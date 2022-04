Un nouveau mode de garde voit le jour au Québec!

QUÉBEC, le 12 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE) est fier d'être mandaté par le ministère de la Famille pour accompagner les bureaux coordonnateurs (BC) dans le développement des projets-pilote de responsables de services de garde éducatifs (RSGE) en communauté.

Avec le lancement de son Grand chantier pour les familles en octobre 2021, le ministère de la Famille souhaitait compléter et moderniser son réseau des services de garde éducatifs à l'enfance (SGEE). C'est ce matin que la grande annonce a été faite! Voilà que de nouvelles possibilités voient le jour pour développer des formules de garde novatrices, complémentaires à celles offertes actuellement.

Les services de garde éducatifs en communauté offriront un environnement convivial, stable, composé d'enfants d'âges différents, qui rappellent à ceux-ci leur propre milieu de vie.

« C'est avec tellement d'enthousiasme que le CQSEPE a participé à l'élaboration de ces projets-pilotes. Le CQSEPE, instigateur de l'idée, est prêt à accompagner les BC dans le développement et le dépôt des projets-pilotes auprès du ministère de la Famille. Plusieurs projets-pilotes verront le jour prochainement, dans différentes régions du Québec », affirme madame Francine Lessard, présidente directrice générale au CQSEPE.

Avec le lancement de ces projets-pilotes, le ministère de la Famille poursuit les actions entreprises avec le Grand chantier afin de répondre aux besoins des familles du Québec, en leur offrant des milieux de garde de qualité adaptés à leur réalité.

« Nous sommes convaincus que la mise sur pieds de ces projets permettra de ralentir l'exode des RSGE en milieu familial et permettra le développement de nouvelles places pour les familles du Québec », conclut madame Lessard.

À propos du CQSEPE

La mission du Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE) est de représenter les intérêts collectifs de ses membres, soient les titulaires de permis d'un service éducatif à l'enfance, ainsi que promouvoir et soutenir l'amélioration continue de la qualité des services éducatifs. Pour réaliser sa mission, le CQSEPE assure la communication, la consultation, la formation et l'information de manière constante et transparente avec ses membres actifs.

