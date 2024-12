Un nouveau partenariat énergétique pour Terre-Neuve-et-Labrador et le Québec

ST. JOHN'S, NL, le 12 déc. 2024 /CNW/ - Terre-Neuve-et-Labrador et le Québec ont signé une entente de principe importante concernant la production hydroélectrique au Labrador. Le partenariat proposé permettra une augmentation significative et immédiate de valeur pour Terre-Neuve-et-Labrador, tout en contribuant grandement à la sécurité énergétique du Québec.

L'entente de principe non contraignante contient deux volets : de nouveaux contrats entre Churchill Falls (Labrador) Corporation (CF(L)Co), Hydro-Québec et Newfoundland and Labrador Hydro pour l'accès à la production existante de Churchill Falls à un nouveau prix et le développement de nouveaux projets de production hydroélectrique au Labrador. À terme, ce sont 9 190 MW qui seront produits, dont 7 200 MW qui seront achetés par Hydro-Québec et 1 990 MW disponibles pour Newfoundland and Labrador Hydro.

Hydro-Québec versera également à Newfoundland and Labrador Hydro des paiements d'options totalisant 3,5 milliards de dollars en valeur actuelle nette pour obtenir les droits de codévelopper de nouveaux projets au Labrador. Les paiements d'options combinés et les dividendes provinciaux et redevances hydrauliques qui en découlent se traduiront par des paiements annuels d'environ un milliard de dollars à Terre-Neuve-et-Labrador à partir de 2025. En vertu de cette entente, le prix moyen payé pour l'électricité produite à Churchill Falls sera d'environ 6 cents/kWh. En tant qu'actionnaire de la centrale, Hydro-Québec utilisera les dividendes de sa participation afin de réduire l'impact pour ses clients à 4 cents/kWh.

Production existante de Churchill Falls

L'entente prévoit la fin et le remplacement du contrat en vigueur pour la production existante de Churchill Falls. Elle prévoit des paiements de la part d'Hydro-Québec à CF(L)Co d'une valeur actualisée de 33,8 milliards de dollars entre 2025 et 2075. Selon les modalités prévues, le prix de l'énergie payé par Hydro-Québec à CF(L)Co augmentera au fil du temps en fonction des conditions de marché, au Québec et ailleurs, puisque le prix sera lié à différents indices de marché.

Nouveaux développements

Gull Island : le projet de centrale hydroélectrique Gull Island sera construit sur la rivière Churchill et produira 2 250 MW.

le projet de centrale hydroélectrique sera construit sur la rivière et produira 2 250 MW. Expansion de Churchill Falls : une deuxième centrale sera construite à Churchill Falls , près du site actuel. Celle-ci produira 1 100 MW.

une deuxième centrale sera construite à , près du site actuel. Celle-ci produira 1 100 MW. Augmentation de puissance de Churchill Falls : enfin, des travaux d'augmentation de puissance sont prévus pour la centrale existante de Churchill Falls , qui ajouteront 550 MW à la production totale installée.

Newfoundland and Labrador Hydro sera le maître d'œuvre pour le projet d'augmentation de puissance de la centrale existante de Churchill Falls. Considérant son expertise et ses réalisations dans la construction de grands projets, Hydro-Québec agira comme maître d'œuvre pour la construction de la centrale de Gull Island et de la nouvelle centrale de Churchill Falls, tout en assumant les risques financiers et de construction qui y sont associés. Chaque entité dirigera la construction d'un nouveau réseau de transport sur son territoire respectif afin de permettre d'acheminer cette augmentation de l'électricité produite au Labrador.

Le prix de la production des nouveaux développements sera établi selon les coûts réels de construction et d'opération et augmentera au fil du temps. En moyenne, on prévoit un coût de 11 cents/kWh.

Partenariat avec les communautés autochtones

Cette entente se fera dans le plein respect des ententes existantes avec les communautés autochtones du Labrador. Autant les gouvernements que les compagnies d'électricité s'engagent à collaborer pleinement avec les communautés autochtones, dès le début des projets et à chaque étape de leur développement. Nous engagerons ce dialogue dans un esprit d'ouverture, de transparence et de collaboration. Newfoundland and Labrador Hydro et Hydro-Québec travailleront ensemble en ce sens.

L'entente de principe non contraignante signée aujourd'hui constitue une étape importante vers un nouveau partenariat Québec/Terre-Neuve-et-Labrador sur la production hydroélectrique au Labrador. Au cours des prochains mois, les parties poursuivront leurs analyses des nouveaux projets en vue de conclure une entente définitive. Jusqu'à la signature de celle-ci, le contrat actuel demeure en vigueur.

Citations

Je suis vraiment fier d'annoncer une nouvelle entente historique entre le Québec et Terre-Neuve-et-Labrador. En plus de garantir un prix avantageux jusqu'en 2075 et d'ajouter 2 400 mégawatts de capacité, soit une augmentation de 50 %, cette entente représente des économies de plus de 200 milliards de dollars sur 50 ans. On sécurise ainsi un bloc d'énergie majeur pour plusieurs générations, tout en assurant un prix très inférieur aux alternatives. Ça va nous permettre de garder les prix d'électricité le plus bas possible pour les Québécois. C'est gagnant-gagnant!

- François Legault, premier ministre du Québec

La journée d'aujourd'hui représente une étape importante pour tous les habitants de Terre-Neuve et du Labrador. Pendant la durée de l'entente, nous générerons des dividendes de plus de 200 milliards de dollars pour la province d'ici 2075, nous aurons accès à près de quatre fois plus d'électricité qu'aujourd'hui pour soutenir la croissance industrielle au Labrador et nous réaliserons le développement de l'île Gull sans les risques financiers et de construction. Nous avons négocié les termes d'un accord qui apportera des bénéfices concrets et équitables pour Terre-Neuve-et-Labrador et rendra disponible le véritable potentiel du fleuve Churchill au profit des générations à venir.

- Andrew Furey, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador

Cette entente garantit au Québec l'accès à une grande quantité d'énergie renouvelable pendant 50 ans au prix le plus bas possible. Nous avons franchi une étape importante pour assurer la sécurité énergétique du Québec pour les générations à venir. L'entente fait avancer nos efforts de décarbonation et constitue une contribution significative à notre richesse collective.

- Michael Sabia, président-directeur général d'Hydro-Québec

La puissante rivière Churchill, la Mishta-Shipu comme l'appellent nos partenaires innus, est une source d'énergie renouvelable de classe mondiale, essentielle à la lutte contre les changements climatiques et un important catalyseur économique. Avec nos partenaires du Québec et l'annonce d'aujourd'hui, nous construisons un avenir prospère alimenté par l'énergie.

- Jennifer Williams, présidente-directrice générale, Newfoundland and Labrador Hydro

