Un nouveau locataire à la Tour de Montréal, maintenant presque pleinement occupée

MONTRÉAL, le 10 juill. 2020 /CNW/ - Le Parc olympique est fier d'annoncer que la Tour de Montréal sera désormais occupée à 95 % avec l'arrivée d'un nouveau locataire, l'entreprise SIGMA-RH Solutions, qui prendra possession des étages 10 et 11 au printemps 2021, pour une durée de 15 ans.

Ce sont donc jusqu'à 80 nouveaux employés de cette entreprise réputée qui s'établiront à la Tour de Montréal.

La firme spécialisée en développement de logiciels de gestion des ressources humaines SIGMA-RH se joint ainsi à la trentaine de locataires et de partenaires déjà présents sur le site et aux quelque 2 400 employés qui travaillent chaque jour dans les différentes installations du Parc olympique.

« Nous avons stratégiquement choisi d'occuper les 10e et 11e étages de la plus haute tour inclinée au monde afin de marquer une nouvelle étape dans la croissance de l'entreprise. Les espaces de bureaux tout neufs, à la fine pointe de la technologie et surtout conçus harmonieusement de manière à favoriser la collaboration entre les équipes, correspondent à notre vision avant-gardiste et permettront de répondre aux besoins actuels, mais aussi futurs de notre entreprise, en pleine croissance. »

Patrice Poirier, président de SIGMA-RH Solutions

Le Parc olympique vient tout juste d'entreprendre les travaux de construction du bâtiment de base (coûts estimés à 10,8 M$) pour les étages 8 à 14 en vue de leur occupation future. Ces travaux concerneront d'une part les étages 8 et 9 pour lesquels Accès D-Desjardins s'est prévalu tout récemment de l'option de location, tel que le prévoyait son bail initial de 15 ans. L'aménagement des étages 10 et 11 est prévu pour SIGMA-RH. Et avis aux intéressés! Il reste à louer les étages 12, 13 et 14, totalisant 12 000 pi2 (1 100 m2), lesquels seront aménagés dans la foulée des travaux en cours.

« Toute l'équipe du Parc est plus que ravie d'accueillir SIGMA-RH Solutions. C'est une entreprise jeune, en pleine croissance qui, en choisissant la Tour de Montréal, lieu hautement symbolique de la métropole à l'international, illustre tangiblement son dynamisme et sa vision d'avenir. Avec cette prochaine arrivée printanière, la Tour de Montréal, qui fût sans âme qui vive pendant 30 ans, sera presque entièrement occupée. Qui l'eût cru il y a trois ans à peine? »

Michel Labrecque, président-directeur général du Parc olympique

Tous ces espaces locatifs comportent des avantages indéniables, étant notamment situés à proximité de deux stations de métro de la ligne verte, de quelque 10 circuits d'autobus, dont le futur SRB Pie-IX, de plus de 4 000 places de stationnement intérieur comportant des bornes de recharge électrique, ainsi que d'un réseau cyclable et piétonnier interconnecté. La Tour est également adjacente aux vastes espaces verts du majestueux parc Maisonneuve de même qu'aux installations muséales et de vulgarisation scientifique d'Espace pour la vie.

En terminant, il faut souligner que les membres du personnel de SIGMA-RH auront accès directement, au pied de leurs bureaux, à l'un des plus beaux centres sportifs polyvalents au Canada.

« Depuis sa création, SIGMA-RH se développe dans l'est de Montréal. Ce choix fait suite à la volonté de l'entreprise d'accueillir ses équipes et ses clients dans des conditions optimales, tout en étant très accessible géographiquement, sans rupture avec ses origines. Étant idéalement situés, nos nouveaux locaux allient facilité d'accès et vie de quartier en pleine effervescence. Nous sommes très heureux de nous développer rapidement par le biais de nos deux bureaux stratégiquement implantés au cœur des deux plus grandes villes francophones au monde : Montréal et Paris. »

Patrice Poirier, président de SIGMA-RH Solutions

Cette nouvelle entente vient cimenter le rôle du Parc olympique comme pôle économique incontournable de l'est de la métropole et confirme sa position de chef de file dans la relance de l'est de Montréal.

À propos du Parc olympique



Création architecturale audacieuse de Roger Taillibert, le Parc olympique a été construit à la fois pour la présentation des Jeux olympiques d'été de 1976, et pour accueillir les Expos de Montréal, qui y ont séjourné pendant 27 ans.

Depuis son inauguration, il a accueilli plus de cent millions de visiteurs, que ce soit pour admirer la ville de Montréal au sommet de la plus haute tour inclinée au monde, pour assister à un événement présenté au Stade, pour s'entraîner au Centre sportif, qui abrite également l'Institut national du sport du Québec, ou encore pour participer à une activité extérieure sur son Esplanade.

Le Stade olympique, avec ses 56 000 sièges, est la seule enceinte au Québec accueillant des événements d'aussi grande envergure. Quarante-quatre ans après sa construction, le Parc olympique s'inscrit comme un ensemble architectural arborant une valeur patrimoniale indéniable, notamment d'un point de vue historique, emblématique, architectural, et urbain.

À propos de SIGMA-RH Solutions

SIGMA-RH a été fondée en 1992 à Montréal par Patrice Poirier, toujours à la tête de l'entreprise également implantée en Europe depuis 2004 avec une filiale à Paris.

À sa création, SIGMA-RH était spécialisée dans le développement de logiciels de gestion de la santé et sécurité au travail (absences, accidents de travail, maladies professionnelles et risques professionnels). Au fil du temps, la solution SIGMA-RH s'est enrichie de nombreuses fonctionnalités et est désormais un logiciel RH complet et transversal dédié aux moyennes et grandes entreprises qui permet de gérer dans un seul et même outil, tout le cycle de vie d'un employé dans l'entreprise.

Aujourd'hui, SIGMA-RH collabore avec ses clients dans une vingtaine de pays dans le monde, permettant la gestion de plus de deux millions de dossiers d'employés. Pour plus de détails : www.sigma-rh.com

