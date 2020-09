Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée et la University Hospital Foundation annoncent un investissement axé sur les solutions en matière de soins de santé dans le domaine de la maladie pulmonaire interstitielle fibrosante progressive (MPI-FP)

EDMONTON, AB, le 25 sept. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale du poumon, Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée et la University Hospital Foundation (UHF) sont heureuses d'annoncer un nouveau partenariat qui se concentrera sur l'amélioration des résultats pour les patients dans le domaine de la maladie pulmonaire interstitielle fibrosante progressive (MPI-FP).

Les maladies pulmonaires interstitielles (MPI) regroupent plus de 200 maladies pouvant causer une cicatrisation irréversible du tissu pulmonaire, ce qui a un impact négatif sur la fonction des poumonsi. On estime que 18 à 32 % des patients atteints de MPI présenteront une forme fibrosante progressive de la maladieii, c'est-à-dire que leurs poumons deviendront progressivement épais, rigides et présenteront des cicatrices, entraînant une détérioration de la fonction pulmonaire et la qualité de vie.

Le partenariat Alberta Boehringer Ingelheim Interstitial Lung Disease (ABILD) vise à faire progresser les projets d'innovation axés sur la santé afin de mieux comprendre les lacunes en matière de diagnostic, de soins aux patients et d'accès aux traitements pour les Albertains atteints de MPI-FP.

« Les systèmes de soins de santé s'appuient sur la recherche et l'innovation pour offrir une meilleure qualité, de meilleurs résultats et une meilleure valeur aux patients », a déclaré Andrea Sambati, présidente et directrice générale de Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée. « Cette collaboration renforcera et élargira les efforts visant àtrouver des solutions aux défis actuels en matière de soins de santé pour les patients albertains et canadiens atteints de MPI. »

« Nous tenons à remercier Boehringer Ingelheim Canada pour son engagement continu à améliorer les soins aux patients en Alberta », a déclaré le Dr Jodi L. Abbott, présidente et directrice générale de la University Hospital Foundation. « En associant le soutien de nos généreux donateurs aux chercheurs et aux leaders de l'industrie, grâce à des partenariats stratégiques comme celui-ci, la University Hospital Foundation accélère la recherche axée sur le patient afin de trouver des moyens nouveaux et novateurs de fournir des soins qui auront un impact sur les gens à l'échelle mondiale ».

L'Alberta occupe une position unique pour ces partenariats en raison de la force de son secteur des sciences de la vie et de la volonté manifeste de nombreuses organisations d'avoir une vision commune.

Boehringer Ingelheim Canada et la Institute of Health Economics (IHE) ont également collaboré au sein d'un groupe de travail canadien multipartite afin de formuler des recommandations politiques visant à optimiser les soins aux Canadiens atteints de MPI fibrosante progressive. Ce travail national contribuera à déterminer les priorités pour les patients en Alberta.

Il y a un peu plus d'un an, en juin 2019, Boehringer Ingelheim Canada a investi en Alberta et a entamé un partenariat stratégique avec la University Hospital Foundation et le gouvernement de l'Alberta par le biais du fonds Alberta Boehringer Ingelheim Collaboration (ABIC). Le Fonds ABIC a été créé pour appuyer l'innovation et la recherche appliquée menée par l'industrie dans le secteur des sciences de la vie en Alberta. Le but ultime de ce partenariat est de faire progresser les projets d'innovation en santé axés sur le développement de solutions pour combler les lacunes en termes de traitement dans le domaine des maladies respiratoires, en particulier la maladie pulmonaire obstructive chronique et ses comorbidités connexes, notamment le diabète, l'obésité et l'insuffisance cardiaque.

University Hospital Foundation

La University Hospital Foundation recueille et gère des fonds pour faire progresser les soins aux patients, la recherche et l'innovation en matière de soins de santé à l'hôpital de l'Université de l'Alberta, au Mazankowski Alberta Heart Institute et à la Kaye Edmonton Clinic. Grâce à des partenariats stratégiques, la University Hospital Foundation réunit l'industrie, le secteur public et des organismes philanthropiques pour faire progresser les innovations de l'Alberta et les traduire en solutions qui ont une incidence sur la santé de tous les Albertains. Grâce à cette approche collaborative d'investissement dans des domaines d'intérêt commun, l'investissement philanthropique de la fondation - et celui de nos partenaires - est multiplié. www.GivetoUHF.ca

Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée

La fabrication de nouveaux médicaments améliorés pour les humains et les animaux est au cœur même de nos activités. Nous avons pour mission de créer des traitements révolutionnaires qui changent des vies. Depuis sa fondation en 1885, Boehringer Ingelheim est demeurée une entreprise familiale et indépendante. Ce statut nous permet de nous consacrer à notre vision à long terme, à regarder vers l'avenir pour identifier les défis en santé à venir et à cibler les domaines auxquels nous pourrons contribuer de façon plus significative.

Notre entreprise pharmaceutique axée sur la recherche et de renommée mondiale compte près de 51 000 employés qui valorisent par l'innovation tous les jours dans nos trois domaines d'exploitation : produits pharmaceutiques pour les humains, santé animale et fabrication contractuelle de produits biopharmaceutiques. En 2019, Boehringer Ingelheim a affiché des ventes nettes de 19 milliards d'euros.

Nos investissements considérables de près de 3,5 milliards d'euros en R&D favorisent l'innovation et la découverte d'une nouvelle génération de médicaments qui sauvent des vies et améliorent la qualité de vie.

Nous concrétisons davantage de possibilités scientifiques en exploitant le potentiel de nos partenariats et de la diversité des experts de la communauté des sciences de la vie. Ensemble, nous accélérons la concrétisation de la prochaine innovation médicale qui pourra transformer la vie des patients maintenant et pour les générations futures.

Le siège social canadien de Boehringer Ingelheim a été établi en 1972 à Montréal, au Québec, et est maintenant situé à Burlington, en Ontario. Boehringer Ingelheim compte environ 600 employés au Canada.

De plus amples renseignements au sujet de Boehringer Ingelheim sont accessibles sur le site www.boehringer-ingelheim.ca ou dans notre rapport annuel : http://annualreport.boehringer-ingelheim.com.

