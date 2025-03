Le gouvernement du Canada publie une nouvelle ressource accessible et éducative qui s'inscrit dans son engagement à lutter contre l'islamophobie : Le Guide canadien pour comprendre et combattre l'islamophobie : vers un Canada plus inclusif.

OTTAWA, ON, le 3 mars 2025 /CNW/ - Amira Elghawaby, représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l'islamophobie, est fière d'annoncer la toute première publication du gouvernement du Canada sur l'islamophobie - le Guide canadien pour comprendre et combattre l'islamophobie : vers un Canada plus inclusif. Rédigée en collaboration étroite avec des experts sur l'islamophobie, des membres de communautés musulmanes canadiennes, des organismes de la société civile et des partenaires gouvernementaux, cette nouvelle publication constitue une ressource complète pour lutter contre l'islamophobie au Canada.

Le guide vise à sensibiliser la population canadienne à l'islamophobie, à en expliquer ses différentes manifestations et à proposer aux Canadiens et Canadiennes des stratégies pratiques pour contrer l'islamophobie dans leur vie. Il favorise l'atteinte des objectifs de la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme 20242028 et du Plan d'action de lutte contre la haine afin de renforcer la cohésion sociale et de bâtir une société plus inclusive.

Le guide offre une perspective contemporaine de l'islamophobie en explorant ses effets néfastes sur les personnes et les communautés, et la manière dont ces effets peuvent être aggravés pour les personnes aux identités croisées. Il met en avant la diversité des musulmans canadiens, déconstruit les idées fausses les plus répandues à leur sujet et dissipe les mythes nuisibles.

Donner aux Canadiens les moyens de reconnaître et de combattre l'islamophobie

Le Guide canadien pour comprendre et combattre l'islamophobie : vers un Canada plus inclusif vise à informer les membres du public, notamment les éducateurs, les employeurs, les policiers, les étudiants, les décideurs et les dirigeants communautaires, à les outiller et à leur donner les moyens d'agir dans leur démarche de lutte contre l'islamophobie. Le guide propose des recommandations pratiques permettant aux Canadiens de contrer la discrimination envers les personnes musulmanes :

Favoriser la sensibilisation et la compréhension : Renseigner la population sur l'islamophobie, remettre en question les stéréotypes et promouvoir l'éducation sur les religions.

: Renseigner la population sur l'islamophobie, remettre en question les stéréotypes et promouvoir l'éducation sur les religions. Épauler les communautés : Diffuser des ressources d'aide, agir comme alliés et signaler les incidents islamophobes.

: Diffuser des ressources d'aide, agir comme alliés et signaler les incidents islamophobes. Miser sur le changement institutionnel : Mettre en œuvre des programmes de formation, créer des systèmes de signalement clairs et sûrs, et inciter les organisations et institutions à mener des vérifications pour veiller à ce que les milieux de travail soient inclusifs.

: Mettre en œuvre des programmes de formation, créer des systèmes de signalement clairs et sûrs, et inciter les organisations et institutions à mener des vérifications pour veiller à ce que les milieux de travail soient inclusifs. Fournir des ressources : Faire en sorte que les personnes touchées par l'islamophobie aient accès à des réseaux de soutien et à un leadership inclusif.

Pour en savoir plus et pour consulter le Guide canadien pour comprendre et combattre l'islamophobie : vers un Canada plus inclusif, visitez Guide canadien pour comprendre et combattre l'islamophobie : Pour un Canada plus inclusif - Canada.ca

Citations

« Je suis fière de présenter un nouvel outil de référence dans la lutte contre l'islamophobie au Canada. Il est essentiel d'établir un cadre commun d'action, et ce guide éducatif nous aidera à apporter des changements significatifs à l'échelle nationale. Il s'agit d'une étape importante de notre mobilisation collective visant à garantir que les Canadiennes et Canadiens musulmans puissent vivre dans la dignité et le respect, à l'abri du harcèlement et de la discrimination. Ensemble, bâtissons un Canada où chacun a sa place. »

- Amira Elghawaby, représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l'islamophobie

« Ce guide est une contribution importante à notre compréhension des expériences particulières des personnes musulmanes au Canada dans un contexte d'une montée plus large de la haine et de l'intolérance au Canada. Il est essentiel d'identifier et de combattre le racisme, la haine et la discrimination pour protéger les droits de la personne fondamentaux et bâtir un Canada où chaque personne est valorisée et respectée, et a accès à des chances égales, sans discrimination. »

- Charlotte-Anne Malischewski, présidente par intérim de la Commission canadienne des droits de la personne

« Ce guide constitue une ressource essentielle afin d'aider tous les Canadiens et toutes les Canadiennes à mieux comprendre l'islamophobie et ses effets néfastes sur les milieux de travail et la société. L'islamophobie est toujours un obstacle important à l'équité et à l'inclusion. Cette ressource contribuera à assurer que les travailleuses et travailleurs musulmans sont traités équitablement, avec dignité et respect, favorisant ainsi un milieu de travail plus inclusif et équitable pour tous et contribuant à une plus grande inclusion communautaire et à une plus grande sécurité pour tous. »

Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada

« L'islamophobie est en hausse au Canada. Nos membres ont été victimes de discrimination à l'école et au travail ou appuient des clients qui ont subi des torts disproportionnés dans toutes les sphères de leur vie à cause de la haine et de la discrimination envers les musulmans. Ce guide arrive à un moment déterminant : il est plus important que jamais que les Canadiens comprennent cette forme répandue de racisme et prennent des mesures pour y remédier. »

- Husein Panju, Association canadienne des avocats musulmans

Faits en bref

Le guide s'inscrit dans la vaste initiative du Canada visant à construire une société inclusive et contribue à l'atteinte des objectifs de la Stratégie de lutte contre le racisme 2024-2028 et du Plan d'action de lutte contre la haine. Le budget de 2024 prévoyait un financement accru pour renforcer la capacité du Bureau de la représentante spéciale chargé de la lutte contre l'islamophobie (7,3 millions de dollars sur 6 ans et 1,1 million de dollars par la suite) afin qu'il puisse respecter les engagements de son mandat.

Amira Elghawaby, la toute première représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l'islamophobie, a été nommée en janvier 2023 pour guider et appuyer le gouvernement du Canada concernant les politiques et les programmes qui touchent aux communautés musulmanes canadiennes, sensibiliser le public à l'islamophobie et travailler avec différents intervenants à l'élaboration de solutions inspirées par les communautés musulmanes du Canada aux défis auxquels font face ces dernières.

Le budget de 2024 prévoyait un financement de 273,6 millions de dollars sur six ans, à compter de 2024-2025, et de 29,3 millions de dollars par la suite, pour le Plan d'action canadien de lutte contre la haine, aux fins de la sensibilisation communautaire et de la réforme de l'application de la loi, de la lutte contre la radicalisation et de l'amélioration de l'aide offerte aux victimes de discrimination et de violence.

Produits connexes

Le Guide canadien pour comprendre et combattre l'islamophobie : vers un Canada plus inclusif

Liens connexes

Représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l'islamophobie

SOURCE La représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l’islamophobie

Personnes-ressources : Pour obtenir plus de renseignements (médias seulement), communiquez avec : Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 1-819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]