel sur tous ses parcours grâce à la gamme d'outils RTC Nomade temps réel. Des titres de transport répondant à tous les besoins sont offerts dans près de 170 points de vente répartis sur le territoire de l'agglomération de Québec.

